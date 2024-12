Las declaraciones de Lucía Topolansky, exvicepresidenta y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), incluidas en el libro Los indomables, de Pablo Cohen, y consignadas por Telemundo, provocaron al instante el repudio de la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la exhortación del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, a que Topolansky “haga la denuncia” si efectivamente “tiene los elementos”. También sacudió la interna del Frente Amplio (FA).

Lo que dijo Topolansky, amparada en sus 80 años de edad (“la vejez te da cierto grado de impunidad”), es que hay personas que mintieron ante la Justicia en causas que investigaron los delitos de lesa humanidad con el propósito de condenar a militares. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”, expresó.

En conversación con el programa Fácil desviarse de la radio Del Sol, el expresidente José Mujica, quien no leyó ni leerá el libro de Cohen, respaldó los dichos de su compañera: “De esas cosas nos consta, sí, no voy a decir que fuera generalizado, pero había gente que salió con mucho rencor y encontraba que eso era justo por las que pasó”. “Sé que hubo casos”, subrayó.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, según supo la diaria, entre los integrantes de la unidad temática de derechos humanos de la fuerza política hay “muchos enojados” y “pidiendo hacer algo”. En la última Mesa Política del año del FA, que se realizó este martes, el tema fue discutido y, posteriormente, se publicó una declaración en la que la fuerza política reafirma el “compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”. En ese sentido, la coalición de izquierda manifiesta su apoyo a “la lucha de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición”.

Se destaca que “el respeto a la memoria histórica no es sólo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena, basada en la verdad y los derechos humanos”. Por otra parte, el FA ratifica su confianza en la Justicia y la fiscalía especializada y exhorta “nuevamente a que quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que correspondan”. “Siempre del lado de los derechos humanos”, concluye la declaración.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian (Seregnistas) dijo a la diaria que, “si hay alguna denuncia de declaraciones falsas, habría que denunciarlo” ante la Justicia, porque se trata de “un tema harto delicado como para que quede ensombrecido” por este tipo de afirmaciones. “Me afilio a las declaraciones del fiscal Perciballe”, afirmó, y destacó el “coraje enorme” que históricamente han tenido las víctimas de terrorismo de Estado, que “han denunciado los abusos sexuales, las torturas, la privación de libertad y la desaparición forzada”.

En línea con estas declaraciones, el histórico dirigente del FA Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a la diaria que las declaraciones de la exvicepresidenta son “polémicas y discutibles”, y también “personales”. “Corren por su entera responsabilidad; la respeto, pero confío plenamente en los procesos judiciales que se han dado en nuestro país en materia de derechos humanos”, afirmó Rubio, y reiteró su “respeto” a Topolansky, “una gran luchadora”.

El exdiputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), que fue testigo en causas vinculadas al terrorismo de Estado, señaló en diálogo con la diaria que, “si alguien mintió antes y sigue mintiendo hoy, son los mandos militares”. Al igual que Perciballe, Puig dijo que, “si alguien tiene pruebas” de testimonios falsos, “que las presente”: “Lo que no se puede hacer es generar una sombra de dudas sobre procesos que son muy traumáticos”, afirmó.

Puig apuntó además que los condenados por crímenes cometidos en la dictadura pasaron por un juez de primera instancia, un tribunal de apelaciones y por procesos de casación en la Suprema Corte de Justicia, es decir, “tuvieron todas las garantías”.

Por su parte, Marcelo Metediera (Partido Comunista), quien en su rol de intendente de Canelones ha colaborado en la búsqueda de detenidos desaparecidos en el Batallón 14, dijo a la diaria que “este tipo de comentarios no ayuda” ya que “de alguna manera pone en tela de juicio algunas cosas”. “Yo la preocupación que tengo es si eso es simplemente una declaración o tiene algún otro objetivo, pero de todas formas me parece que no son felices ese tipo de declaraciones”, manifestó.

