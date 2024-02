La senadora del Partido Nacional (PN) Gloria Rodríguez presentó este miércoles una moción ante la Comisión Permanente, que se encuentra sesionando durante el receso parlamentario, para que el Poder Legislativo se pronuncie sobre la inhabilitación de la candidata a la presidencia de Venezuela María Corina Machado, que fue votada por todos los legisladores de la coalición, pero el Frente Amplio (FA) decidió no acompañar, lo que reedita una discusión de años en el sistema político uruguayo.

La declaración que aprobó la coalición llama a Venezuela “al irrestricto respeto de los principios y valores democráticos, al cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido” y al Acuerdo de Barbados, que refiere “a los derechos políticos y las garantías electorales”.

Además, exige al Estado venezolano “que respete y garantice el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos de todos sus habitantes” y al uruguayo “a continuar apoyando el retorno democrático de Venezuela y que su pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes”.

Mahía: “Hecha para generar un hecho político”

Durante una rueda de prensa, el senador del FA José Carlos Mahía entendió que la declaración “tal cual está redactada está hecha para generar un hecho político interno en Uruguay y no para buscar una posición de Estado sobre una necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela”. Si bien dijo que desde la oposición se condena “cualquier tipo de proscripción”, hay “otros países de la región donde hay limitaciones constitucionales muy fuertes”, como en “el caso de El Salvador, donde a nadie se le mueve un pelo” tras la reelección de Nayib Bukele, para lo cual un tribunal interpretó la Constitución de ese país, que prohíbe esta posibilidad.

Mahía también reconoció que dentro del FA “hay miradas distintas” respecto de lo que pasa en Venezuela: “No lo vamos a ocultar, es un dato de la realidad”, sostuvo. En particular, en Convocatoria Seregnista-Progresistas no comparten “un sistema electoral donde se proscriben personas, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas”, apuntó. De todas formas, el senador les quitó gravedad a las “disonancias” con respecto a este tema en el FA, porque “todos los partidos las tienen”.

En tanto, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Nicolás Viera dijo a la diaria que en el sector están “preocupados por la democracia en Venezuela” pero también entienden “que será un tema que tendrá que resolver la comunidad venezolana a la interna de su país y con su soberanía”, sobre todo cuando “la situación se ve antecedida por una elección interna de la oposición venezolana que laudó una candidatura”.

Sin embargo, Viera entendió que no se puede “seguir teniendo en las campañas electorales uruguayas los temas internacionales, excepto aquellos que puedan llegar a redundar en un beneficio para el pueblo uruguayo”, como puede ser “la inserción de Uruguay en el concierto regional o cómo logramos abrir más mercados”.

“Discutir sobre el comunismo, las dictaduras, los autoritarismos, y encima hacerlo con una visión selectiva como lo hace la derecha uruguaya, no es el mecanismo”, analizó Viera, y agregó que “la derecha plantea reparos sobre algunas democracias que no están alineadas con su concepción ideológica”, por lo que pidió “dejar la hipocresía de lado” y ejemplificó con lo que sucede en los sistemas de gobierno de partido único, como China.

Orsi: es “una típica estrategia de campaña electoral”

Consultado al respecto durante una rueda de prensa, el intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el FA, Yamandú Orsi, señaló que la decisión de presentar esta resolución por parte de la coalición es “una típica estrategia de campaña electoral, otra picardía”, a la vez que afirmó que lo tiene “un poco cansado que en vez de hablar de los temas nuestros y lo que nuestra gente precisa nos pongamos de vuelta a hablar de Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

Por otro lado, Orsi preguntó “por qué mandaron un embajador si estaba todo tan mal” en Venezuela, con referencia a la designación del exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa, luego de varios años sin tener representación diplomática en ese país.

Rodríguez: para el PN “existe una única democracia”

Para la senadora Rodríguez, la situación “no es más que una perla más de este collar de violaciones a los derechos humanos y la restricción a la libertad” en Venezuela, y en la coalición ven “con muchísima preocupación la persecución de María Corina Machado, una mujer que fue votada por dos millones de personas y [a quien] frente al temor de perder determinados privilegios, el gobierno chavista de [Nicolás] Maduro no le permite presentarse a las elecciones”, sentenció durante una rueda de prensa.

Sobre las elecciones en El Salvador, Rodríguez dijo no entender por qué se trae a colación en esta discusión, porque, a su entender, “tuvo elecciones con la participación de todos los partidos políticos” y “no hay una manifestación de la oposición frente a los resultados”, más allá de que no estén de acuerdo “con determinadas prácticas del gobierno, principalmente las políticas de seguridad”.

“El Frente Amplio no reconoce las dictaduras ni de Venezuela ni de Cuba; para ellos, la democracia es muy diferente que para nosotros”, agregó Rodríguez, y señaló que para el PN “existe una única democracia”.