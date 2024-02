La intendenta de Montevideo y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, se reunió este miércoles por la mañana con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó nuestro país para acordar asuntos de cooperación militar con el gobierno.

En una rueda de prensa celebrada horas después, según recogió Telemundo, Cosse dijo que la reunión fue de un “tenor oficial” y se debió a una serie de programas llevados adelante por organizaciones estadounidenses como la compañía Bloomberg y las universidades de Harvard y John Hopkins, en los que la Intendencia de Montevideo participa.

De acuerdo con la intendenta, desde los programas “nombraron mucho a Montevideo”, algo que captó la atención de Richardson, quien le solicitó una reunión para que le pudiera comentar “cómo eran” y qué le “habían parecido”. En esta línea, Cosse agregó que habló con la jefa del Comando Sur sobre las “experiencias que había tenido” respecto del “manejo de datos y su gerenciamiento” al frente del organismo departamental, que, recordó, “están a la orden del día no sólo en las ciudades sino en el mundo” y a las que calificó como “muy buenas”.

Consultada sobre si comparte las preocupaciones expresadas desde el PIT-CNT respecto de la visita de Richardson a nuestro país, a quien la central sindical acusó de estar interesada en “crear una base militar en territorio uruguayo” y buscar asegurar los recursos del acuífero Guaraní para su país, Cosse prefirió no emitir una opinión. “El PIT-CNT es el PIT-CNT. Yo hoy cumplí una función oficial de la que no me voy a apartar por respeto a todas y todos los uruguayos”, manifestó.