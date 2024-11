El expresidente José Mujica habló sobre el triunfo del Frente Amplio (FA) en el balotaje del pasado domingo y confesó sentir que el resultado, que impondrá a Yamandú Orsi como presidente a partir del 1 de marzo, “tiene algo de premio” para él. El líder del Espacio 609 también se refirió al presente de la política de América Latina y al futuro de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

“El triunfo me produjo una gratitud, una alegría, y tiene algo de premio para mí, un poco al final de mi trayectoria […] Tiene algo de grato sabor, un poco como premio de despedida. […] Ya no voy a ocupar ningún puesto”, dijo Mujica entrevistado por la agencia de noticias AFP.

En el fin de su carrera, consultado por a qué adjudica su liderazgo, Mujica lo atribuyó al “don de la palabra” que posee: “La palabra es un arma formidable, si se usa bien y si, aparte de la racionalidad, sube a las zonas emotivas de los seres humanos”, consideró el expresidente.

El acuerdo Mercosur - Unión Europea “no sale ni en el año del golero”, opinó Mujica

Por estas horas, el presidente electo se encuentra en Brasilia para reunirse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha ocupado titulares en los últimos días por su desestimación de la postura francesa en torno al proyecto de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

Esta semana, la cámara baja del Parlamento francés aprobó la posición de rechazo del gobierno que encabeza el presidente Emmanuel Macron sobre el acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el sudamericano, por considerarlo perjudicial particularmente por los agricultores franceses.

Ante esto, el mandatario brasileño, que ya ha cuestionado la postura europea, por ejemplo, al decir que “si no llega a concretarse -el acuerdo- no será por falta de voluntad de los sudamericanos, sino por el proteccionismo de los europeos”, desestimó que Francia tenga el poder para frenar el acuerdo: “Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea”, afirmó Lula y manifestó su intención de concretar el acuerdo incluso este año. Tras el encuentro con Lula, Orsi dijo que eran “optimistas” de que hubiera avances en la firma del acuerdo.

Consultado sobre este proceso que acumula más de 20 años de negociaciones, Mujica dijo: “No sale ni en el año del golero. Porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”, aseguró.

Para Mujica, los gremios agropecuarios “están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur” y reconoció que estaría del lado de los campesinos si fuera francés: “Pero como no soy francés, no me conviene”, dijo.

Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua “no son de izquierda, ellos son autoritarios”, dijo Mujica

Preguntado sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, Mujica dijo: “Ellos no son de izquierda, ellos son autoritarios. Coloco a Cuba un poco afuera porque es otra cosa, porque hace 70 años dijo ‘abrazamos la dictadura del proletariado, un partido único’ y bueno, es una teoría con la cual se puede discrepar mucho”.

Aseguró tener una “íntima discrepancia con los regímenes autoritarios”, pero a su vez afirmó que no avala “la intervención de afuera”. En esa línea, consideró que “los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”.

El líder del Espacio 609 también criticó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner por no dejar lugar para las nuevas generaciones: “Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!”, aseveró Mujica.

También manifestó su preocupación por Lula: “Lula está a cerca de los 80 años. Y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, manifestó.