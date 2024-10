Este miércoles, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó su informe mensual sobre los precios de paridad de importación, uno de los insumos empleados por el Poder Ejecutivo para fijar el precio de los combustibles para el mes entrante.

El informe reflejó incrementos para todos los combustibles, aunque en el caso de las naftas las subas indicadas son menores a 2%.

Pese a esto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, anunció este jueves que el gobierno resolvió no aumentar el precio de los combustibles debido a que los informes “tienen unas ínfimas modificaciones al alza que no justifican hacer modificaciones en los precios”.

La titular de la cartera también se refirió a la baja del precio del crudo y explicó que durante el mes de octubre, “sobre todo en los primeros 20 días del mes, subió mucho el crudo” y, de haberse mantenido en esa tendencia, “hubiéramos eventualmente tenido que hacer una suba”, pero “esa tendencia se revirtió en los últimos días y eso hizo que quedáramos equilibrados con lo que teníamos a fines de septiembre”. Consultada sobre si se puede presumir que esta tendencia a la baja se mantendrá, la ministra explicó que “es muy apresurado” confirmarlo, porque con el “tema de las guerras esto es una montaña rusa, ha subido y ha bajado”.

El supergás, para el cual el informe refleja un aumento de 1,86 pesos, lo que significa una suba de 6,01%, también se mantiene con el mismo costo de octubre, indicó la ministra.

Facio aseguró que la campaña electoral no influyó “para nada” en la toma de decisiones sobre el costo de los combustibles. “Nosotros no tomamos las decisiones en base a la campaña, siempre tomamos las decisiones en base a los precios y a las posibilidades que ANCAP tiene de respaldar o no respaldar, como hubo en algunos casos la posibilidad de no subir muy lejos de la campaña”, afirmó.