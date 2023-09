Desde que la Rendición de Cuentas de este año se empezó a tratar en el Parlamento, Cabildo Abierto (CA) insiste con que se implemente una partida extra para incrementar las remuneraciones de los militares. En la cámara baja, los cabildantes habían puesto como condición para votar el proyecto que el oficialismo llevara su pedido, pero luego cedieron y aceptaron votar, a cambio de que el tema se discutiera en el Senado. La solicitud de CA en Diputados fue, en términos numéricos, de 500 millones de pesos, no sólo para remuneraciones militares sino también para salud mental. Ahora, cuando el proyecto se discute en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, CA no sólo se mantiene firme con su postura de no votar la rendición si no aceptan su pedido, sino que reclama más dinero.

El senador de CA Guillermo Domenech, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el pedido de aumento abarca desde los escalafones militares más bajos hasta el grado de teniente coronel, y la cifra total que piden es de 700 millones de pesos. Pero subrayó que ese dinero, además de los salarios, incluye “un premio por nocturnidad” y también se destinará a salud mental del Hospital Militar, como incentivo para los médicos del escalafón más bajo, “porque hay problemas para reclutar médicos por lo que paga el Hospital Militar”, e incluye además una partida para el Hospital Policial por salud mental.

Domenech confirmó que si no hay una solución para este tema su partido no votará la rendición, pero dejó la puerta abierta a que puedan apoyar el proyecto si el Poder Ejecutivo accede al pedido por una cifra poco menor, dado que “si es un poco menos”, los cabildantes no van a “hacer un escándalo por 100 pesos”.

Este tema volvió a estar sobre la mesa este lunes, dado que la comisión recibió a los jerarcas del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), encabezados por el ministro Javier García. Luego de la sesión, García habló en una conferencia de prensa y el primer tema al que se refirió fue, justamente, el pedido de CA. Al respecto, el ministro subrayó que “importa ver lo hecho hasta ahora para ver qué más se puede hacer”. Dijo que a los senadores de la comisión les contó que el gobierno, por intermedio del MDN, desde 2020 hasta la fecha “ha invertido más de 46 millones de dólares como masa salarial incremental”. Agregó que esa cifra fue parte de “partidas especiales”, tanto de salario como de pago por nocturnidad, “que no existía en las Fuerzas Armadas”.

El ministro aseguró que en este tema el gobierno “avanzó mucho” pero son “inconformistas”, por lo tanto, verán si “dentro de la coalición”, coordinando entre los senadores, el MDN y el Ministerio de Economía y Finanzas, “a partir de algunos trabajos, reingeniería de números”, pueden avanzar “todavía más” en ese sentido. “Tenemos que verlo en el seno de la coalición, porque cada partido tiene sus prioridades y demandas. Las nuestras, obviamente, son el MDN y los soldados, pero hay otros partidos que tienen otro tipo de demandas. Así que seguramente en los días que queden, de una semana o diez días de trabajo, podamos ver si esta voluntad que tenemos podemos concretarla”, finalizó el ministro.

Por su parte, el senador nacionalista Rodrigo Blás, presidente de la comisión, dijo a la diaria que CA planteó “desde el primer momento que si no hay una solución para la tropa, no acompaña la rendición, y no ha manifestado haber cambiado de posición”. Blás sostuvo que es un “planteo honesto” y que “hay que ver cuáles son las posibilidades de responder en forma afirmativa”. Agregó que si se llega a un acuerdo debe ser con el resto de los partidos, porque “la intención de subir” el sueldo “a la tropa es unánime”.

A su vez, la senadora del Frente Amplio (FA) Sandra Lazo, que también integra la comisión, dijo en una rueda de prensa que “ojalá” se pueda dar un aumento salarial, fundamentalmente “a los sectores más bajos” de los militares, y subrayó que durante los gobiernos de la coalición de izquierda “hubo un aumento paulatino de 85% en el caso de los sectores más bajos y de 30% en los oficiales”. “Sigue siendo insuficiente, ojalá se consiga, pero no lo planteó esta Rendición de Cuentas. Ojalá aparezcan esos recursos”, insistió.

Retoman aumento de pena mínima por homicidio simple

En tanto, la coalición tiene otros temas para definir de la rendición, sobre todo en relación con algunos artículos que estaban en el mensaje original del Poder Ejecutivo que fueron quitados en la Cámara de Diputados y que los jerarcas de los ministerios involucrados volvieron a pedir cuando comparecieron a la comisión de la cámara alta. Por ejemplo, el aumento de la pena mínima para el homicidio simple, que actualmente es de dos años de prisión, y en el proyecto del Ejecutivo se subía a seis años, pero se quitó en Diputados, y la semana pasada el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió que se suba a cuatro años. El jerarca resaltó que así no se quita la posibilidad de resolver los casos por acuerdo abreviado (que fue la principal crítica de diferentes actores del sistema judicial a la posibilidad de subir la mínima a seis años).

Sobre este punto, el senador Blás dijo que en la coalición acordaron llevar adelante el aumento de la pena mínima por homicidio a cuatro años, justamente para permitir que siga habiendo acuerdos abreviados, y que, además, esa pena “la hace más lógica respecto a otros delitos”. Pero agregó que como se “presentaría un problema” cuando alguien comete un homicidio por legítima defensa incompleta (que es cuando la legítima defensa propia o ajena se realiza sin todos los requisitos exigidos por la ley), para ese tipo de delito mantendrán el mínimo anterior, de dos años.