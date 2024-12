Este lunes, el presidente electo, Yamandú Orsi, presentó a su gabinete ministerial en el hotel Radisson, en la Ciudad Vieja de Montevideo. Para la cartera de Trabajo y Seguridad Social el elegido, tal como había trascendido en la prensa, fue Juan Castillo, del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Castillo, quien fue coordinador del PIT-CNT entre 2010 y 2012 y director nacional de Trabajo de 2015 a 2017, liderará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) junto con el catedrático de Derecho del Trabajo Hugo Barretto.

En diálogo con la prensa tras el anuncio de los ministros, Castillo habló sobre la gestión en el MTSS del actual gobierno y consideró que “ha habido una negociación colectiva bastante rara, en la que la devaluación después hizo que se devolviera parte de lo conquistado o que se descontara parte de lo conquistado”. Por el contrario, elogió “que se hayan mantenido los ámbitos de negociación y que se hayan buscado algunas alternativas, aunque muchas veces hemos tenido que recurrir al Parlamento para encontrar alguna solución a temas emergentes”.

Este mismo lunes, luego de la confirmación de su nombre, el futuro ministro se reunió con dirigentes y funcionarios de la central sindical PIT-CNT, acompañado por Barretto.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó sobre el encuentro en la red social X y la calificó de una “muy buena señal”.

Recibimos en el local de @PITCNT1 a Juan Castillo y Hugo Barreto designados ministro y subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Muy buena señal. Pusimos de manifiesto que nuestra razón de ser está en actuar por las transformaciones que beneficien a las grandes mayorías. pic.twitter.com/dIjxg9lXp0 — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) December 16, 2024

Entrevistado por Desayunos informales, Castillo aclaró que no fue una “visita oficial”. “Las cosas en su justo término: los amigos no me los va a elegir nadie y las amigas no me las va a elegir nadie”, dijo refiriéndose a las críticas de las que fue objeto su primera reunión como ministro designado. Agregó que “cada cual celebra y conmemora como quiere”. “Yo salí de ahí, yo salí de los sindicatos, yo soy de la central, yo pertenezco al movimiento sindical. No puedo cambiarme”, sostuvo.

Así, “sin protocolos, sin avisos previos, sin tenerlo agendado”, decidió ir a la central sindical a “saludar”. Castillo calificó la reunión de “amena, de intercambio”, y una oportunidad de oficializar “la solicitud de que para la semana que viene vamos a empezar las entrevistas con los distintos actores del mundo del trabajo”: productores, industriales, cámaras empresariales y movimientos sindicales, mencionó.

En diálogo con la diaria, Abdala afirmó que Castillo lo llamó minutos antes del anuncio del gabinete para consultarle si podía visitar la sede sindical. Explicó que el tono de la conversación fue “desde la sensibilidad” y no hubo una temática concreta, sino “una visita y un saludo”. “Obviamente, muy importante para nosotros”, dijo.

El dirigente sindical sostuvo que Castillo es un “compañero ya conocido”, que “viene de las entrañas del movimiento obrero”, al igual que Barretto, que “también es una persona muy querida porque se ha desempeñado en distintos trabajos de asesoramiento, tanto a sindicatos como a la central”.

Sanguinetti: “No puede ser un ministro de los sindicatos”

El expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al gesto político de Castillo en diálogo con el programa Se arregla el mundo de Fipo TV. Sanguinetti dijo que “imagina” que Castillo tiene claro que “no puede ser un ministro de los sindicatos”.

Consultado por los dichos del expresidente, Castillo valoró que Sanguinetti “es un dirigente histórico de nuestro país”, pero “a veces la experiencia no nos da a nosotros impunidad. Se puede tener muchos años, pero no sos impune a decir cualquier cosa”, dijo el jerarca del Trabajo.

Para Castillo, “no se puede estar dudando de ningún gobierno ni de ningún gobernante a priori”. Aseguró que no tiene que “rendirle cuentas” a Sanguinetti, quien, además, “deja muy mal parado a quien quiere defender”. Castillo afirmó que, a partir de los dichos del expresidente, se puede interpretar que “el ministro anterior representaba a los empresarios”.

El designado ministro defendió su antecedente en la Dirección Nacional de Trabajo y desestimó el cuestionamiento de Sanguinetti. Manifestó que le da la “impresión” de que la intención del expresidente es generar temores con “alguna señal anticomunista”. “Si fuera su preocupación, yo creo que me sé ubicar, en mi vida me he sabido ubicar”, expresó.

“El espectro político está poniendo un fantasma con que venga un comunista al Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el problema?”, preguntó Castillo.

Sobre el cuestionamiento de Sanguinetti, Abdala opinó que “hasta hacer un comentario al respecto queda fuera de lugar porque, en definitiva, las personas cuando adquieren determinados roles se tienen que mover en función del rol en que se desempeñan”.

Abdala se preguntó: “¿Merece crítica una persona que quiere que mejore la vida de los trabajadores y no merece crítica que una persona vinculada a la Asociación Rural [del Uruguay (ARU)] ingrese en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?”, como es el caso del actual jerarca de esa cartera y expresidente de la ARU, Fernando Mattos. Para el sindicalista, “ahí es donde ves el sesgo ‘antiobrero’ de algunas reflexiones”.