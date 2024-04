Todo indica que habrá plebiscito para reformar la seguridad social. El PIT-CNT, promotor de la iniciativa, tiene previsto para el mediodía de este sábado 27 –fecha límite constitucional– entregar a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, las más de 276.600 firmas requeridas para habilitar una consulta popular. La jornada comenzará con una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT, a las 11.30, para presentar el número final de las firmas alcanzadas, que, según anunciaron esta semana, superó el mínimo necesario. A las 12.00 partirá una caravana hacia el Palacio Legislativo y a las 13.00 se llevará a cabo la entrega de firmas con un acto en la plaza Primero de Mayo. El recorrido comenzará en la calle Jackson a la altura de Guaná, tomará la avenida Rivera y luego seguirá por Fernández Crespo hasta la sede del Parlamento.

A la espera de que la Corte Electoral (CE) valide las firmas y confirme que habrá plebiscito en las elecciones de octubre, los sectores que integran el Frente Amplio (FA) se dividen entre procesar una nueva discusión, en el entendido de que ahora comienza una nueva etapa, y mantener la libertad de acción que se definió en el Plenario Nacional de octubre del año pasado.

En el marco de la recolección de firmas, algunos de los sectores que integran el FA hicieron campaña para llegar a las rúbricas necesarias. Estos fueron el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande, entre otros espacios, que decidieron que la idea de la central sindical tenga un lugar protagónico en la campaña. Mientras tanto, entre los que ya se mostraron contrarios a la recolección de firmas, y ahora a hacer campaña para que se apruebe el plebiscito, están el Movimiento de Participación Popular (MPP), los sectores de Convocatoria Seregnista-Progresistas y la Vertiente Artiguista (VA).

Reabrir la discusión ante un nuevo escenario

El dirigente del PVP Luis Puig señaló que el FA no debería permanecer ajeno al nuevo escenario que se abre con la entrega de las firmas. “Este plebiscito tiene que ver con las condiciones de vida de muchísima gente. Yo creo que el FA debería rediscutir su posición. Me parece que es necesario incorporar un debate en el que esté arriba de la mesa lo que ha significado el tema del sistema mixto, del lucro dentro de la seguridad social”, sostuvo, en diálogo con la diaria.

Puig indicó que espera que el FA “reconsidere” su posición, porque “sería importante” que “se nucleara en su conjunto en cuanto al posicionamiento de los sectores sociales populares de este país”. Al mismo tiempo, consideró que “se abre un período de debate a fondo, profundo, con la derecha”, que “va a salir a hacer terrorismo, y creo que sería bueno que el conjunto del FA analizara la importancia de salir a debatir contra las mentiras de la derecha, que habla de expropiación de ahorros y demás”, reflexionó. En ese sentido, dijo que “serían bienvenidas las posiciones de todos y todas las compañeras que hasta ahora no participaron en esta gesta de recolección de firmas”. Asimismo, Puig apuntó que le gustaría que el FA en su conjunto estuviera el sábado “festejando este logro junto a las organizaciones sociales”.

En una línea similar se manifestó el delegado de la Liga Federal en la Mesa Política del FA, José Maldonado, quien, en conversación con la diaria, recordó que el sector y su precandidato, Andrés Lima, firmaron por el plebiscito y apoyaron la campaña de recolección. En ese sentido, Maldonado adelantó que considera plantear en la Mesa Política, el lunes, que se evalúen nuevamente las posiciones: “Nuestra idea sería exhortar, en todo caso, a dar el debate”, porque ahora “se abre otro escenario”, consideró. “Invitaría a que se reabra la discusión y a que la mayoría de los frenteamplistas acompañen”, enfatizó.

El Nuevo Espacio (NE) dio libertad de acción a sus militantes en la etapa de recolección de firmas. En ese sentido, el secretario de Organización del NE, Darío Mendiondo, dijo a la diaria que hay dirigentes que han juntado firmas y otros que no. Si bien dijo que el sector no es partidario de pronunciarse “hasta no saber si efectivamente la CE habilita el plebiscito”, evaluó que, “naturalmente, como fuerza política deberíamos rediscutir el tema”. “Confío en que el FA va a encontrar una síntesis común que le permita abordar esta etapa sin fisuras internas. Me parece que hay que reflexionarlo mucho colectivamente y tratar de unificar posiciones”, agregó.

La libertad de acción se definió “para todo el proceso”

En la vereda de enfrente están los sectores que entienden que reeditar la discusión en torno al plebiscito de la seguridad social podría perjudicar a la fuerza política, dado que se sabe de antemano que hay profundas diferencias. En cambio, consideran que lo mejor es atenerse a lo resuelto por el plenario de octubre y mantener la libertad de acción, máxime con la cercanía temporal con el debate en torno al plebiscito de Ciudadanos para transparentar los ingresos a las intendencias, que partió las aguas y generó reproches en la interna.

El senador del MPP y delegado del sector en la Mesa Política Charles Carrera consideró en diálogo con la diaria que la posición del plenario del FA fue “sabia” al disponer la libertad de acción. “No tenía consenso ni dentro de la central sindical; fue una definición en una votación muy dividida”, recordó. A su vez, sostuvo que el camino de la reforma de la seguridad social que se propone la fuerza política es a través del diálogo social: “Es lo que siempre hemos defendido, que si queremos cambiar la seguridad social tiene que ser discutiendo, dialogando. Ya tenemos una definición programática, nos proponemos ganar las elecciones y a partir del 2 de marzo convocar un gran diálogo social”, indicó. Carrera reconoció que hay “diferentes miradas sobre este problema”, por lo que se debe “seguir el camino” que se viene “transitando con tranquilidad, y no perder de vista que el principal objetivo para el FA es ganar las elecciones de octubre”.

