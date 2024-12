Según pudo reconstruir la diaria, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, quedó absolutamente solo este jueves en el directorio de la empresa estatal al momento de tratar un exhorto del Poder Ejecutivo vinculado al proyecto de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, y posteriormente presentó su renuncia “indeclinable” a la presidencia de Ancap.

Anunciada como la inversión privada “más importante” en la historia de Uruguay por el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien ya firmó un memorándum de entendimiento en nombre del Estado uruguayo, la iniciativa de HIF Global –de capitales chilenos– procura la construcción de una planta de energías renovables en Paysandú. La inversión sería de 6.000 millones de dólares.

En este contexto, y ante la proximidad de la firma del acuerdo de implementación entre ambas partes, el Poder Ejecutivo exhortó a la empresa estatal a no participar directamente en el proyecto, según informó en su momento Búsqueda. En el documento a firmarse preveía, como una posibilidad, que Ancap tuviese hasta un 30% en el proyecto como socia de HIF Global.

Stipanicic ha defendido públicamente el derecho de Ancap a ingresar en el mercado de hidrógeno verde; de hecho, en este quinquenio la coalición de gobierno modificó la carta orgánica de Ancap e incluyó entre sus cometidos “la producción, distribución, comercialización, importación y exportación de hidrógeno verde”.

Sin embargo, el exhorto del Poder Ejecutivo dispuso que Ancap debía desistir de su derecho a participar. Esto se sometió a votación este jueves en el directorio de Ancap y fue aprobado por tres votos contra uno. A favor votaron los dos representantes del Partido Nacional, Diego Durand y Leandro Claramunt, y el representante de Cabildo Abierto, Daniel Lamela, exmilitante colorado. El director por el Frente Amplio (FA), Vicente Iglesias, no asistió a la sesión porque está con licencia médica. El colorado Stipanicic fue el único que votó en contra.

En su carta de renuncia, divulgada por El Observador, Stipanicic dijo que “hay momentos en los cuales las diferencias de visión, compromiso, responsabilidad institucional y competencia profesional se hacen insalvables”, sobre todo, cuando los “canales” utilizados para resolver dichas diferencias “transcurren al margen de la presidencia de Ancap”.

Según Stipanicic, Ancap debería dejar de ser “una refinería monopólica” para transformarse en “un holding empresario de energías renovables”, mediante un trabajo conjunto con operadores privados, los cuales “aceptan a Ancap como socio vigilante y custodio idóneo de los intereses del Estado en emprendimientos de una complejidad desconocida para nuestra sociedad”.

En diálogo con la diaria, Durand señaló que el directorio resolvió “eliminar una opción de participación del Estado en un proyecto privado”; de este modo, “los riesgos son de los privados”. Durand apuntó además que Ancap tiene un “plazo perentorio” para firmar con HIF Global la próxima etapa del proyecto, que es el 27 de diciembre.

“Lo importante era sacar el proyecto”, resaltó Durand, y sostuvo que la instalación de la planta en Paysandú “le va a traer a trabajo Uruguay”. Señaló además que “van a ingresar a Ancap y Alur cinco millones de dólares por la venta del CO2”. “Es un proyecto de transición energética que sigue siendo muy importante para el país”, expresó.

FA pidió explicaciones a Lacalle Pou

Iglesias dijo a la diaria que, de haber estado en el directorio, “yo hubiera votado que no era momento de tomar esa decisión ahora, y menos de cercenar a Ancap la posibilidad de participar en el proyecto”. A su entender, este tema “debería ser una cuestión de la transición” entre el gobierno saliente y el entrante. Sobre la fecha límite para firmar el acuerdo, el director por el FA sostuvo que Ancap “perfectamente podía haber pedido la postergación para que se tome en cuenta cuando asuma el nuevo gobierno”.

Por su parte, el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contó a la diaria en una entrevista que se publicará completa en la edición del próximo sábado que le exigieron explicaciones al gobierno de Lacalle Pou sobre por qué enviaron ese exhorto al directorio de Ancap.

Sánchez recordó que en las reuniones de transición hubo un pedido del gobierno electo al gobierno saliente de “no innovar”. A su modo de ver, esto fue “una innovación”, ya que no fue lo que se dispuso en la licitación, en la que se habilitó la participación estatal, es decir, “la facultad de que en ese proyecto de hidrógeno verde el Estado, en este caso Alur o Ancap, decida participar hasta en un 30% de la inversión”. “Esa es una innovación, ¿y a santo de qué? Si quienes tenemos que tomar la decisión de participar o no en ese proyecto vamos a ser el nuevo gobierno”, cuestionó.

“Ancap no puede quedar afuera”, afirma el sindicato

El secretario general de Fancap, Manuel Colina, señaló a la diaria que la postura del sindicato en este tema es que la empresa estatal debería tener una participación mayoritaria, es decir, por encima del 50%. Dicho esto, manifestó: “La posición de Stipanicic, con cuya gestión tenemos muchas diferencias, yo la comparto. Ancap no puede quedar afuera”.

Para Colina, eliminar la posibilidad de que Ancap se involucre en el proyecto en medio de un proceso de transición supone “una deslealtad democrática”. Con esta decisión, sostuvo, el actual Poder Ejecutivo “cedió el control del Estado a la mayor inversión privada de la historia, que se hace con recursos naturales”.

Para Raúl Viñas, referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que ha litigado para acceder a los documentos firmados entre HIF Global y el gobierno uruguayo, “lo primero sería analizar si es negocio”, dado que “para esto hoy todavía no hay mercado”. “Como no se dice qué es lo que está pasando y no te lo dejan ver, en este tema no sabemos a qué estamos jugando acá en Uruguay; entonces, ¿es buena decisión la de Ancap o no? Tampoco se puede saber”, expresó Viñas a la diaria.

De acuerdo con la información parcial que el Poder Ejecutivo entregó a la Justicia, HIF Global pretende producir en Paysandú 313 millones de litros de combustible sintético por año a partir de hidrógeno verde. La planta se abastecería de agua del río Uruguay.

Según el exdirector de Ancap por CA, José Luis Alonso, la empresa pública tomó la decisión correcta. “El hidrógeno y los combustibles sintéticos hoy por hoy son un modelo de negocios de muy alto riesgo”, lo cual constituye “un contrasentido para lo que es una empresa estatal”, afirmó a la diaria. Asimismo, Alonso señaló que en el mercado de combustibles sintéticos todavía “no hay compradores reales” y “la expectativa de retorno es a muy largo plazo”.