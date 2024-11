El jueves fue el último día antes de que empiece la veda de cara al balotaje del domingo, en el que se medirán Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), y Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN). En la sede del comando de Delgado, en Bulevar Artigas y Chaná, el jueves de tarde el candidato blanco mantuvo la última reunión política antes de la veda, con gremiales de la granja.

Grisel Moizo, presidenta de la Confederación Granjera, dijo a Subrayado que vienen golpeados por la sequía, y eso todavía tiene algún efecto, por eso en las góndolas se ve fruta o verdura importada. “Y este año en la parte de frutas capaz que vamos a tener alguna baja, porque las condiciones de floración, tanto en manzanas como en peras, no han sido las deseadas”, señaló. Por lo tanto, comentó que a Delgado le presentaron ocho puntos referidos a la producción y también institucionales, en los que quieren hacer énfasis, como en el Fondo de Fomento de la Granja, que es el apoyo que tiene el sector.

A su vez, sobre la tarde del jueves, el equipo de campaña de Delgado lanzó el último spot del candidato antes de la veda. El video muestra partes de la previa y del acto final de este miércoles en Parque Batlle, que se hizo en conjunto con toda la coalición. Al final del spot, acompañado por música seudoépica, Delgado dijo: “En estos cuatro días nos jugamos los próximos cinco años. Esta victoria es de ustedes, es solo de ustedes, poniendo el corazón, poniendo las ganas, yendo casa por casa, puerta por puerta, asegurándole a la gente que hay coalición, que hay proyecto, que hay programa, que hay equipo, que hay presidente y que hay futuro”.

En la noche del jueves, Delgado fue entrevistado por Telenoche, de Canal 4, donde insistió en que, si es electo presidente, va a ir a buscar acuerdos. Por eso, al día siguiente de la elección, el lunes, su idea es “invitar a Orsi a tomar unos mates y empezar a hablar de cosas” en las que ponerse de acuerdo, sobre todo “pensando con luces largas, quizás más de cinco años para adelante”.

“Ahora, quiero hacer una aclaración, porque me parece importante decirlo: yo voy a buscar los acuerdos, y en el presupuesto voy a buscar los acuerdos, que es la columna vertebral de cualquier gobierno. Pero si el FA no cambia, vamos a gobernar igual; el país no se va a trancar. Porque, en definitiva, ¿qué puede pasar? Que sigamos con el presupuesto actual, ajustado por [índice de Precios de Consumo] IPC. ¿Es lo ideal? No, yo quiero ir a los acuerdos porque hay desafíos nuevos”, sostuvo.

Ripoll en San José

A su vez, Valeria Ripoll, la compañera de fórmula de Delgado, este jueves recorrió el departamento de San José, por la zona comercial de Playa Pascual y también por Santa Mónica. En rueda de prensa, Ripoll dijo que “hasta el último momento” hará campaña, y señaló que este viernes irá a Río Negro, ya que se comprometió a recorrer algunos barrios, sobre todo en Fray Bentos. Dijo que está “muy feliz y muy conforme” con la campaña que hicieron y que le generó mucha satisfacción “el hecho de poner permanentemente temas arriba de la mesa”.

Ripoll sostuvo que el FA, a su juicio, “siempre ha gobernado con una mirada muy metropolitana, muy capitalina”, y eso “le ha hecho desconocer mucho las necesidades y la realidad de la gente, del resto del país”. “Han ninguneado a algunos votantes del interior también. Entonces, para la gente del interior, no es lo mismo que gobierne el FA a que gobierne la coalición, porque la coalición sí tiene una mirada país, descentralizadora, de coordinar con los municipios y las intendencias, y de llevar obras”, sostuvo.