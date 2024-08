El exsenador y excandidato a la presidencia por el Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry anunció su regreso a la actividad política partidaria. Este martes, en una conferencia de prensa, el colorado señaló que encabezará la lista 10 al Senado, bajo el sublema Vamos Uruguay, de cara a las elecciones nacionales de octubre.

“Cada partido en Uruguay tiene su enfoque, pero también hay muchos puntos en común. Y yo quiero trabajar sobre eso, sobre los puntos en común, porque los acuerdos no salen solos”, señaló Bordaberry al inicio de su oratoria.

“Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo que son importantes para el país”, continuó y en ese sentido dijo que quiere “traer la esperanza”. “Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios”, sostuvo.

El colorado señaló que el país “necesita mucho más diálogo y entendimiento”, y en eso pondrá sus esfuerzos para aportar con “humildad y escuchando mucho”.

A su vez, aseguró que su “campaña será de propuestas”, “sin distracción en cuestiones menores, sino con concentración en las ideas, las propuestas y en el debate honesto”.

“He meditado mucho esta decisión que hoy tomo porque es una decisión de vida. Pedirle el voto, lo más sagrado, a mis compatriotas para asumir la obligación de trabajar sin cesar y esforzándome al máximo; ese es mi compromiso. Esto significa muchos años, lo que siempre honré y me comprometo a volver a honrar. Estoy aquí, si me acompañan con el voto, para trabajar por un mejor Uruguay, por mejorar la vida de cada uruguayo, por el futuro”, expresó el exlegislador.

Bordaberry dijo que trabajará con “firmeza” por un gobierno “que sea firme contra el delito”, “por un Parlamento firme contra la corrupción” y “por un país que sea firme en trabajar por la mejora económica de todos”.

El exsenador contó que antes de hacer el anuncio se comunicó con el candidato a la presidencia de su partido, Andrés Ojeda, así como con el resto de los candidatos presidenciales de los partidos de la coalición de gobierno: Álvaro Delgado (Partido Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente) y también se contactó con el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. “Espero reunirme pronto con todos ellos”, señaló.

“Lo único que quiero es servir. Como Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Trabajar, cumplir, ser el primero en el esfuerzo. Siempre. Tender puentes y no dinamitarlos. Extender la mano, no cerrar el puño. Para tener un país, una sociedad en paz, con trabajo y honestidad”, expresó.

Bordaberry: “No he hecho ningún acuerdo con ninguno” dentro del Partido Colorado

Consultado sobre si en la interna colorada ya se conformó una alianza Gurméndez y Viera para presentarse bajo el sublema Vamos Uruguay, Bordaberry dijo que, por el momento, solo ha tomado la decisión de oficializar su candidatura al Senado y la conformación de alianzas y listas viene después.

“Hoy [por este martes] tomo la decisión de presentarme. Ahora voy a conversar con todos, con Viera, con Gurméndez, con el que sea para ver cuál es la mejor forma de presentarnos. Y sobre todo, si bien estamos dentro del mismo partido, las coincidencias de ideas, porque esto no es cuestión de construir si vos no tenés la coincidencia de cómo pensás y hacia dónde querés ir”, manifestó. De todas formas, adelantó que prefiere siempre presentarse con “la mayor cantidad de opciones”.

En esa línea, sostuvo que quienes lo acompañarán en la lista 10 al Senado serán “todos los que coincidan en la forma en que yo encaro la política y en las ideas”. “He estado hablando con gente de todos los sectores”, apuntó, sin embargo, afirmó que no ha hecho “ningún acuerdo con ninguno”.

“He analizado cómo se ve el partido, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se ve la coalición y cómo se ve el país y qué es lo que hay que hacer. Una vez que tengamos esas coincidencias, vamos a decidir lo de los paraguas y ese tipo de cosas”, manifestó. Y añadió: “No oculto que hablé con todos y analizamos todas las opciones. Pero para mí lo más importante es el principio, que yo tomé la decisión y que tengamos las coincidencias en el trabajo que vamos a hacer. El objetivo no es solo alcanzar una banca o una posición”.

Con relación al desempeño del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, el exsenador dijo que “ningún gobierno y ninguna coalición de gobierno hace todo bien ni hace todo mal”, y, en ese sentido, dijo que este gobierno tuvo aciertos y cosas “que se pueden mejorar”. Entre éstas últimas mencionó la inserción internacional, seguridad pública y el avance del narcotráfico.

Bordaberry: “Vamos a trabajar para terminar con la corrupción”

El exsenador también fue consultado por los casos de corrupción que han ocurrido durante la gestión de Lacalle Pou como el caso del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y el caso de las horas extras en la Intendencia de Artigas y sus consecuencias. Al respecto, dijo que éste es un tema sobre el que trabajó mucho durante sus años de legislador en los que presentó los proyectos de ley para crear el delito de enriquecimiento ilícito y el de la extensión del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, pero ninguno fue aprobado por el gobierno de ese momento ni en este período.

“Yo fui cinco años ministro, en algún momento en tres ministerios, cuando terminé y llegó el Frente Amplio y me hicieron varias auditorías en los ministerios que yo había estado,y no faltó nada. Eso me da la autoridad de decir vamos a trabajar en esto, ¿para qué? Para prevenirlo, para terminarlo. Todos los partidos han tenido casos. Lo que hay que hacer es reaccionar y sobre todo mejorar la legislación”, expresó.

Bordaberry aseguró que trabajará en impulsar sus propuestas que no fueron aprobadas y presentará otras, por ejemplo, en contra de los “contratos secretos” en los que se compromete al país con grandes megaproyectos: “si vas a invertir en el país, secreto no. Nada”, enfatizó.

El senador dijo que todos los partidos políticos han tenido casos de corrupción y la solución “no es ver cuánta corrupción tenes vos ni cuánta corrupción tengo yo”. “Hoy hay un intendente que tuvo que renunciar y un funcionario asistente, y ayer había un vicepresidente de la República, un ministro de Economía, un presidente del Banco de la República, un director de loterías, ¿entonces que vas a hacer?¿vas a sacar cuántos tenes vos y cuántos tengo yo? Y decirle a la gente: 'che este es corrupto y este es más'. No, yo lo que creo que hay que decirle a la gente es vamos a trabajar para terminar con la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? aprobando el delito de enriquecimiento ilícito, extendiendo el término de la prescripción de los delitos de corrupción y terminando con los contratos secretos”, manifestó.

El colorado remarcó que no sirve de nada “pasar factura”, sino que hay que mirar para delante “para construir un Uruguay mejor que es lo que necesitamos”. “Ese es el camino que tenemos que seguir, sino mientras nos peleamos pasándonos la cuenta los problemas siguen estando ahí y no tienen solución”, señaló.