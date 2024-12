Con las aguas calmas luego de una intensa elección nacional, en el Partido Colorado (PC) empezó a haber movimientos para elegir a un nuevo secretario general. En segundo plano, y un poco más lejos en el tiempo, aparece la incertidumbre sobre qué sucederá en las elecciones departamentales. Si bien existe un acuerdo para comparecer con el lema Coalición Republicana (CR) en Salto, Canelones y Montevideo, aunque no se ha confirmado, el nombre del nacionalista Martín Lema es el único que se maneja con certeza.

En el caso del Partido Colorado, si se toma en cuenta cuáles son las figuras que han “reservado” sus nombres en la elección interna, la posibilidad de que actores de renombre opten por lanzar su candidatura a la Intendencia de Montevideo (IM) bajo el lema común se ve sensiblemente reducida. En ese sentido, descartados como candidatos Andrés Ojeda, Robert Silva, Gustavo Zubía y Felipe Schipani, el único referente de primera línea que sí está habilitado para competir es Pedro Bordaberry, aunque el líder de Vamos Uruguay ha declinado dicha posibilidad.

“Por ahora no se ha escuchado ningún nombre, es preocupante. En verdad, de los que tienen posiciones y han estado en posiciones, ninguno se reservó”, manifestaba a la diaria días atrás un dirigente colorado de Montevideo. Sin embargo, aunque públicamente no se han manejado nombres, hay dirigentes colorados que tienen las miras puestas en las elecciones de mayo de 2025. Aunque no son propuestas formales, varias fuentes del Partido Colorado confirmaron a la diaria que se manejan los nombres del abogado Jorge Barrera y el empresario Alejandro Ruibal.

Ninguno de estos nombres participó en la interna y, por lo tanto, estarían disponibles para competir. Barrera fue presidente de Peñarol (2018-2020) y asesor en materia de seguridad del exprecandidato colorado Gabriel Gurméndez, ahora en Vamos Uruguay. Cercano a Jorge Batlle, Barrera tuvo su desempeño político de mayor relevancia durante el último gobierno colorado, cuando fue diputado por Montevideo en representación de la lista 15.

Ruibal, en tanto, es el director general de la empresa Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conocido por estar detrás de proyectos con trascendencia nacional como el Ferrocarril Central o el Proyecto Neptuno, es una de las caras más conocidas del empresariado uruguayo. Sin embargo, y más allá de estar vinculado a nivel profesional con el mundo político, su preferencia partidaria no es abiertamente conocida.

En diálogo con la diaria, el empresario recordó que ha dicho “públicamente” que es “colorado” y ha “votado al batllismo” a lo largo de su vida. “Cuando era joven participé por ahí abajo en alguna lista, hace muchos años; son las cosas de las que uno no reniega”, agregó. Asimismo, Ruibal confirmó que “algún dirigente” colorado le ha hecho un “sondeo” de cara a una posible candidatura a la IM y, aunque reconoció que no se trata de un “ofrecimiento concreto”, apuntó que, “por el momento”, no descarta nada.

“Estoy abocado 100% a mi actividad privada, pero obviamente Montevideo es una ciudad sobre la que tengo muchas ideas”, reconoció el empresario. “Por ahora estoy un poco sorprendido, todo es muy prematuro y reciente”, concluyó sobre el tema.

Más allá de Ruibal y Barrera, fuentes coloradas manifestaron a la diaria que hay “otros dirigentes” con “menos renombre a nivel nacional” que aspiran a ser considerados en esta carrera electoral.

Más allá de los nombres

Diego Riveiro, diputado por Montevideo de Unir para Crecer, manifestó a la diaria que, por lo pronto, hay consenso en la interna colorada para que “haya un candidato propio” del partido a nivel departamental. “Por la misma dinámica de la elección nacional el tema quedó bastante de costado y hasta ahora no se ha hablado mucho, pero creo que no falta mucho para que se empiece a hablar”, reconoció.

“El Partido Nacional parece que está trabajando sobre el nombre de Lema desde hace tiempo, y creo que nosotros debemos, como partido, empezar a tomarnos el proyecto de Montevideo un poco más seriamente de lo que lo venimos tomando”, manifestó Riveiro. Agregó que una vez pasada la elección del secretario general del partido, posiblemente habrá tiempo para tratar la definición del candidato, que deberá efectivizarse en una convención en la que Unir para Crecer tiene mayorías.

Carlos Rydström, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo y diputado electo de Vamos Uruguay por este departamento, manifestó a la diaria que “con los equilibrios actuales que tiene el partido” hay “un montón de conversaciones” que se están “volviendo a empezar”.

“En la convención departamental está claro quién ostenta la mayoría [Unir para Crecer], pero apelamos a que para poder tener un Partido Colorado cada vez más unido y más fuerte, la definición de la candidatura a la intendencia se defina en comunicación con quienes no somos mayoría en la convención [Vamos Uruguay], pero sí somos mayoría en la representación montevideana en el Parlamento”, agregó el dirigente de Vamos Uruguay.

“El Partido Colorado tiene que trabajar unido, y para trabajar unido los distintos sectores tenemos que estar en concordancia y poder consensuar esta candidatura”, reforzó Rydström. En la misma línea, manifestó que prefiere no meterse en la “danza de nombres” porque entiende que deben emerger de “la unidad”, la cual, a su entender, debe ser “el principal tractor de la campaña” departamental.