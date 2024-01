Los precandidatos Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), y Álvaro Delgado, del Partido Nacional, coincidieron este miércoles en la inauguración de Agropunta, en Punta del Este, y mantuvieron un cruce de declaraciones y una breve charla informal.

Delgado dijo en rueda de prensa que actualmente siente que el FA es “mucho más radical, sin liderazgos. Muy copado por los sectores más radicales del Frente Amplio, es más, los dos principales candidatos del Frente Amplio, a uno lo apoya el MPP [Movimiento de Participación Popular] y a la otra candidata la apoya el Partido Comunista. Antes había como una opción más de centro”, acotó.

A su entender, esto se explica porque “no están los cortafuegos, no está [Tabaré] Vázquez, no está [Danilo] Astori, que eran los que ponían algunos límites”. Sin embargo, hoy en día “lo que me genera este FA es incertidumbre”, acotó.

El exsecretario de Presidencia hizo énfasis en la necesidad de “hablarle a la gente del centro, la que no está radicalizada, la que no es fundamentalista, la que trata en cada elección de ver cuál es la mejor opción”. En ese sentido, dijo que es necesario hablarle “con moderación, racionalidad”, contarle “lo que hicimos” y lo que “cumplimos”. Agregó que su intención es que la gente que no votó a la coalición de gobierno en 2019 y “no van a poner nunca la calcomanía ni se van a hacer blancos ni de la coalición”, le presten “la confianza”.

Orsi, por su parte, respondió que lo de Delgado es una “visión” y que “seguro lo hace con elementos que lo llevan a tener ese juicio”. Sin embargo, señaló que “es todo muy cuestionable” y que es una valoración que no comparte. A su entender, “es una picardía de carácter electoral” porque “todos sabemos qué es el Frente Amplio después de 15 años de gobierno”.

Sostuvo que previo a que llegara el FA al gobierno existía una preocupación y “era lógico que pasara”. “Pasaron los años, pasaron las administraciones y la ciudadanía uruguaya sabe muy bien qué es cada cosa y qué implica también ser radical. Yo prefiero ser radical con la injusticia, prefiero ser radical con la pobreza de la gente, prefiero ser radical para resolver de raíz los problemas de la infancia y la pobreza, y ahí yo creo que compartimos muchos esa visión”, apuntó.

Para Orsi, la lógica de la campaña electoral “implica mostrar diferencias” y es “muy poco lo que se hace en la campaña por encontrar lo que te une, porque tu tienes que marcar diferencias y por qué sos diferente a otro para que la gente te elija a ti y no a los otros. En esa lógica de campaña a veces hace que se pasen algunas líneas. Tiene que ver con los estilos personales también y es bueno ser consciente de hasta donde uno llega. Estos diálogos informales a veces nos permiten tener esa señal de alerta temprana”, dijo en referencia a la charla que mantuvo con Delgado.

Agregó que tiene “la certeza” de que “en más de una oportunidad” se encontrará con el presidente Luis Lacalle Pou y el intercambio “es lo que corresponde”. “Con Delgado tenemos una relación de diálogo, con diferencias, pero muy civilizado. Hablamos de nosotros y de la pausa que tuvimos que hacer, de licencia y de encuentro con nuestras familias. En la arena política vendrán después los temas más candentes”, agregó.