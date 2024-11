En la casa central del Partido Colorado (PC), y con la participación del excandidato a la presidencia Andrés Ojeda, el martes se puso en marcha la nueva Convención Departamental de Montevideo del PC, cuya integración quedó definida en las elecciones internas y que próximamente deberá aprobar la candidatura que el partido presentará para competir por la Intendencia de Montevideo (IM).

Sin embargo, a menos de dos semanas de la segunda vuelta, Ojeda centró su discurso en la continuidad de la coalición de gobierno. “No hay nada más colorado en este momento que trabajar para un segundo gobierno de coalición”, afirmó el abogado penalista, en una sala colmada de dirigentes y militantes colorados.

Ojeda aseguró que en la interna de la coalición están “espalda con espalda” para ganar el balotaje. “Yo le digo a los amigos del Frente Amplio (FA) que tengan cuidado con la fuga de votos, porque, si se les fugó [Rocco] Morabito, se le van a fugar todos los votos”, expresó, entre aplausos.

Ojeda dijo que, en base al resultado de las elecciones nacionales, se configuró “el Parlamento más tenebroso que yo le he visto al FA en el siglo XXI”. Una vez más, afirmó que la oposición “no tiene cortafuegos”, y sostuvo que ni Yamandú Orsi ni Gabriel Oddone ni Mario Bergara “calzan los puntos de Danilo Astori”. “A mí este FA me da miedo y estoy para hacer todo para que no vuelva”, manifestó.

En rueda de prensa, Ojeda sostuvo que el FA “subestima el grado de maduración que la coalición logró en cinco años”, y resaltó que el pasado 27 de octubre la coalición obtuvo “casi 100.000 votos más” que el FA. “La urna nos dijo con claridad que la Coalición Republicana es la fuerza política más importante del Uruguay”, afirmó.

En tal sentido, durante el evento del martes se presentó un informe sobre la votación del PC en Montevideo en las pasadas elecciones, que estuvo a cargo del secretario general del Comité Ejecutivo Departamental, Carlos Rydström. En diálogo con la diaria, Rydström, diputado electo por Montevideo, señaló que existe “un balance positivo”, en primer lugar, por la cantidad de votos (casi 21.000 más que en 2019), y en segundo lugar, por la descentralización de los votos.

“En la elección de 2019 el voto estuvo muy concentrado en la costa, en los municipios CH y E; en este caso nosotros perdimos un poquito de votos en esas zonas, pero ganamos en algunos municipios que se consideran más periféricos y entendemos que es un crecimiento positivo, porque intentamos apelar, como marca nuestra historia, a todo el electorado en general y no a pequeños nichos”, expresó Rydström.

La definición por el candidato a la IM

En Montevideo, al igual que en Canelones y Salto, el PC ya definió que competirá en las próximas elecciones departamentales bajo el lema Coalición Republicana, instrumento que permite acumular votos contra el FA, pero que, al mismo tiempo, restringe a los partidos de la coalición de gobierno a un máximo de tres candidaturas. Por lo tanto, el PC sólo tendrá un candidato a la IM.

En el acto del martes, el diputado Felipe Schipani sostuvo que en las próximas elecciones departamentales “esta Convención y todos quienes la integramos seremos actores relevantes de un objetivo”, esto es, “el necesario cambio en el departamento de Montevideo, después de 35 años de una pésima gestión del FA”.

Por disposición constitucional, cualquiera que haya sido candidato a cualquier cargo en las internas por una lista del PC está inhabilitado para presentarse como candidato de la Coalición Republicana. Para sortear este impedimento, los dirigentes debían “reservarse”, como hizo Martín Lema, quien en las internas no figuró en las listas del Partido Nacional para eventualmente poder postularse al gobierno departamental. Así, ya están descartados como candidatos colorados a la IM Ojeda, Robert Silva, Gustavo Zubía y el mismo Schipani, entre otros. En cambio, sí está habilitado Pedro Bordaberry, aunque el líder de Vamos Uruguay ha descartado dicha posibilidad.

A pesar de que gobernó la capital del país durante casi 80 años, el PC ha estado lejos de volver a la IM desde que el frenteamplista Tabaré Vázquez asumió en 1990. Su último aspirante fue Ricardo Rachetti, quien en 2015, bajo el lema común del Partido de la Concertación -que compartió con Edgardo Novick y Álvaro Garcé-, obtuvo menos de 16.000 votos, cerca de 1,8% del total. En 2020, en alianza con el resto de la coalición, el PC compitió bajo el lema del Partido Independiente y respaldó la candidatura de la nacionalista Laura Raffo.

Consultado al respecto, Rydström consideró que fue un error no haber presentado un candidato propio en las últimas elecciones departamentales. Si bien señaló que el PC tuvo “mucho protagonismo en la campaña de Laura Raffo” con Ojeda como su primer suplente, sostuvo que “no era lo mismo ser candidato propio que ser el segundo de una fórmula”. “Entiendo que es importante tener identidades propias; [porque], en definitiva, la candidata que juntó ese poco más de 40% de los votos fue Laura Raffo, y el partido no queda propiamente representado”, afirmó.