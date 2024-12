A poco más de dos semanas de la derrota en el balotaje, las aguas de la interna del Partido Nacional (PN) están lejos de calmarse. Todo lo contrario: cada vez se agitan más. En esta oportunidad, la turbonada que las movió nació en el acto del novel sector D Centro de este sábado, que significó la primera aparición pública de la fórmula derrotada: Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Las declaraciones de la excandidata a vicepresidenta no les cayeron bien a varios dirigentes blancos, sobre todo las relativas al liderazgo del PN.

En el acto, Ripoll dijo que se siente orgullosa de la campaña “responsable” que hicieron, sobre todo del candidato que tuvieron “y del excelente presidente que se perdió Uruguay el 24 de noviembre”. Más adelante, Ripoll dijo sobre Delgado: “Álvaro va a ser nuestro líder indiscutido en este período; él se ganó el liderazgo del PN pero también de la coalición, y va a ser el que nos va a guiar. Ni para mí ni para nadie puede estar en duda que él que nos va a guiar y a conducir, y tuvo la visión de crear este sector, junto con los demás compañeros, al que yo llegué en este proceso. Tuvo la visión de ver la necesidad de la política uruguaya en el futuro”.

“Los liderazgos se ganan, no se imponen, y mucho menos va a venir Ripoll a imponernos a nosotros. [Ripoll] no le está hablando a un sindicato, sino a un partido que no conoce, y no sabe que en su fuero más íntimo el sentimiento que renace es la rebeldía”, señaló a la diaria un dirigente del PN, que se mostró muy molesto con lo expresado por Ripoll, y aseguró que varios de sus correligionarios están “muy calientes” con el tema.

Subrayó que Delgado fue el candidato único de PN y “punto”, y que “una cosa es el líder y otra el candidato”. Señaló que el presidente Luis Lacalle Pou “es el único verdadero líder de la coalición” y que no tiene que esperar a pasarle la banda a Yamandú Orsi el 1º de marzo para reafirmar ese liderazgo, porque “nunca dejó de ser” el líder.

La fuente blanca señaló que hay malestar con Ripoll desde la noche de la interna, cuando Delgado anunció que sería su compañera de fórmula. Sostuvo que “evidentemente” aquella herida “no cicatrizó” en filas del PN, “y ahora es peor, porque le pusiste una curita pero se precisa intervención quirúrgica”. Agregó que hay un grupo de Whatsapp de mujeres nacionalistas del que Ripoll se tuvo que ir por las críticas que recibió luego de la derrota del 24 de noviembre.

“Efecto Cenicienta”

De todas maneras, la fuente blanca aclaró que “obviamente, lo más fácil es pasar la factura rápida” de que la derrota fue por culpa de Ripoll, pero sostuvo que eso es “injusto”, porque “la culpa no es de ella sino de quien” la designó; además, la excandidata “dio lo que podía dar”. Agregó que no le cree a Ripoll que “un día se despertó y se dio cuenta de que los últimos 40 años había vivido equivocada”, porque “no pasa eso”; de todos modos, subrayó que muchos dirigentes blancos salieron “a calmar las aguas” luego del balotaje, asegurando que no era “sólo culpa de Valeria”.

Además, la fuente blanca sostuvo que, luego del balotaje, tanto para Ripoll como para Delgado aplica el “efecto Cenicienta” después de la medianoche, cuando se rompe el hechizo. Por lo tanto, Ripoll ahora debe “ponerse el overol y hacerse de abajo, como arrancaron todos”, y mucho más que Delgado, ya que el excandidato “por lo menos tiene trayectoria y es senador” electo.

Por su parte, el senador electo del PN Sebastián da Silva subrayó en diálogo con la diaria que el tema “cae por su propio peso”. Se limitó a decir que no le contestará a Ripoll y subrayó que “no hay disputa de liderazgo en el PN”, ya que es Lacalle Pou.

A su vez, el diputado Juan Martín Rodríguez, de la lista 71 (herrerismo en Montevideo), señaló a la diaria que él “no es comentarista” de lo que dicen sus compañeros. De todos modos, subrayó que “el líder del PN, y uno de los referentes más importantes de la coalición, se llama Luis Alberto Lacalle Pou”. “No lo digo ahora, lo dije durante todo el proceso de elecciones. En su momento dije que esta era la primera elección interna en la que el PN elige a su candidato, no a su líder, porque el líder es Lacalle Pou”, insistió. Por lo tanto, subrayó que si pensaba eso antes de la interna, también antes de octubre y antes de noviembre, lo sigue pensando ahora.

En tanto, este lunes, en el programa Desayunos informales, de Canal 12, el senador blanco Javier García, líder de Espacio 40, dijo que en el PN todos reconocen “un liderazgo único”, que es el de Lacalle Pou. “Luis es nuestro líder. Los liderazgos no se decretan en un discurso, sino que son fruto de un proceso de mediano y largo plazo. Y, al final, quien determina el liderazgo es la gente votando. Hoy el liderazgo en el PN sin duda es el de Luis”, insistió.

Aire Fresco: que Delgado compita con Lacalle Pou sería “hacerse el harakiri”

A su vez, un dirigente de Aire Fresco, el sector de Delgado –por el que fue electo senador–, fundado por Lacalle Pou, dijo a la diaria que “no cabe la más mínima duda” de que la afirmación de Ripoll sobre el liderazgo del PN “obedece a una lealtad que le debe a Álvaro porque fue quien la eligió” para la fórmula, y “desde esa perspectiva nadie puede cuestionar lo que ella expresó”.

Además, el dirigente sostuvo que el liderazgo puede estar plasmado “en distintas vertientes”. Por ejemplo, Delgado podría ser “el líder del Senado”, desempeñando “un rol de articulación muy importante”, teniendo en cuenta que todavía no conocen cuál va a ser la decisión del presidente, si asumir o no la banca en el Senado. “Pero no me imagino a un expresidente de la República ocupando la banca permanentemente. Seguramente, pueda ocupar la banca, tomarse una licencia y, cada tanto, desarrollar alguna actividad. Pero no lo veo en el rol que desarrolló previo a cuando fue presidente”, sostuvo el dirigente.

De todos modos, también subrayó que no se debe confundir “liderazgo con candidatura”, ya que “ahí está la clave”, porque “nadie discute que el liderazgo, ya no del PN, sino de la coalición para 2029, está depositado en la figura que tiene mayor relevancia, trascendencia y aceptación, que es el actual presidente”. Agregó que si para 2029 Lacalle Pou quiere ser candidato, Delgado “no va a correr, eso está claro”, por lo tanto, más allá de lo que pueda hacer en la cámara alta, no lo ve con un liderazgo para competir con Lacalle Pou, ya que eso sería “hacerse el harakiri”.

“Nadie osaría disputarle el liderazgo al presidente de la República, más cuando quien fue candidato perdió la elección. No es un detalle menor: ¿te vas a enfrentar, desde el polvo de la derrota que te tocó masticar, contra alguien que ganó, hoy es presidente y se va con una aceptación del 50%? No tiene sentido”, finalizó.

Por último, otra fuente de Aire Fresco subrayó a la diaria que las declaraciones de Ripoll cayeron mal porque “se está enfrentando” a Lacalle Pou, y en el PN “no hay nadie que discuta su liderazgo”. Agregó que eso “genera ruido” entre la militancia y ahí está “el centro de la cuestión”.