Antes de partir de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde participó en la cumbre climática COP 28, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en una conferencia de prensa que espera “cierto equilibrio” en las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y agregó que “los países ricos no quieren hacer un acuerdo con la perspectiva de hacer concesiones”.

Las declaraciones de Lula se produjeron luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmara que estaba en contra del acuerdo por considerarlo obsoleto e incompatible con las estrategias ambientales actuales, informó el portal Brasil 247.

“No puedo pedir a nuestros agricultores, a nuestros industriales en Francia y en toda Europa, que hagan esfuerzos para descarbonizar y luego decir que elimino todos los aranceles para introducir productos que no aplican estas reglas”, dijo Macron, quien desde el primer momento se mostró opuesto al acuerdo entre los bloques argumentando que los países del Mercosur no cumplen disposiciones ambientales requeridas para los europeos.

“Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad. Si no llega a concretarse no será por falta de voluntad de los sudamericanos, sino por el proteccionismo de los europeos”, expresó Lula, quien en la tarde del domingo partió hacia Berlín, la capital alemana, para una visita de Estado.

Alemania, al contrario de Francia, sí está de acuerdo con avanzar con el acuerdo entre los bloques, posición que también comparte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas que vender. Y las cosas que tenemos para vender tienen un precio. Lo que queremos es cierto equilibrio. Si no hay acuerdo, al menos quedará claro quién tiene la culpa de que no haya acuerdo”, agregó el presidente brasileño, que manifestó que seguirá habiendo reuniones para intentar viabilizar el acuerdo entre los bloques.

Aprobado en 2019, después de 20 años de negociaciones, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para entrar en vigor debe ser ratificado por los parlamentos de todos los países de ambos bloques.

La negociación entre los bloques involucra a 31 países –los 27 europeos y los cuatro del Mercosur– y aborda temas arancelarios y regulatorios, como servicios, compras públicas, facilitación del comercio, barreras técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y propiedad intelectual, según recordó el portal Carta Capital.

Por otra parte, queda por ver qué sucederá con la posición que adoptará Argentina sobre el acuerdo y más en general sobre el Mercosur, porque el mandatario electo Javier Milei, quien asumirá la presidencia el 10 de diciembre, en más de una ocasión manifestó su intención de retirar al país del bloque fundado en 1991.