El candidato al Senado por el Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry aseguró este lunes que no se postulará como candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) en las elecciones departamentales de 2025 y remarcó que su intención es aportar como miembro de la cámara alta.

“Estoy aspirando al Senado, es lo que digo y es a lo que me he presentado” , planteó Bordaberry en entrevista con Informativo Sarandí.

“¿Uno tiene que ser el que quiere ocupar todo lo máximo o por ahí siente que puede ayudar desde otro lugar y aportar a la sociedad desde otro lugar?”, reflexionó el exsenador.

En esa línea continuó: “Yo me sentí útil cuando fui ministro de Industria y cuando fui ministro de Turismo. Me sentí útil en mis últimos años en el Senado, y creo que puedo volver a aportar desde el Senado a todo. ¿Está mal? No sé”.

El propio candidato a la presidencia por el PC, Andrés Ojeda, se había mostrado a favor de que el exsenador se lanzara a la carrera por la intendencia. Consultado al respecto, unos días atrás Ojeda respondió “ojalá” y señaló que eso le “parecía bárbaro”.