Este viernes, después de la reunión con la expresidenta brasileña y actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff , el presidente electo, Yamandú Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre varias cuestiones relativas a la transición de gobierno.

Orsi dijo que su gabinete recibió los informes de los distintos ministerios y los “equipos resolvieron hacer las preguntas para las respuestas que faltan. Veremos si llegan y qué es lo que nos llega”. “Hay que ver la exhaustividad con la que se abordan los temas y cuánta información nos llega. Yo soy optimista y nuestros equipos están formulando las preguntas que permiten resolver o cubrir los agujeros que están quedando, porque es lógico que al principio falte información”, agregó.

Por otra parte, señaló que “falta” tiempo para que se definan los nombres de quienes estarán al frente de las empresas públicas.

También fue consultado respecto a las declaraciones del futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien en entrevista con El País dijo que entre las prioridades de la próxima gestión estará la creación de la Universidad de la Educación “que el país merece”. Con referencia a esto, Orsi expresó que es “partidario” de esta medida aunque aún no lo habló con Mahía.

“En la línea que tenemos de trabajo se verá cuáles son los pasos que tenemos que dar, pero, en línea general, yo estoy de acuerdo con eso. Lo dije en campaña y lo sostengo. Sé que no es una cosa fácil. La creación de una universidad no es soplar y hacer botellas. Pero yo voy a seguir en esa línea hasta donde podamos y, por supuesto, logrando los consensos que se necesitan”, detalló.

En materia de seguridad y en una semana marcada por los homicidios, Orsi planteó que “hay que ser muy serios en esto. Ahora se están armando los equipos y se está conversando mucho con el Ministerio del Interior”. En esa línea, dijo que la inseguridad no es un “tema del Ministerio del Interior, es un tema país y todos los ministerios tienen que poder aportar en todas las áreas”.

“Se habla de la posibilidad -y estamos de acuerdo- en caminar hacia la creación de un ministerio que implica el fortalecimiento de algunas áreas”, dijo en alusión al Ministerio de Justicia. No obstante, señaló que en el Ministerio del Interior, tal como planteó el ministro designado, Carlos Negro, “no hay que venir con promesas fáciles”. “Se está trabajando, y yo he conversado mucho con gente que hoy tiene responsabilidad en el Ministerio del Interior, por ejemplo, el otro día con el jefe de Policía de Canelones. Es un tema que no va a ser fácil revertir. Lo que está claro también es poder localizar dónde tenemos los problemas y no banalizar la discusión”.

Consultado sobre la posibilidad de que el coordinador de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, se sume al equipo del próximo gobierno, algo que manifestó el secretario de Presidencia designado, Alejandro Sánchez , Orsi se abstuvo de responder. Sin embargo, comentó “de una situación compleja salimos en clave de acuerdos. Eso implica que nosotros que asumimos el gobierno tenemos que marcar nuestra línea [...] teniendo mucho cuidado de no señalar con el dedo, de echar siempre la culpa a los demás. Al revés, cuanto más colaboración y cuanto más memoria institucional tengamos, mejor”.

“En vez de decir ‘todo lo que se hizo estuvo ma’l, es ‘lo que puede ser positivo y lo que nos puede ayudar para una nueva línea de trabajo, bienvenido sea’; y me consta que hay coincidencias”, concluyó.