En la noche de este miércoles, durante un acto en Melo, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, una vez más se refirió a la desvinculación por parte del gobierno de Víctor Björgan Barrios, quien ocupaba el cargo de director de Cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado del Uruguay (SIEE) y manifestó su apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi.

Horas antes, en el departamento de Rocha, Orsi consideró que si Delgado cree que un país tiene que dialogar así, “empezamos mal”.

Ante la militancia que escuchaba en Melo, el candidato aseguró: “Quédense tranquilos que no vamos a echar a nadie de ninguna función de la administración pública porque vote a otro partido”.

Orsi afirmó tener “mucho respeto por los partidos políticos de Uruguay”, ya que considera que es “la única forma que nos puede conducir a la construcción de un proyecto nacional de verdad”. Por esto, sostuvo, “no vamos a gobernar sólo para los que nos votaron, vamos a gobernar para todos”, y en ese sentido “no vamos a señalar con el dedo ni adjetivar ni descalificar a nadie”.

El candidato frenteamplista criticó que se califique a alguien “por votar a otro partido” de “traidor”. En rueda de prensa, Orsi recordó que del FA también se han ido figuras políticas, pero “nunca se me ocurrió ni se me ocurrirá descalificar”, y valoró que “la democracia tiene eso, la traición existe en la guerra, no en la política partidaria”.

Según consigna El Observador, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró en un acto en Treinta y Tres que está “viendo en estos días al candidato del Frente Amplio desesperado por rascar la lata”. Delgado también afirmó sobre Björgan: “No lo conozco, lo vi creo que dos veces en mi vida”.