Cabildo Abierto (CA) brindó este viernes una conferencia de prensa para hacer pública la cifra final de firmas recolectadas con el objetivo de que se desarrolle el plebiscito denominado “por una deuda justa” con las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Si se tiene en cuenta que la fecha final para presentar las adhesiones cierra este sábado, Guido Manini Ríos, líder de la fuerza política, confirmó que no se llegó al objetivo. Concretamente, se alcanzaron algo más de 263.000 apoyos, cuando se necesitaba una cifra superior a los 276.000.

“Más allá de que se siguen recibiendo firmas en este momento [...] hemos analizado y entendido que por más que se llegue a esas 276.000 en el correr del día de mañana [por el sábado], no las vamos a presentar”, confirmó Manini. El senador aclaró que eso tiene que ver con que como impulsores de la iniciativa quedarían “expuestos a que cualquier descarte de la Corte Electoral” haga que la iniciativa quede “sin efecto”.

Presentado este escenario, confirmó que la fuerza política ha decidido continuar con la recolección de firmas para así presentarlas con “colchón necesario” el 24 de mayo, seis meses antes del balotaje que se desarrollaría, si así fuera necesario, el 24 de noviembre. “Estamos realmente a un ritmo muy importante, con un aumento significativo en la recolección diaria de firmas, lo cual nos hace ser sumamente optimistas de que vamos a pasar las 300.000 firmas que nos habíamos propuesto”, aseguró Manini.

Consultado sobre qué sucedería si alguna fuerza política se impone en la primera vuelta con más del 50% de los votos, el senador argumentó que “la Constitución de la República habla de la elección subsiguiente”, por lo cual, el plebiscito se desarrollaría en ese escenario con las elecciones departamentales de mayo. Ante esa afirmación, se le señaló al líder cabildante que las papeletas del plebiscito marcaban al primero de marzo de 2025 -fecha anterior a las elecciones departamentales- como la fecha en la que entrarían en vigencia los diferentes puntos establecidos en la iniciativa. Ante esto, respondió que “la Constitución es muy clara” y enfatizó que, si se cumple con lo necesario, “quién le va a enmendar la plana al pueblo uruguayo”.

¿Por qué no se llegó a las firmas?

Manini analizó los factores que contribuyeron a que, finalmente, no se cumpla con el objetivo propuesto en agosto de 2023 de recolectar las 300.000 firmas. Recordó que en un principio se había previsto que la recolección iniciara en abril de 2023 y se postergó hasta su lanzamiento oficial en agosto por esperar que “los demás partidos políticos” pudieran “hacer propuestas para ir por una ley, que era lo que queríamos”, destacó el líder de CA. “Nunca llegó una propuesta seria”, aseguró sobre las iniciativas legislativas de las demás fuerzas políticas.

“CA quedó realmente solo en esta campaña, salvo excepciones que a título personal firmaron y alguna recolección mínima de firmas”, apuntó Manini en referencia al resto del sistema político. Recordó al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), liderado por el diputado César Vega, como el “único” que apoyó la iniciativa. “Estamos sorprendidos por la actitud de lavarse las manos que han tenido los distintos partidos políticos en un tema tan importante y tan sensible para tanta gente como es este”, remató el senador.

Al ser consultado sobre si el sistema financiero pudo haber presionado al sistema político para que no incite a firmar a sus militantes, resaltó que “no le consta”, pero no tiene “ninguna duda”. Con referencia a posibles negociaciones que se puedan dar de cara a la conformación de una nueva “coalición multicolor” en un posible escenario de balotaje, el líder de CA aseguró que para la fuerza política esta propuesta no será una cuestión “innegociable”, pero sí “un tema central”.

“Para recorrer este camino contamos con los recursos y la estructura de CA, una estructura limitada y recursos limitados”, reconoció Manini. “No se pudo hacer la campaña publicitaria deseable para que hasta el último uruguayo tuviera claro de qué se trataba”, agregó. Por último, destacó que, a pesar de eso, con el “gran esfuerzo de la militancia” tiene la “certeza” de que en pocos días se pasarán las 300.000 firmas marcadas como objetivo.