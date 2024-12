Sobre el pasaje de senadores electos por el Frente Amplio (FA) al Poder Ejecutivo, decía Yamandú Orsi en conferencia de prensa días después del triunfo electoral: “No creo que se termine desarmando [el Senado, pero] por supuesto uno tiene que ser mesurado”. Mantener una bancada fuerte en la cámara alta -donde el FA tiene mayoría- así como cuidar el equilibrio entre los distintos sectores y tender hacia la paridad de género fueron elementos centrales para la conformación del próximo gabinete, el cual terminó de confirmarse este lunes.

En total, ocho de los 16 senadores del FA dejarán el Parlamento a principios de marzo para pasar al Poder Ejecutivo: Lucía Etcheverry (Transporte), Cecilia Cairo (Vivienda), Alfredo Fratti (Ganadería), Sandra Lazo (Defensa), Cristina Lustemberg (Salud Pública), Edgardo Ortuño (Ambiente), Gonzalo Civila (Desarrollo Social) y Alejandro Sánchez (Secretaría de Presidencia).

Salvo Sánchez, el resto de los senadores tienen previsto asumir la banca a mediados de febrero y posteriormente solicitar licencia temporal, lo cual daría ingreso a sus respectivos suplentes. En el Partido Socialista, la banca de Civila será ocupada por Gustavo González, histórico dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), que por primera vez asumirá un cargo legislativo.

En la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y senador desde el retiro de Enrique Rubio, ocupará la banca de Ortuño. En El Abrazo, en tanto, todavía no se ha resuelto quién ocupará la banca de Cristina Lustemberg; la disyuntiva está entre la cantante Patricia Kramer y el jerarca de la Intendencia de Canelones Rodrigo Márquez, según comentaron a la diaria desde el sector.

En el Movimiento de Participación Popular (MPP) el panorama es más complejo. En lugar de Sánchez está previsto que ingrese Bettiana Díaz, quien fue electa diputada por Montevideo y que, por ende, liberará a su vez una banca en la cámara baja. Pero en el sector todavía no han resuelto qué sucederá con las bancas de Lazo, Fratti, Etcheverry y Cairo; tanto Etcheverry como Cairo fueron electas senadoras y diputadas, por lo que tienen la posibilidad de asumir por cualquiera de las dos cámaras antes de pasar al Poder Ejecutivo, lo cual cambiaría sus suplentes.

Según informó El País, Julieta Sierra, Inés Cortés, Nicolás Viera, Daniel Montiel, Patricia Ayala e incluso el cantautor Mario Carrero son algunos de los nombres que surgen de las posibles combinaciones. Consultado al respecto, Daniel Caggiani, senador electo por el MPP, señaló a la diaria que en el sector existe “un bosquejo” sobre la conformación de la bancada, pero apuntó que “eso se va a terminar de resolver en estos días”.

Por otro lado, en Seregnistas prevén que, una vez que su candidatura a la Intendencia de Montevideo concite mayores adhesiones sectoriales, Mario Bergara pedirá licencia en el Senado, lo que permitirá el ingreso a la cámara alta de Elbia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. Desde el sector indicaron a la diaria que Bergara permanecerá algunas semanas en la banca antes de dedicarse a la campaña electoral.

La decisión de Orsi de llevarse la mitad del Senado al Poder Ejecutivo contrasta con la resolución anterior de Luis Lacalle Pou, quien en marzo de 2020 designó en el gabinete ministerial sólo a siete de los 17 senadores electos de la coalición de gobierno.

FA reimpulsará el proyecto de ley de Adrián Peña

La senadora electa por La Amplia, Silvia Nane, señaló a la diaria que, en principio, continuará trabajando en el Parlamento en el próximo quinquenio. “Las prioridades legislativas las vamos a definir en la agrupación parlamentaria [del FA], que todavía no se reunió”, expresó.

No obstante, al margen de los proyectos de ley, Nane consideró que “sería interesante” recuperar la Bancada Bicameral Femenina, espacio interpartidario que no se reúne desde febrero de 2022, tras el parteaguas que significó la ley de tenencia compartida. “Creo que sería interesante, pero no creo que sea de un momento para el otro”, señaló.

Por su parte, González dijo a la diaria que, además de respaldar las iniciativas comunes “que tendrán la base del programa del FA”, promoverá especialmente proyectos de ley vinculados al trabajo y, naturalmente, a la vivienda. El exsecretario general de Fucvam sostuvo que la vivienda “es un tema fundamental para el desarrollo del país”. “No se puede hablar de desarrollo si no resolvemos el problema de la vivienda”, subrayó.

González también se refirió a la próxima reforma de la seguridad social que impulsará el gobierno de Orsi. “Ese será un tema que estará en el candelero, [porque] lo amerita el número de gente que votó la papeleta del Sí”, afirmó, en referencia al plebiscito de la seguridad social. “Yo voy a tener siempre las puertas del despacho abiertas para los trabajadores y las trabajadores y para tratar, en la medida de lo posible, de ir transformando una realidad y achicando las brechas de desigualdad que hay en el país”, manifestó.

Por su parte, Brenta adelantó a la diaria que el FA propondrá al inicio de la próxima legislatura que el Parlamento trate y apruebe el proyecto de ley para regular el ingreso de los funcionarios públicos a los gobiernos departamentales, que fracasó en abril de este año por la negativa del Partido Nacional.

Esto se planteará como algo inmediato, con la expectativa de tener una discusión en simultáneo a las elecciones departamentales. En su momento, el proyecto, promovido por el fallecido senador Adrián Peña, consiguió el respaldo conjunto del FA, Cabildo Abierto y el Partido Colorado (PC).

Brenta sostuvo que, dado el crecimiento que tuvieron los dos partidos en las últimas elecciones, el PC y el FA tendrán en la próxima legislatura los votos suficientes para aprobar el proyecto, que requiere una mayoría especial de dos tercios (21 votos). Juntos, frenteamplistas y colorados, pueden reunir hasta 22 votos en el Senado.

“Descarto que están todos los votos del PC para votar esto ahora y dar una señal de transparencia antes de las elecciones departamentales”, afirmó Brenta, sobre todo, en vista de “todo el discurso de [Pedro] Bordaberry sobre la transparencia”. “Es una cosa que se cae por su propio peso; si no, todo el discurso de la campaña fue todo mentira; nosotros lo vamos a plantear como una prioridad”, afirmó. Caggiani confirmó que en el FA reflotarán el proyecto de Peña “cuando comience la legislatura”.