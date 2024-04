Desde hace varios meses, las encuestas sobre las internas del Frente Amplio (FA) colocan como favoritos a los precandidatos Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en ese orden, con una diferencia con algunas variaciones, pero que tiende a disminuir. Varios puntos más abajo quedan el senador Mario Bergara y el intendente de Salto, Andrés Lima, en tercer y cuarto puesto.

Esta situación ha llevado a especulaciones sobre la continuidad de la postulación de Bergara y Lima. El intendente de Salto descartó de plano la posibilidad de desistir de la carrera presidencial. Este jueves, en entrevista con el programa Arriba gente, de Canal 10, aseguró que no está en sus planes dejar su candidatura y planteó que lo que motivó a postularse “es ser una voz del interior” y que en “una hipótesis de gobierno frenteamplista podamos sumar una mirada del interior a todo el programa”. Además, consideró que tendrá una “buena elección, tanto en el departamento [Salto], como en el resto del país, con presencia en los 19 departamentos”.

Sin embargo, la postura del senador ha sido otra y en sus recientes declaraciones ha dicho que está “evaluando” junto a su equipo qué decisión tomar. Este jueves en rueda de prensa Bergara volvió al tema y sostuvo que aunque “no le molesta” que se le consulte “sistemáticamente” por su candidatura, se pregunta por qué no ocurre lo mismo con precandidatas y precandidatos de otros partidos en “situaciones igual o peores” que la suya, de acuerdo a las encuestas de las internas de sus fuerzas políticas.

“Por ejemplo, en el Partido Nacional la distancia entre [Álvaro] Delgado y [Laura] Raffo no es distinta de la que se está planteando en el FA, sin embargo, nadie le pregunta a Raffo si se va a bajar. En el Partido Colorado, donde hay ocho candidatos, hay tres, cuatro o cinco que prácticamente no marcan y no se les pregunta si se van a bajar”, expresó. En esa línea dijo que el análisis que hace es que “si nosotros tomamos decisiones en esa dirección, pueden llegar a ser decisiones decisivas en la definición de la interna de un partido político como el FA, que tiene muy buenas chances de volver al gobierno”.

Asimismo, el precandidato sostuvo que desde que decidió postularse, en la interna del FA la candidatura se evalúa de forma sistemática. “Lo hacemos nosotros y lo hace todo el mundo. Y, obviamente, evaluar significa ir viendo el panorama”, agregó.

De esto también habló el miércoles con el periodista Gonzalo Cammarota. “La elección actual tiene un nivel de polarización muy fuerte. Ahora, ¿eso quiere decir que hay en el FA dos grupos que mandan? No”, expresó Bergara. Y continuó: “La diversidad en el FA es más amplia que esa y, de hecho, el espacio seregnista es un espacio muy importante dentro del FA”. No obstante, reconoció que en el escenario actual “difícilmente” se refleje esa diversidad en la interna, y sí lo haga en octubre, cuando se celebren las elecciones nacionales.

“Para nosotros el espacio seregnista tiene que estar potente, bien representado, para ganar la elección, que va a contribuir para gobernar de mejor manera, y eso pasará o no por la precandidatura”, expresó. Ante la pregunta del periodista de si abandonará la carrera, el senador reiteró que “el espacio nuestro tiene que ser potente, ¿podrá ser con candidatura propia como hasta ahora o no? Lo estamos evaluando, en el marco de una polarización muy fuerte que se viene dando y una paridad creciente entre Yamandú [Orsi] y Carolina [Cosse]”.

Unos días antes, el jueves 4 de abril, en entrevista con MVD noticias, Bergara dijo que “nuestras decisiones políticas pueden llegar a ser decisivas en la resolución de la interna de un partido que tiene altas chances de ganar la elección y asumir la presidencia. Por eso es que nosotros tenemos que abordar ese tema con enorme responsabilidad, no sólo para con el FA sino para con el país todo, y evidentemente lo hacemos, porque estamos sistemáticamente evaluando esa situación”.