Sobre las 17.30 de este miércoles, los integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea, Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca llegaron a la sede del Ministerio de Defensa Nacional, en la avenida 8 de Octubre, para mantener una reunión con el titular de la cartera, Armando Castaingdebat. La instancia había sido solicitada por la propia organización luego de que en una reunión mantenida el 17 de octubre con el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, este dijera que el gobierno actual había ordenado a las Fuerzas Armadas (FFAA) que entregaran información sobre los desaparecidos.

En un momento crítico, marcado por las turbulencias de un año electoral, la cartera fijó en esta fecha la instancia en la que brindaría esa información. Finalmente, luego de un diálogo que duró hora y media, los integrantes de Madres y Familiares dijeron en una rueda de prensa que el ministro les confirmó la existencia de la solicitud mencionada por Delgado, que surgió del ministerio junto con Presidencia. Además, subrayaron que el jefe de la cartera les comentó que la respuesta de las FFAA fue que “no había” ningún dato respecto de los desaparecidos.

Ante este escenario, Errandonea dejó claro que la organización hará una solicitud de acceso a la información para conocer más detalles, dado que en la reunión con el ministro sólo fueron informados de que el pedido se hizo por escrito y que la respuesta no dio resultado. “Vamos a hacer una solicitud de acceso a la información para saber más sobre la orden, en qué fecha fue dada y cuáles fueron las respuestas. A partir de eso, lo evaluaremos en conjunto con los familiares y veremos qué pasos seguiremos dando”, explicó.

Si bien Errandonea fue cauto en hacer afirmaciones, entendiendo que no se conocen bien los “contenidos” ni de la orden ni de la respuesta, destacó que las FFAA “no contestaron lo que deben contestar”, y no porque no tuvieran la información, dado que a Madres y Familiares le “consta” y “tiene pruebas” de que la tienen. “Si la orden fue que proporcionen toda la información que posean y las Fuerzas Armadas dicen que no la tienen, ahí hay una desobediencia clara, pero no quiero prejuzgar, queremos saber bien el contenido [de la orden y las respuestas]”, aclaró.

“Le planteamos al ministro la gravedad que tenía que una orden no tuviera ni resultado ni consecuencia y que fuera tan silenciosa, que no nos hubiera informado a nosotros, que no hubieran informado a todos los parlamentarios, que no hubiera hecho parte del interés de dar un paso con gran respaldo, como creemos que tienen que tener órdenes de este tipo”, comentó Zaffaroni.

Por otra parte, planteó que se le subrayó a Castaingdebat el papel que podrían tener en este tipo de información los servicios de inteligencia del Ejército, a lo que este respondió que se encuentran “desmantelados”, aseguró. A partir de esto, Zaffaroni remarcó que deberían avanzar sobre “una serie de pedidos de información para corroborar” este tipo de afirmaciones.

“En principio, entiendo que es un buen paso, que estuvo bien, pero queremos ver los detalles, no puedo evaluar al voleo”, dijo Errandonea al ser consultado por cómo evalúa la acción impulsada por el gobierno. Por último, adelantó que Madres y Familiares se reunirá el próximo lunes para evaluar alguna otra acción a seguir.