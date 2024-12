La Casa del Partido Nacional (PN), lugar de definiciones importantes, tuvo este viernes las puertas abiertas y mucho más movimiento del habitual. Con importantes dirigentes nacionales presentes desde temprano, jóvenes y viejos militantes se sentaron sobre la vereda para aprovechar la brisa de la tarde. Las cosas estaban dadas para que la convención departamental definiera formalmente que el partido no competirá el 11 de mayo, y además, propusiera al diputado Martín Lema como uno de los candidatos a participar en la elección departamental por la Coalición Republicana (CR).

Más allá que estaba previsto que la actividad formal iniciara sobre las 18.00, era necesario que llegara Lema. Fue así que, media hora después, el exministro de Desarrollo Social se hizo presente y fue recibido como quien es protagonista en una fiesta de 15 años. Abrazos, saludos y un lento transitar hasta el ingreso a la sala. Entre los presentes estaba el excandidato presidencial Álvaro Delgado, la exprecandidata presidencial Laura Raffo, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el subsecretario de esa cartera, Pablo Abdala.

El himno nacional, la Marcha de Tres Árboles y un “viva los blancos” fue el punto de partida para la aprobación de las dos mociones presentadas en la ocasión. La primera de ellas determinó la no comparecencia del lema PN a la elección de mayo y la otra estableció el respaldo a Lema para competir como candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por la CR.

Por su parte, también se aprobó la iniciativa de “avanzar en las conversaciones políticas necesarias para que el partido CR comparezca con más de un candidato, si se logran los acuerdos necesarios”. Por lo pronto, vale recordar que el Partido Colorado maneja varios nombres, y desde Cabildo Abierto la interna permanece sin mayores novedades.

El primer discurso

Terminada la parte formal, fue hora de entrar en el campo del discurso, elemento central en la política, y más aún cuando inicia una etapa de campaña. Dejando a Lema para el final, dirigentes de varias listas montevideanas les hablaron a los convencionales sobre quién era la persona que se había decidido respaldar como candidata. En ese sentido, con varias referencias a su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social, y muchas críticas a la gestión del actual gobierno montevideano, principalmente en materia de limpieza, se llegó al momento central.

Durante más de 16 minutos de oratoria, Lema compactó, por primera vez como candidato propuesto, las cosas que en el último tiempo viene poniendo en agenda en su rol de oposición. “Sé que están haciendo señas de que suba, pero yo quiero estar acá abajo, quiero estar en el llano, donde vamos a estar durante toda la campaña y durante toda la gestión”, apuntó al inicio, mientras se movía debajo del escenario, con el micrófono en la mano.

“Ahora que doy este paso, con el honor que me conceden, con el orgullo que me genera, quiero quiero quiero ser el próximo intendente de Montevideo”, exclamó ante unos convencionales que parecían volver poco a poco a un clima de campaña. “No le vamos a pedir a nadie que se baje del barco, directamente le vamos a pedir que no se suba el que no crea ni quiera ganar la próxima elección”, afirmó advirtiendo que, tal vez, no se trataba de un comentario simpático. Asimismo, redobló la apuesta y dejó claro: “No hay espacio para achicados, acá no se trata de andar con calculadoras”.

Comenzó la campaña

Ya con la sala vacía, y a pesar de lo vivido, con un tono más calmo, Lema les habló a los medios por primera vez en su nuevo rol. “Si la gente concluye que Montevideo está sucio, roto, lento, desfinanciado y oscuro, más allá de lo que eventualmente prefiera desde el punto de vista partidario, nosotros vamos a insistir en que nos dé una oportunidad”, manifestó.

“Creo que estamos en un proceso que no tiene que ver con las afinidades partidarias, sino con cambios de modelo de gestión”, profundizó. “Las bases de una transformación están en el orden de las prioridades y en estar mucho en territorio; en el caso de ganar, las oficinas nuestras van a ser las calles, las recorridas con vecinos”, enfatizó. Partiendo de ese punto, aseguró que “ordenando las prioridades, respetando a los contribuyentes y los recursos públicos, está todo dado para un período en el que se empiece a dar un salto de calidad”.

Más allá de otros temas, se detuvo, como lo ha hecho en otras oportunidades, en la situación de limpieza de Montevideo. “Hay gente que no vive entre la basura, vive directamente en un basural, con focos infecciosos, con presencia de roedores, en una zona de exclusión, con una desidia total”, criticó. “No vamos a tener berretines que tengan que ver con destinar la plata de los montevideanos a la volqueta, nosotros a la volqueta la vamos a utilizar para recoger la basura”, concluyó.