Si bien puntualizó que las personas deben tener “las mismas garantías ante la Justicia”, Metediera cuestionó que “se generen suspicacias sobre el papel o no de los militares y la dictadura”. Consultado sobre ese “otro objetivo” al que aludió, el intendente de Canelones señaló que “hay algunos vínculos históricos de los procesos que son harto conocidos, por lo tanto, puede responder a algo de eso también”.

La visita de Manini Ríos a la chacra

El discurso sobre supuestas declaraciones falsas en contra de militares procesados por delitos de la dictadura fue especialmente fogoneado en este período de gobierno por dirigentes de Cabildo Abierto (CA). Durante meses, el Parlamento discutió un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Pese al rechazo del FA, con el senador del MPP Charles Carrera a la cabeza, la iniciativa prosperó en el Senado, pero fracasó en Diputados.

Semanas atrás, en medio de la discusión por la mayoría parlamentaria que el FA no tendrá en la cámara baja en el próximo gobierno, el líder de CA, Guido Manini Ríos, visitó la chacra de Mujica y, según trascendió posteriormente, le planteó al expresidente reflotar este proyecto en la próxima legislatura.

“El proyecto en su momento era para otorgar la prisión domiciliaria de determinada edad para arriba. Pepe está de acuerdo con eso, lo ha estado siempre”, dijo a la diaria en ese momento Topolansky, y señaló que Manini Ríos visitó “muchísimas” veces la chacra de Rincón del Cerro, porque “es una casa a la que vienen muchos políticos, porque la gente tiene que conversar”.

El vínculo entre Manini Ríos y la cúpula del MPP no es nuevo. Fernando Amado menciona en su libro Manini, el comandante sin jefe que, siendo comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos llegó a pronunciar un discurso de despedida en el cementerio del Buceo durante el sepelio de Eleuterio Fernández Huidobro, referente del MPP con quien mantuvo un estrecho vínculo cuando este fue ministro de Defensa Nacional. Asimismo, Hugo Manini Ríos, hermano de Guido y fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, se acercó a la figura de Mujica tras participar activamente en la Concertación para el Desarrollo en 2002.

Consultada sobre el reciente planteo de Manini Ríos a Mujica, la próxima ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que también integra el MPP, dijo este miércoles en radio Sarandí que se trata de “una situación muy delicada”. “No me animo a emitir una opinión de si [los presos de Domingo Arena] tienen que estar acá o allá porque hay demasiado dolor todavía”, expresó, si bien señaló que “cuando uno comete un delito que es imprescriptible, tiene que saber que la consecuencia es la privación de libertad”.

Para Rubio, la reunión entre Manini Ríos y Mujica y las declaraciones posteriores de Topolansky no tienen vinculación. “No creo que tenga que ver un asunto con el otro”, consideró. Por su parte, Puig sostuvo que en este período de gobierno hubo quienes intentaron “convertir a los victimarios en víctimas y a las víctimas en victimarios”, lo cual “es inaceptable”, y aseguró que “cualquier intento” que vaya en ese sentido “va a ser respondido con movilización popular”.

Domenech reclama “una investigación seria”

En diálogo con la diaria, el senador cabildante Guillermo Domenech, uno de los impulsores del proyecto de prisión domiciliaria, celebró las declaraciones de Topolansky. “Me llama la atención el valor que ha tenido la exvicepresidenta en hacer una declaración de ese tenor, porque la verdad que se requiere valor para reconocer un hecho como ese”, expresó.

Domenech dijo que en el terreno judicial “se han entreverado un poco las cartas”. En aquella época, sostuvo, “hubo excesos, nadie lo niega, pero ahora se está procesando a gente por meras pruebas testimoniales”, que son “muy endebles”, porque “dos bribones pueden condenar a un justo y un justo no puede condenar a dos bribones”.

Para el senador de CA, “esto no puede quedar en una mera noticia periodística”. A su entender, los dichos de Topolansky ameritan “una investigación seria” por parte de la Fiscalía. Domenech señaló que el Poder Ejecutivo también “tendría que tomar medidas”, dado que la Fiscalía “es un servicio descentralizado” y, por lo tanto, “el Poder Ejecutivo puede rectificar incluso resoluciones inconvenientes, erróneas o contrarias a derecho”.