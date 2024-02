En paralelo a la campaña para las elecciones nacionales, en la coalición se está trabajando en la contienda departamental, que será en mayo de 2025, aunque los partidos que la integran no se están moviendo al mismo ritmo, sobre todo en relación con la disputa por la comuna capitalina. En la coalición hay consenso en que para la Intendencia de Montevideo (IM) comparecerán bajo el lema Coalición Republicana, pero aún resta definir no sólo los nombres de los candidatos sino también la cantidad.

La Constitución de la República establece que cada lema puede presentar un máximo de tres candidatos. Si bien Cabildo Abierto (CA) todavía no maneja ningún nombre como postulante, dijo a la diaria el senador Guillermo Domenech, en su partido sí tienen claro que deben ir a la elección con tres candidatos, uno por los cabildantes, otro por el Partido Colorado (PC) y otro por el Partido Nacional (PN).

El diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos), que hasta mediados de 2022 fue presidente del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del PC, dijo a la diaria que en la interna de su partido ya conversaron bastante sobre el tema y todos coinciden con que “es muy importante” que el PC tenga su candidato en el contexto de la coalición para la intendencia capitalina. “EL PC va a tener su candidato. No hay una resolución formal, pero es el espíritu de los dirigentes de Montevideo”, aseguró. De esa forma, se estructuraría “una oferta mucho más atractiva y una estrategia electoral mucho más eficiente, en la medida en que los montevideanos tendrían diferentes opciones dentro de la coalición, y llegaríamos a distintos públicos, con diferentes perfiles”, sostuvo.

Schipani también subrayó que el “escenario ideal” sería que haya tres candidatos por la coalición, uno por el PC, otro por el PN y otro por CA o por el Partido Independiente. En cuanto a los nombres, en el PC, justamente, le plantearon a Schipani que sea el candidato colorado para Montevideo. El diputado comentó que desde hace meses varios de sus correligionarios le vienen subrayando “la importancia de trabajar con antelación en un proyecto departamental”, tratando de evitar lo que hacen “habitualmente” tanto el PC como el PN, que después del balotaje se ponen a pensar en las elecciones departamentales.

Schipani dijo que la candidatura es un tema que tienen que resolver en abril o mayo, porque deben trabajar, por lo menos, con un año de antelación “para instalar esa candidatura e instalar también una propuesta de cambio, para que haya tiempo y los ciudadanos de Montevideo conozcan ese proyecto alternativo, que es muy difícil instalarlo en tres o cuatro meses, como hacemos habitualmente”, argumentó.

Sobre si aceptará o no la propuesta de ser candidato, el diputado dijo que tomará una definición en marzo o abril, después de hacer consultas políticas, “porque una candidatura supone tener apoyos y también supone dedicarse de lleno a eso”. Subrayó que también tiene otras obligaciones, como la campaña hacia la elección interna y el trabajo en el Parlamento, por lo tanto, abocarse a una candidatura a la IM “supone relegar otras cosas, por eso no es una decisión tan lineal”.

Por último, Schipani dijo que la idea es que cada partido resuelva su candidato y luego lo traslade a la coalición, dado que quien terminará proclamando a los candidatos será la convención de Coalición Republicana, siempre y cuando ese partido se pueda establecer, obteniendo al menos 500 votos en la elección interna, algo que no pasó en la interna pasada, en la que La Concertación no llegó a esa cifra y perdió la posibilidad de presentarse con ese lema.

Matices entre los nacionalistas

Dentro del PN, según un sondeo que hizo la diaria con varios dirigentes blancos, el nombre que suena más fuerte –y por ahora, el único– como posible candidato, desde hace tiempo, es el de Martín Lema, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del sector Aire Fresco (que lidera el presidente Luis Lacalle Pou), aunque Valeria Ripoll, ex secretaria general de Adeom y flamante militante nacionalista, no descartó postularse

El diputado blanco Rodrigo Goñi (Espacio 40) subrayó en diálogo con la diaria que oficialmente todavía no se ha manejado ningún nombre como candidato a la IM por el PN. De todos modos, sostuvo que Lema “es flor de candidato” porque “es un político que ha demostrado tener las capacidades de buena administración”, sobre todo teniendo en cuenta que “le tocó un ministerio que es de los más complejos que hay”. Además, dijo que la administración de Lema en el Mides es “muy cercana a los problemas cotidianos de la gente, y es lo fundamental de un intendente”.

“Es una persona que está acostumbrada a hacer política 24 horas, y para ser candidato en Montevideo tenés que darle y darle. Además, tiene un muy buen relacionamiento con todos los dirigentes del partido y de la coalición. A su vez, tiene proyección, es presente y futuro”, añadió Goñi. Lema renunciará al Mides los primeros días de marzo, por lo tanto, en opinión de Goñi, “rápidamente” debe decidir si quiere ser candidato o no, ya que “hay que armar bien, y jugar a ganar”, porque “la gente está entusiasmada”.

En cuanto a la cantidad de candidaturas de la coalición, Goñi dijo que las “posibilidades [que] tengan los partidos de aportar sus perfiles” son “bienvenidas”, pero, de todas maneras, piensa que Lema “es un candidato que va a gustar a todos, no deja afuera a nadie”. Así las cosas, sostuvo que Lema podría ser candidato único de la coalición, como lo fue Laura Raffo en la contienda electoral pasada, porque “reúne todas las condiciones para eso”. Agregó que “las candidaturas múltiples sirven si hay necesidad”, y que no es “obligatorio” ni tiene “claro” si sería “conveniente” comparecer con tres candidatos.

Por su parte, el diputado Álvaro Viviano, del sector blanco Por la Patria, también dijo la diaria que por ahora no ha habido ninguna conversación institucional dentro del PN sobre posibles nombres para Montevideo, pero “debería haberla”. Dijo que en su sector no les parece mal comparecer como Coalición Republicana, pero en cuanto a definiciones internas están “lejísimos aún”. Sostuvo que se debería buscar que el candidato esté “descontextualizado de la interna” para que aproveche la elección interna “y siga de largo, con todos los sectores del partido”, dado que “lo que se está hablando ahora”, en referencia a Lema, “es una candidatura sectorial, algo de lo que nunca se habló”, y que no sabe cómo surgió “pero indudablemente responde a un sector”.

A su vez, Viviano dijo que “sería un atrevimiento” poner un nombre como candidato único de toda la coalición, sobre todo cuando es una decisión de todos los partidos. “Claramente, hay partidos de la coalición que han planteado opinión en torno a un candidato propio. Entonces, si el PC quiere tener un candidato propio, por más que vos, blanco, quieras tener el tuyo, va a ser muy difícil acordar. Es anteponer la carreta a los bueyes; hay mucha cosa para hablar y acordar antes que poner un candidato”, sostuvo Viviano.

Por lo tanto, a diferencia de Goñi, subrayó que no tiene dudas de que lo “más sensato y conveniente” es que por la coalición se presenten tres candidatos, ya que así “se respetan las identidades partidarias y cada uno junta más para sí”. En ese sentido, insistió con que el hecho de que ya se mencione el nombre de Lema como candidato es apresurado. “Hay que conversar”, finalizó.