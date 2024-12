La exvicepresidenta Lucía Topolansky aseguró que conoce a personas que mintieron ante la Justicia en causas que investigan delitos de lesa humanidad para condenar a exmilitares.

En una entrevista publicada en el libro Los indomables, de Pablo Cohen, basado en entrevistas a Topolansky y al expresidente José Mujica, la vicepresidenta expresó: “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”.

“Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir”, expresó, y repreguntada por el periodista, retrucó: “Porque no somos traidores ni botones”.

Topolansky relató un caso de un “compañero que estaba declarando frente al juez” y este se levantó, se acercó a él y le dijo: “Lo quiero felicitar, porque de todos los que pasaron por aquí, es el primero que dice la verdad”.

Según consigna Telemundo, al final del capítulo la exvicepresidenta opinó que “la vejez te da cierto grado de impunidad”: “Hay cosas que podés decir cuando vas a cumplir 80 años como yo y tenés canas, y que no podías decir a los 20”, dijo.

“Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas [mentir], pero no podés, porque vos no sos como ellos”, dijo la exvicepresidenta y aseguró que los tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como “traidores ni botones”.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, en diálogo con El País, cuestionó los dichos de Topolansky y sostuvo que “en las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado”.

El fiscal aseguró que no tienen “ninguna constancia” de lo dicho por Topolansky, y de tenerla “haríamos la denuncia correspondiente”, explicó. Señaló que “cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito, necesariamente tiene que denunciarlo”, por tanto si él hubiese tenido conocimiento de la situación acusada por Topolansky, “estaría en omisión” porque trabaja en el Estado.

Además explicó que “una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio”, lo cual constituye un delito.

“Es la opinión de una persona y nada más, no sé en qué se basó para decir eso”, afirmó Perciballe, e invitó a la exvicepresidenta a “que haga la denuncia si tiene los elementos”, manifestó el fiscal.

“Máximo repudio ante este tipo de afirmaciones”, expresaron desde Madres y Familiares

En un comunicado publicado este miércoles sobre las declaraciones de Topolansky, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó su “máximo repudio ante este tipo de afirmaciones”, por poner “en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia”.

“Al decir que 'hay gente que miente en las declaraciones' sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico-militar, se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos. Estas declaraciones dañan al propio sistema republicano, al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado, que actúa en forma independiente y con solvencia”, afirmaron.

Además, remarcaron que “son las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos las que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la Justicia”, a pesar de sufrir revictimización y “asedio constante de los abogados defensores de los militares y civiles acusados” durante estos procesos.

En el comunicado expresan que, si bien “entre miles de denuncias y denunciantes quizá pueda haber existido un falso testimonio”, es algo que no le consta ni a la asociación ni a la Justicia, y tampoco “avala poner en tela de juicio a decenas y decenas que han podido hablar a pesar del dolor y la angustia”.

“Cabe preguntarnos, ¿a quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso sirve cuestionar la credibilidad de las víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares?”, cuestionaron desde Madres y Familiares.

Señalaron que, al ser el falso testimonio un delito, Topolansky “en su calidad de funcionaria pública, ante el conocimiento de la situación, debiera denunciarlo en la Justicia y no en una entrevista”, y afirmaron: “Bueno sería retractarse o, de no ser así, quizá sea mejor llamarse a silencio”.