A fines de enero del año pasado, en La Paloma (Rocha), se realizó el ya tradicional evento veraniego del Partido Nacional (PN) organizado por el herrerismo, pero dentro del sector Todos, junto con Aire Fresco, Espacio 40 y Futuro Nacional, en el que hablaron los líderes de cada agrupación. Este sábado, el evento de La Paloma volverá a realizarse pero como en sus orígenes, sólo con el herrerismo, dado que este sector apoya la precandidatura de Laura Raffo para la interna blanca y los demás grupos de Todos forman filas detrás de la postulación de Álvaro Delgado.

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez (lista 71) subrayó a la diaria que el encuentro de enero en La Paloma “históricamente” es del herrerismo. Empezó en 1996, a instancias del entonces diputado Jaime Trobo (ya fallecido), junto con legisladores de ese sector y el expresidente Luis Alberto Lacalle Hererra. Rodríguez recordó que el evento se mantuvo como exclusivo del herrerismo hasta 2009, cuando se formó Unidad Nacional, el paraguas de varios sectores blancos, como Correntada Wilsonista, de cara a las elecciones de aquel año.

En el verano de 2014 el evento pasó a ser del sector Todos, que se había creado pocos meses antes, liderado por el entonces precandidato Luis Lacalle Pou, e incluía al herrerismo. Rodríguez subrayó que ahora el sector Todos está “desarmado, no existe más”, y que en el evento del año pasado ya se hablaba de que sería “la despedida del sector Todos”, por lo tanto, “el organizador natural, el original, vuelve a organizarlo”.

Rodríguez resaltó que el evento pasó por varias etapas; de hecho, hubo algunos que fueron una reunión con “20 personas”, pero luego “fue tomando cuerpo”, porque “fuera de la época de elecciones tiende a reducirse la participación”. Agregó que el acto del sábado tendrá lugar donde se hacía tradicionalmente, en el bar Perla Negra, frente a la estación Ancap, y no donde se realizó ni el año pasado ni en 2020, al costado de la ruta, en un lugar más grande, que fue algo “excepcional por la cantidad de gente que se esperaba”.

En la edición de este sábado está previsto que hablen el senador Luis Alberto Heber, Lacalle Herrera y Laura Raffo, al cierre. En cuanto a los lineamientos de los discursos que tendrá el evento, Rodríguez subrayó que el herrerismo “es el horcón del medio” del PN, a tal punto que “cuando se quiere criticar al gobierno” se habla de “gobierno herrerista”. Por lo tanto, ahora, al no competir Lacalle Pou por inhibición constitucional, “el herrerismo vuelve a tener, como sector político, una responsabilidad en la propuesta de ideas”, consideró. Por ejemplo, el diputado subrayó que hay discusiones políticas que el herrerismo “las viene dando hace décadas”, como el rol de las empresas públicas, pero eso “no significa volver a la discusión” de 1992, con la ley de empresas públicas que fue derogada parcialmente, por amplia mayoría, en un referéndum.

“Estamos de acuerdo en que hay un debate que está zanjado, en cuanto a lo que ya se resolvió por parte de la ciudadanía, hace más de 30 años, sobre la propiedad de las empresas públicas, que era lo que se discutía en ese momento. Pero seguir pensando que las empresas públicas son un instrumento que tiene el Estado para hacer caja cuando lo necesita o para ajustar sus números cuando las circunstancias lo requieran, es un error”, evaluó el legislador. En ese sentido, apuntó que “las empresas públicas tienen que ser eficientes, en régimen de competencia, y a todos los ciudadanos, que somos los accionistas en los hechos, dejarnos ganancia”.

El diputado puso como ejemplo las recientes declaraciones del expresidente José Mujica, que, luego de participar en un acto por los 100 años de la Corte Electoral, dijo que “hay que sacudir las empresas públicas” y “salir de la fiesta burocrática”. Para Rodríguez, lo señalado por el líder frenteamplista le da “la razón a lo que el herrerismo históricamente venía diciendo; hay que aggiornar las empresas públicas”. Por último, el diputado sostuvo que “el herrerismo tiene que volver a ser punta de lanza en los temas que en política se discuten” y aspirar a un “herrerismo 3.0”.

Bianchi: “va de suyo” que a quienes no están con Raffo no les “corresponde ir”

Por su parte, el senador Sebastián da Silva, de Espacio 40, que apoya a Delgado, también recordó a la diaria que la génesis del evento de La Paloma fue del herrerismo y después se fue transformando “en una reunión partidaria más general”. Al igual que Rodríguez, destacó que en 2023 ya habían anticipado que iba a ser la última reunión, porque era probable que “ese enorme paraguas que era el grupo Todos tuviera varias vertientes”. “Como el grupo Todos tomó caminos diferentes, es normal que ellos hagan la reunión de La Paloma. Yo lo veo bien, las tradiciones practicadas hay que mantenerlas”, sostuvo.

A su vez, la senadora Gaciela Bianchi, de Aire Fresco (el sector del presidente y Delgado), subrayó a la diaria que en las dos elecciones internas anteriores (2014 y 2019) Todos tuvo un solo precandidato a la presidencia (Lacalle Pou) “y ahora hay dos”, en referencia a Delgado y Raffo. Por lo tanto, para Bianchi, “va de suyo” que a quienes no están con la candidatura de Raffo no les “corresponde ir”, porque “no es más un acto de todo el sector Todos”. “Pero no hay ningún tipo de división ni de problema. No es que lo hacemos por marcar diferencias, es porque corresponde. Si Laura Raffo es la representante del herrerismo, y nosotros no proclamamos al herrerismo como primera bandera, ya está”, aseguró.

En términos generales, Bianchi sostuvo que “el herrerismo en el Uruguay fue mal estudiado”, dado que siempre se lo ha puesto en oposición “a las ideas batllistas, que en Uruguay es la historia oficial”, y consideró que Luis Alberto de Herrera “fue víctima de la historia oficial, además de que ha tenido cosas que son criticables, como las han tenido otros líderes”. “Entonces, el Frente Amplio, que se proclama batllista –no sé qué tiene de batllista, pero ahora todo el mundo es batllista–, viene con el viejo enfrentamiento de prácticamente todo el siglo XX: la oposición entre batllismo y herrerismo” y “cada vez que quieren ofender al PN, al gobierno le dicen ‘herrerista’”, dijo la senadora. En cuanto a cómo se define dentro del PN, Bianchi dijo que es “independiente”, y agregó: “Soy nacionalista, luisista y alvarista. Siempre fui de los dos”.