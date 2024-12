El futuro secretario de Presidencia del gobierno electo, Alejandro Sánchez, evaluó como “desafortunadas e inoportunas” las declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky incluidas en el libro Los indomables, de Pablo Cohen, respecto a que hay personas que mintieron ante la Justicia en causas que investigaron los delitos de lesa humanidad con el propósito de condenar a militares. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”, expresó, y sus declaraciones generaron rechazo en el Frente Amplio, el PIT-CNT y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos..

Consultado al respecto por la diaria, para una entrevista que se publicará el sábado, Sánchez aclaró que no conoce el contexto de las declaraciones porque no leyó el libro, pero acotó que “son infelices, no las comparto”. “No las comparto porque creo que pueden tener el efecto de deslegitimar todo un proceso. Esta no fue la intención de Lucía porque yo la conozco, es mi compañera, es mi referente, tengo un enorme aprecio por Lucía y es una de las mujeres políticas luchadoras de toda la vida. Se podrá equivocar, como se equivoca cualquiera en una declaración, en una apreciación, pero lo cierto es que esas declaraciones ya quieren ser utilizadas para deslegitimar todo el proceso de construcción de verdad y de justicia en Uruguay. Obviamente que iban a ser utilizadas para eso”, afirmó Sánchez.

La discusión sobre la prisión domiciliaria para los militares presos

Tras el balotaje, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió con el expresidente José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro, y después del encuentro, Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares, afirmó que Manini “está tratando de vender los votos” de sus diputados a cambio de la prisión domiciliaria para los represores de la dictadura. Consultada al respecto por la diaria, Topolansky recordó que Mujica siempre estuvo de acuerdo con la prisión domiciliaria “de determinada edad para arriba”.

Sobre este asunto, Sánchez dijo a este medio que es “innegociable que quien haya sido juzgado por crímenes de lesa humanidad tiene que cumplir su pena, en el marco del Estado de derecho uruguayo”. “Ni más ni menos. Acá lo que es innegociable, para mí, es que no haya ciudadanos clase A y clase B con respecto a la Justicia. La Justicia es una sola y tiene que caerle con todo el peso de la Justicia a los que son responsables, sin hacer diferencias, más allá del tipo de delito que hayan cometido. Para eso está el Estado de derecho”, remarcó. Añadió que “cualquier tipo de beneficio que pueda tener en este caso un preso tiene que estar dentro del marco general de las leyes que existen en el país. No puede haber privilegios para ninguno”.

El futuro secretario de Presidencia consideró que el “binomio” de verdad y justicia es “innegociable”. “Porque todo avance en verdad nos trajo justicia, y todo avance en justicia nos trajo un poco más de verdad, no hay forma de separar eso. Para mí ese binomio es innegociable porque tiene que ver con una posición política, ética y humana frente a lo que ha sido el episodio del terrorismo de Estado. Para mí no hay avance en verdad sin justicia, ni justicia sin verdad”, subrayó.