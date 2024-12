El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este lunes un informe que da cuenta de las preferencias de adopción animal en nuestro país, así como su distribución por tipo de hogar constituido. Los resultados fueron extraídos del último Censo, el primero en el que se consultó a la población sobre sus mascotas y cuyos resultados fueron divulgados a principios de este mes. Según se enuncia en la publicación, los datos obtenidos proporcionan “una visión clara de la relación entre los hogares y las mascotas en el país”, y resaltan “el rol fundamental” que tienen las mascotas “en la vida familiar”.

De acuerdo con el INE, se contabilizó un total de 2.180.068 animales distribuidos entre los hogares censados, y los perros (1.488.224) más que duplican a los gatos (691.844). Cabe recordar que 15,5% de la población que vive en asentamientos no fue censada, de acuerdo con un documento técnico conformado por la propia institución, y que no fueron censados aquellos animales que no forman parte de los hogares constituidos.

La información divulgada por el INE evidencia una clara preferencia por los caninos sobre los felinos en las familias uruguayas, ya que los superan en promedio: 37% dijo tener al menos un perro, mientras que sólo 8% cohabita con al menos un gato y 23% convive con ambas especies. Así, se contabilizó una tasa de 1,2 perros contra 0,6 gatos por hogar constituido, con los primeros situados dos cifras porcentuales por encima de los últimos, sin importar la conformación del hogar.

En particular, subraya el informe, los datos muestran “una clara preferencia” de las parejas con hijos por los perros (45%) sobre los gatos (6%), algo que desde el instituto consideran que puede estar vinculado a “factores como el estilo de vida familiar”, así como a “la necesidad de compañía para los niños”.

La tendencia continúa para todos los otros tipos de hogar: en las familias extendidas la tenencia exclusiva de perros supera a la de gatos por 37 puntos porcentuales. De igual manera, 39% de los hogares habitados por parejas que no tienen hijos declaró convivir exclusivamente con algún perro y “muestran una alta adopción de perros”, por encima del 8% que comparte su vivienda de forma única con al menos un gato. Además, si bien ocupan los hogares unipersonales en menor medida, los perros (27%) aún superan ampliamente a los gatos (9%) a la hora de detenerse en las preferencias.

Sólo en los hogares monoparentales y compuestos la adopción de gatos de forma exclusiva alcanza el 10%, que aún se ven superados por los perros por 27 y 24 puntos porcentuales, respectivamente.

El informe, asimismo, aporta información relativa a la distribución geográfica de los dos grandes grupos de animales domésticos: en promedio, hay 1,5 perros por hogar en los departamentos de Artigas, Treinta y Tres, Canelones y San José, mientras que en Rocha y Treinta y Tres presentan la menor tasa de gatos por hogar constituido, estimada en 0,8.