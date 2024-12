El martes, al día siguiente de la presentación del gabinete ministerial por parte del presidente electo, Yamandú Orsi, comenzó la transición en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El próximo ministro, Gabriel Oddone, mantuvo una reunión de dos horas y media con la actual titular del MEF, Azucena Arbeleche, en la que se abordaron temas coyunturales y de largo plazo.

Oddone estuvo acompañado en la reunión por Martín Vallcorba, futuro subsecretario del MEF; Gabriela Fachola, quien será la nueva directora general de Secretaría de la cartera; Guillermo Tolosa, designado como nuevo presidente del Banco Central (BCU); Rodrigo Arim, quien será el próximo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); y Jorge Polgar, que será el número dos de la OPP. Por parte del equipo económico saliente estuvieron junto a Arbeleche, entre otros, el actual subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, y el actual director de la OPP, Fernando Blanco.

Uno de los temas de la primera reunión de transición fue la reciente resolución del MEF, que el pasado viernes comunicó a la Asamblea General (Poder Legislativo) que ampliará el tope de endeudamiento neto del gobierno central en un 30%, algo que está previsto en la normativa vigente. Se trata de una cláusula que el actual gobierno ya utilizó dos veces en este período, en 2021 y en 2023. Esta vez el MEF argumentó que el mayor endeudamiento “se deriva de los sustanciales cambios en los precios relativos ocurridos en la economía uruguaya” en los últimos dos años.

Consultado al respecto, al término de la reunión, Oddone afirmó que la decisión del MEF supone “algo que ya preveíamos”, esto es, “que el escenario de incumplimiento del tercer pilar de la regla fiscal tenía alta probabilidad de incumplirse, y eso es lo que terminó ocurriendo, producto de que la situación fiscal tuvo algunos deterioros en esta última parte del período de gobierno”.

El próximo ministro de Economía del Frente Amplio (FA) consideró que esto no tendrá “implicancias directas” en lo inmediato, ya que no supone “una innovación dramática”. Pero advirtió que la medida constituye “una demostración de que la situación fiscal es más restrictiva de lo que todos nos imaginábamos hace un par de años y que, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración del presupuesto y en el manejo de las finanzas públicas en los próximos meses”.

En tal sentido, Oddone afirmó que la política económica del FA tendrá como principal objetivo conseguir un mayor crecimiento “para mejorar la recaudación”, así como “mejorar el foco del gasto y revisar algunas reasignaciones de tipo tributario de manera tal de poder hacer un uso más eficiente de los recursos”.

Consultado sobre la posibilidad de llevar a cabo un ajuste fiscal en el próximo quinquenio, Oddone dijo que “por ahora” su equipo económico carece de información que les “permita establecer que sea necesario introducir un ajuste fiscal inminente”. “Lo que hemos dicho en campaña, y lo reafirmamos, es que vamos a procesar una consolidación fiscal a lo largo de este período de gobierno”, expresó.

Arbeleche: “La inflación bajó más rápido de lo previsto”

Horas antes, en un evento que tuvo lugar en Torre Ejecutiva, Arbeleche sostuvo que el mayor endeudamiento “se debe a una menor recaudación” por parte del Estado uruguayo, que a su vez se explica “porque la inflación bajó más rápido de lo que preveían el equipo económico y los analistas”. “No es válido que, por ser un año electoral, se gastó más. Esa no es la situación. Lo que ocurrió es que se recaudó menos, producto de una menor inflación respecto a lo previsto”, subrayó la ministra.

De acuerdo a la comunicación oficial del MEF, la activación de la cláusula por tercera vez en este quinquenio “no altera, en modo alguno, la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años”. Arbeleche señaló que la disminución de la inflación conlleva “más dinero en el bolsillo de los uruguayos”; pero, por otro lado, implica un “efecto negativo en las cuentas fiscales” al afectar la recaudación nominal.

De todos modos, la ministra saliente aseguró que esto no debería repetirse en el próximo gobierno, dado que “cuando se presente el presupuesto siguiente, se va a considerar la inflación proyectada, ya menor, y no se tendrá esa sorpresa”. “Esto ocurre un año, no persiste para los demás años”, afirmó.

Con respecto a la inflación, Oddone dijo que el actual gobierno consiguió “reducir las expectativas de inflación”, lo cual “es un punto que nosotros valoramos como positivo y sobre el cual queremos seguir trabajando”. Mantener una inflación baja —sostuvo— “es muy importante para los salarios”, especialmente, para las personas con menores ingresos, “que no tienen un mecanismo de protección de sus ingresos a través de un sindicato”. “Nuestro objetivo es poder consolidar la reducción de la tasa de inflación”, subrayó Oddone.

Por su parte, el nuevo titular del BCU, Tolosa, declaró que el equipo económico entrante asumirá el compromiso de “mantener la inflación baja” para “proteger el poder adquisitivo de los uruguayos”. “La experiencia internacional demuestra que la forma más apta y más efectiva de lograr ese objetivo es a través del régimen de metas de inflación, que actualmente conduce el Banco Central. El mismo se mantendrá, el mismo se consolidará y el mismo se seguirá perfeccionando”, manifestó.

Oddone a favor de mantener el nuevo esquema de los combustibles

En términos generales, Oddone dijo que su primer encuentro con Arbeleche tuvo “un clima de trabajo muy amistoso” con preguntas y respuestas por parte de ambas partes. Sin mencionar expresamente al Casmu, a la Caja de Profesionales y al proyecto Neptuno, Oddone contó que el equipo económico entrante consultó sobre “algunas situaciones financieras en algunas entidades médicas”, “algunos aspectos que no fueron resueltos durante este período en algunas de las cajas de pensiones” y sobre algunos “contratos” que “tienen que ser eventualmente consolidados o evaluados en las próximas semanas”.

Asimismo, Oddone recibió un documento de siete páginas que resume brevemente la política económica liderada por Arbeleche. En el texto, el equipo económico saliente señala como un logro la baja de la inflación y apunta además que durante los últimos cinco años “se ha mantenido un régimen de flotación cambiaria” que ha permitido 39 meses consecutivos sin intervenciones en el mercado cambiario.

En el documento del MEF se sostiene que, al cierre del año pasado, el salario real superó los niveles que tenía en 2019 y se destaca que, “en el marco de la política fiscal señalada, en 2023 fue posible disponer por primera vez una rebaja de impuestos”.

Además, en el texto se señala que en este período de gobierno se introdujo un nuevo sistema para fijar los precios de los combustibles, los cuales se ajustan mensualmente en función de los precios de paridad de importación. “Se ha logrado mayor transparencia en la fijación de tarifas”, afirma el MEF.

Consultado al respecto, Oddone dijo ser “partidario” de que este régimen se mantenga en la siguiente administración, lo cual contradice declaraciones previas de Orsi. “Es algo que tenemos que revisar en el equipo económico porque es un tema que es complejo; en principio, yo soy partidario”, expresó.