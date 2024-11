Luego de la victoria de Yamandú Orsi el domingo en el balotaje, los sectores del Frente Amplio (FA) iniciaron sus evaluaciones y comenzaron a deliberar sobre la elección departamental, que será en mayo del año que viene. Para competir por Montevideo, capital del país y bastión del FA en los últimos 40 años, el único nombre que ha sonado hasta ahora con cierta fuerza es el del senador Mario Bergara, según supo la diaria.

En su departamental de Montevideo, el FA comenzó en setiembre la discusión del programa con el que se presentará en mayo, que deberá estar pronto antes de marzo y que, según dijo a este medio la presidenta departamental de la fuerza política, Graciela Villar, tendrá propuestas en ambiente, políticas públicas, desarrollo de la ciencia y la tecnología, y movilidad y transporte, entre otros temas. Se estima que el borrador del programa esté pronto para diciembre, lo que abrirá el debate en los plenarios para aprobarlo.

Estos plenarios son los que aceptarán la o las candidaturas que se presentarán tanto a nivel departamental como municipal, con un máximo de tres candidaturas para cada orden. Si bien el FA y los sectores aún analizan la elección del domingo, mayo “está a la vuelta de la esquina”, dijo una fuente del partido a este medio, y se deberá comenzar a deliberar sobre quiénes disputarán el sillón departamental para dar continuidad al proyecto político de la izquierda en Montevideo, iniciado en 1989 e ininterrumpido hasta el presente.

Todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden en señalar que aún no hay un nombre “formal” para esta instancia; esto se debe, principalmente, a que se está aguardando la definición del presidente electo, Yamandú Orsi, sobre la conformación de su gabinete. La estructuración del próximo Poder Ejecutivo, en equilibrio con la necesidad de mantener un Senado fuerte, dará paso a que esta discusión cobre protagonismo en las próximas semanas.

De todos modos, un nombre es repetido por los consultados: Bergara, exministro de Economía, expresidente del Banco Central, senador y exprecandidato a la Presidencia en dos oportunidades (2019 y 2024). Su nombre “va tomando fuerza” en la interna frenteamplista, comentaron algunas fuentes cercanas al seregnismo. “Formalmente no hay nada, [pero] Mario está dispuesto a analizar ese escenario”, comentó una fuente de la lista 95, que lidera el propio Bergara. Asimismo, esta eventual candidatura podría recibir el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), según supo la diaria, la fuerza mayoritaria en el FA.

Aunque aún no es un tema cerrado, por parte de la Coalición Republicana el nombre que se ha manejado con más firmeza es el del exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien no integró ninguna lista para las internas, lo que lo habilita a ser candidato para la comuna. No obstante, también la coalición debe dar la discusión sobre si se alinea detrás de la candidatura de Lema o promueve hasta tres.

MPP no impulsará candidato propio

Los apoyos que pueda recoger el exjerarca de Economía son claves a la hora de la definición de su candidatura. Él mismo lo deslizó en una entrevista en el streaming La fórmula, que conducen Paula Scorza y Alejandro Amaral, unos días antes del balotaje. “Es muy distinto el panorama si el Frente gana o no gana, la constelación de alianzas y negociaciones en la interna cambia. No es lo mismo si el resultado es uno o el otro. Lo que sí te voy a decir es que no lo descarto”, expresó.

En el MPP es un hecho la decisión de no impulsar un candidato propio ante la victoria de Orsi a nivel nacional. “Nos parece que la unidad y la diversidad es lo que debemos promover”, dijo a la diaria la senadora electa Cecilia Cairo, antes de afirmar que el MPP apoyará al candidato que le “parezca mejor”. En ese sentido, comentó que el de Bergara “es un buen nombre” y que es, además, un “compañero con mucha trayectoria”.

El apoyo que eventualmente reúna Bergara se vincula también con la discusión sobre las candidaturas únicas. En el MPP entienden que el FA “ya se acostumbró” a que haya competencia entre diferentes candidaturas, en tanto en el otro polo está el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que históricamente promueve la idea de un solo candidato. En 2020, el MPP apoyó la candidatura del neurocirujano Álvaro Villar, quien resultó segundo en la interna, con 18% de los votos, por detrás de Carolina Cosse (21%) y seis puntos por encima de Daniel Martínez (12%).

Desde el PCU comentaron a la diaria que aún no comenzaron con esta discusión, aunque tienen claro que los “plazos apremian”. “Es evidente que antes de fin de año tendríamos que tener una cuestión más estructurada” sobre las definiciones de las candidaturas, dijo Alejandro Acosta, dirigente de la departamental del partido. Precisamente, la próxima semana habrá una reunión del Secretariado Ejecutivo departamental en la que el asunto se podría evaluar. Acosta comentó que es “legítimo” que “cada sector plantee cuál es su mejor perspectiva”, en referencia al manejo del nombre de Bergara.

Desde el Partido Socialista (PS) se aseguró que aún no iniciaron la discusión sobre las candidaturas, aunque se señala que son “fervientes defensores” de la candidatura única. Antonella Torelli, dirigente departamental socialista, señaló que “se van perfilando nombres”, pero que aún no hay nada concreto.

En la Vertiente Artiguista tampoco hay una postura tomada, pero una fuente señaló que Bergara debe “consolidar” su sector luego de la última elección. En el sector son más proclives a que haya diferentes candidaturas.

En La Amplia, sector de la vicepresidenta electa y exintendenta Cosse, entienden que la elección de mayo “aún está lejos” y que se deben priorizar los temas importantes para el próximo gobierno.