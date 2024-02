“Sigamos cambiando”, se leía en la mesa donde Álvaro Delgado, el exsecretario de Presidencia, brindó una conferencia de prensa para presentar oficialmente su precandidatura, antes de emprender una gira por el interior desde este martes. La presentación fue este lunes al mediodía en el comando de su campaña, ubicado en Bulevar Artigas y Chaná, en el mismo lugar donde tuvo su sede partidaria el ahora presidente, Luis Lacalle Pou, durante la campaña de 2019.

En el evento también se presentó el nombre del paraguas que cubre a todos los grupos que apoyan a Delgado: Uruguay para Adelante. Los sectores son Aire Fresco (el de Delgado, liderado por Lacalle Pou), Espacio País (Espacio 40 y Mejor País), D Centro (novel grupo, formado en su mayoría por exdirigentes de Alianza Nacional) y Futuro Nacional, entre otros.

El evento contó con la presencia de Inés Monzillo, que hasta hace pocos días fue diputada suplente por Cabildo Abierto (CA), pero abandonó ese partido para incorporarse a Espacio 40 y apoyar la precandidatura de Delgado. Consultada por la prensa sobre los motivos de su alejamiento de CA, Monzillo dijo que hubo cosas que “no se hicieron bien”. Por ejemplo, sobre la situación que derivó en la renuncia de Irene Moreira como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, dijo que nunca tuvo “una respuesta clara de lo que pasó” de parte de sus excorreligionarios.

Delgado empezó la conferencia expresando su solidaridad con “la familia del policía “cruelmente asesinado en ejercicio del deber”, en referencia a un efectivo de 37 años que fue asesinado en la madrugada de este lunes en el barrio Marconi. “Esto no hace otra cosa que reforzar nuestro compromiso con el combate al delito, esté donde esté y provenga de donde provenga”, subrayó, y recibió varios aplausos.

Delgado calificó como “muy removedor” lanzar la campaña oficialmente en ese lugar y con ese “conjunto de dirigentes”. El precandidato destacó que Uruguay para Adelante más que un nombre es una consigna, “en primer lugar, porque estamos mirando para adelante, muy orgullosos de lo que hemos hecho y estamos haciendo; somos orgullosos integrantes y militantes de este gobierno nacional de coalición”, dijo.

Subrayó que gran parte de los que estaban en la sede trabajan o trabajaron en el gobierno, y eso les permitió “exhibir una serie de logros” que los llenan de “mucho orgullo”. Porque el gobierno “ordenó la casa, que estaba bastante desordenada, y, además de ordenar la casa, empezó a hacer caminar el país hacia adelante”, expresó.

Delgado y las “cinco crisis”

Como viene repitiendo en cada acto, Delgado señaló que a lo largo de estos cuatro años de gobierno tuvieron “cinco crisis”: la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, la sequía en el verano y en el invierno, que derivó en la crisis hídrica, y “la situación de precios con Argentina, que bastante mella le hizo al litoral”. “A pesar de todo eso, a lo largo de estos cuatro años pudimos exhibir un ordenamiento de la casa con responsabilidad en materia fiscal y económica, y tenemos que decirlo con orgullo”, subrayó.

Delgado dijo que el gobierno “tuvo que gastar más de 4.500 millones de dólares en estas cinco crisis, que muchas veces fue invertir en buscar paliativos a las situaciones que venían de afuera y soluciones para las situaciones que obviamente no se podía prever”. Subrayó que, a pesar de ese gasto, el gobierno “tiene un récord” de personas trabajando, 1.720.000, y hay “menos desempleo” que el que había cuando asumieron el gobierno.

El precandidato destacó que él y su equipo son “el corazón de este gobierno”, por eso quieren ofrecerle a la gente la reelección: “Nosotros vamos a ofrecerle a la gente la posibilidad de reelegir al gobierno, generando los dos componentes que lo caracterizaron: el concepto de la libertad y el de la confianza, que este gobierno impone”, subrayó.

Delgado dijo que confía “plenamente en la capacidad técnica, profesional y humana” de Roberto Lafluf

Finalizada la conferencia, la prensa le preguntó a Delgado por la incorporación de Monzillo, recordando que la diputada suplente ha propuesto derogar o modificar parte de la ley de violencia basada en género (19.580) y llegó a decir que los femicidios a veces son resultado del “exceso de amor”. Delgado contestó que todavía no tuvo “el gusto” de hablar con Monzillo y subrayó que es “firme defensor de cualquier ley que proteja a las mujeres en la violencia de género”. “Acá no es un tema de exceso de amor sino de exceso de violencia. En eso no hay dos interpretaciones”, agregó.

Por último, la prensa consultó a Delgado sobre el rol que tendrá en su campaña Roberto Lafluf, el exasesor de comunicación de Lacalle Pou, que renunció a su cargo en noviembre en una de las tantas repercusiones que tuvo el caso del pasaporte dado al narcotraficante Sebastián Marset , que actualmente es investigado por la Fiscalía.

Delgado contestó que Lafluf, junto con la agencia que dirige, Avisa, y otra gente, integra el equipo asesor en comunicación y trabaja para su precandidatura. “En realidad, formalmente no hay ninguna situación todavía [en la Justicia]. Es una causa que posiblemente se abra, esperemos la finalización de la feria judicial. Confío plenamente en la capacidad técnica, profesional y humana de Roberto, de la agencia Avisa y del equipo de comunicación que trabaja con nosotros”, finalizó.

Javier García y “el mayor crecimiento del salario real de los últimos 50 años”

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, líder de Espacio 40, dijo en la conferencia que “Uruguay merece y necesita seguir cambiando y avanzando”, y aseguró que la coalición, después de cuatro años de gobierno, “ha demostrado ser un instrumento político eficaz, eficiente y muy bueno para el país”. García sostuvo que en diciembre se logró “el mayor crecimiento del salario real que se conozca en los últimos 50 años” y subrayó que todos los allí presentes, “sin excepciones y sin explicaciones, les decimos que no a todas las dictaduras del mundo, sean del signo que sean”, y recibió varios aplausos.

Por último, la vicepresidenta Beatriz Argimón, líder de Futuro Nacional, dijo que conoce a Delgado desde hace muchos años y es “testigo privilegiada de lo que significó el crecimiento permanente de Delgado en tanto militante y dirigente”. “El que traslada certezas, el hombre de diálogo permanente. El hombre de diálogo no sólo entre sus compañeros y compañeras de partido, sino el hombre que ha sido un puente permanente con los partidos de la coalición”, sostuvo.

Argimón destacó que no era un día más para los que apoyan a Delgado, dado que renuevan un compromiso, “ese compromiso de la transformación que el Uruguay del siglo XXI precisa”. “Lo comenzamos a transitar y lo seguimos con pasos certeros. Y lo hacemos con entusiasmo y la alegría de saber que el equipo está dispuesto nuevamente a profundizar aquello que el país sigue precisando”, finalizó.