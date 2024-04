La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración, tras su reunión del lunes, en la que saludó al PIT-CNT y a los movimientos sociales nucleados en torno al plebiscito de la seguridad social por alcanzar más de 430.000 firmas para habilitar el mecanismo de consulta popular, que busca fijar en la Constitución la edad jubilatoria en 60 años, la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y equiparar las jubilaciones al salario mínimo nacional.

“Como fuerza política entendemos que la participación social es uno de los pilares fundamentales de una democracia fuerte, más allá de las diversas visiones que tenemos sobre el camino plebiscitario y sus contenidos”, expresa el FA en el texto, en referencia a la división interna en torno al plebiscito, que es pública. La coalición de izquierda saluda, hacia el final del texto, “a las organizaciones y personas que en los últimos meses llevaron adelante dicha campaña de movilización ciudadana”.

Daniela Brandon, delegada del Partido Socialista (PS) en la Mesa Política, explicó que el sector acompañó la iniciativa –que surgió del Secretariado– para emitir la declaración porque le parece “importante que la fuerza política reconozca el valor fundamental que tiene para la democracia la fortaleza del movimiento sindical y la capacidad que tuvo de movilización”.

El PS es uno de los principales impulsores del plebiscito dentro del FA, junto al Partido Comunista del Uruguay, mientras que otros sectores, como la Vertiente Artiguista, el Movimiento de Participación Popular y Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) se opusieron. En el Plenario Nacional de octubre de 2023 se aprobó dar libertad de acción a los sectores y que el FA como tal no tomara postura.

En la noche del lunes, sin embargo, fueron únicamente los sectores de la CSP los que se abstuvieron de votar la declaración. Según explicó el delegado de Fuerza Renovadora en la Mesa Política, Jorge Polgar, a la diaria, si bien reconocen el “ejercicio democrático de participación, de juntar firmas, no hace falta que lo reafirmemos”.

Según Polgar, como en el FA “se decidió la libertad de acción porque había precisamente sectores que no estábamos de acuerdo ni en la forma ni en el contenido de la iniciativa, no correspondía ahora tener una actitud de felicitación”, algo que no tiene “nada que ver” con “el reconocimiento de la importancia del mecanismo de democracia directa, que obviamente que lo celebramos”, reflexionó. “En este caso es un hecho político en el cual nosotros en forma y contenido no estábamos de acuerdo”, insistió.

La fuerza política se enfrenta ahora a otra discusión: si en esta nueva etapa se debe volver a discutir la postura partidaria o se mantiene tácitamente la libertad de acción. Desde CSP y los sectores que no acompañan el plebiscito entienden que se debe mantener, sin embargo, según dijo Brandon, en el Plenario Nacional se habló de que “luego de juntar las firmas” se debe “barajar y dar de nuevo”; inclusive “se dijo en el plenario que era necesario que después de juntar las firmas” se debía “volver a valorar qué iba a hacer el Frente”.

De todas formas, el presidente del FA, Fernando Pereira, ya aclaró que este debate se dará luego de las elecciones internas.