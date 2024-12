La cantautora Patricia Kramer asumirá la banca en el Senado que dejará libre Cristina Lustemberg, quien será la próxima ministra de Salud Pública en el gobierno del presidente electo Yamandú Orsi.

Luego de algunos días de discusión interna y tras la confirmación de Lustemberg como jerarca de Salud, El Abrazo -sector que accedió al Senado tras el acuerdo con el Movimiento de Participación Popular (MPP)- definió que Kramer asuma el puesto en la cámara alta “en primera instancia”.

El suplente directo de Lustemberg era Edgardo Ortuño, quien además de ser el próximo ministro de Ambiente, también fue electo senador por la Vertiente Artiguista. Debido a eso Kramer, que es la segunda suplente, será senadora.

La intención del sector es que luego de un tiempo ese puesto lo asuma Rodrigo Márquez Alonso, cuarto en la línea que llevó a Lustemberg al Senado. Márquez desempeñará funciones en otras áreas de gobierno, indicó en un comunicado el sector. Ese puesto aún está “definiéndose”, según señalaron a la diaria desde El Abrazo.

“Es un tremendo desafío. Yo no tengo experiencia legislativa y sé que tengo muchísimo que aprender”, confesó Kramer en diálogo con este medio y señaló la oportunidad de ocupar ese puesto: “Es un desafío precioso, sobre todo en este momento en el que la democracia está bastante lánguida. Uno piensa en las legislaturas como una máquina de hacer leyes pero en verdad los deberes son representar, legislar y fiscalizar, pero además de eso hay algo más importante: que es el tono democrático. Lograr que esos ideales democráticos se preserven en un mundo de cambio”.

La senadora electa comentó que es posible llegar a acuerdos en el sistema político: “Para mí todos los acuerdos son posibles. No concibo la vida sin una capacidad de acuerdo, de verdad. Siempre y cuando todas las partes no quieran imponerse sobre la otra. Los acuerdos son posibles siempre y cuando tengamos la humildad de saber que no siempre tenemos la verdad”, expresó.

Kramer, cantautora de 44 años, ha estado desde el año 2012 involucrada como independiente en diferentes lugares del Frente Amplio. Asesoró en comunicación a la socialista Mónica Xavier cuando fue presidenta de la fuerza política y fue referente en la campaña que impulsó a Carolina Cosse, actual vicepresidenta electa, en las internas de las elecciones 2019. Ya había sido candidata al Senado en aquella oportunidad por El Abrazo.

La llegada de Kramer al Senado se da luego de la confirmación del próximo gabinete. El armado del equipo de gobierno se llevó a ocho de los 16 senadores electos en octubre, lo que obliga a generar un rearmado de la Cámara Alta.