En tanto, el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía consideró que el FA “tiene que mantener la posición de tener libertad de acción porque es la mejor manera de transitar esta etapa sin dañar al propio FA”. Consultado por la diaria en cuanto a si podría cambiar el posicionamiento de los sectores el hecho de que se alcanzaron las firmas, Mahía apuntó que no, porque se mantienen los argumentos de fondo: “Nosotros estamos de acuerdo con que hay que cambiar la ley de seguridad social por una nueva ley, que es lo que había definido el FA y, por lo tanto, nosotros reivindicamos ese camino y no otro”, enfatizó.

Por su parte, y con la aclaración de que el tema aún no se discutió orgánicamente, la senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian fue enfática al decir que “bajo ningún concepto” se podría apoyar la “posibilidad de rediscusión”, dado que “cuando se discutió, se discutió de forma profunda y, desde mi punto de vista, se discutió para todo el proceso”. “No hay nada que a nosotros nos haga cambiar porque nosotros tenemos una postura muy negativa con la forma y con el contenido”, reafirmó Kechichian a la diaria.

En la VA los argumentos van en la misma línea. La delegada del sector en la Mesa Política, Adriana Barros, dijo a la diaria que “no tendría mucho sentido” procesar una nueva discusión por el hecho de que se entreguen las firmas, “porque primero falta que la CE valide la cantidad”, y dar el debate “antes que eso sería absurdo”. Por otra parte, anticipó que aunque se discutiera de nuevo el tema ve “difícil que cambie la relación de fuerzas”, porque quienes están en contra entienden “que eso no tiene que estar en la Constitución, que a nivel laboral el mundo va cambiando”, y que “lo más ordenado desde el punto de vista jurídico sería que tuviera rango de ley”. Asimismo, mencionó como diferencias irreconciliables lo que respecta a la edad “inamovible” para acceder a la jubilación –que con el plebiscito se pretende fijar en 60 años– y “cómo se resuelve la transición de las AFAP”, que se pretenden eliminar.

También en filas de la VA, el exdirector de OSE y actual dirigente del sector Edgardo Ortuño dijo en diálogo con la diaria que “hay que mantener los criterios acordados en el plenario y dar libertad de acción”. “Creo que no sería conveniente enfrascarnos en una discusión interna sobre un tema que objetivamente nos divide”, analizó Ortuño, y en ese sentido opinó que lo “más constructivo es mantener esa unidad en la diversidad” mediante “la libertad de acción para posicionarse sobre el tema”. Para el dirigente, “lo más importante es mantener ese posicionamiento unánime, crítico y contrario a la reforma de la seguridad social implementada por el gobierno” y concentrarse “en el gran objetivo, que es la victoria electoral del FA para progresar en el marco de un acuerdo nacional” para reformar el sistema previsional.

Decididos a ensobrar

Los sectores que son afines al plebiscito tienen definido ensobrar la papeleta en sus listas para las elecciones de octubre. El secretario general del PCU, Juan Castillo, señaló en diálogo con la diaria que a partir de la entrega de las firmas se abre un “camino distinto” que se traduce en “mayor trabajo”, porque ahora lo que se intentará, “para ganar el plebiscito, es que la mayor parte de los compatriotas lo ponga dentro de la lista, lo ensobre”. Con esto en vista, afirmó que se desarrollará “un trabajo más exhaustivo”. “Seguramente vamos a tener que tener puestos de entrega de información, porque desde hace mucho tiempo hay una campaña de oscurantismo con esto”, apuntó, en alusión al oficialismo, que es un férreo crítico del plebiscito.

Por su parte, el secretario general del PS, Gonzalo Civila, indicó a la diaria que el compromiso del sector con el tema está desde la “primera hora”. En ese sentido, aseguró que van a trabajar con “mucha fuerza” para que el contenido de la papeleta se convierta en norma constitucional. “Vamos a poner toda la carne en el asador”, adelantó, y afirmó que trabajarán a la par de la campaña por el triunfo del FA, de la mano de Carolina Cosse, precandidata que firmó, pero que aún no tomó una postura sobre si va a votar afirmativamente en octubre.

Puig indicó que no sólo van a ensobrar, sino que van a ofrecer papeletas del plebiscito “solas” para aquellos ciudadanos que quieran votar otra opción. En tanto, Maldonado sostuvo que planteará en los órganos de decisión partidarios que “la mayor cantidad de sectores y militantes ensobren” la papeleta, pero que, más allá de los frenteamplistas, “todos aquellos que se van a sumar sería muy importante que ensobren”.

Cosse “en algún momento se irá a expedir”

Los referentes de los partidos que apoyan a Cosse coincidieron en que no le pedirán a la precandidata que se exprese en el corto plazo, en el entendido de que se trata de una decisión personal. Castillo señaló que la precandidata “se tomó su tiempo y luego, cuando firmó, firmó con una larga declaración de elementos” para habilitar el mecanismo de consulta.

“Seguramente, a lo largo del debate, a lo largo del proceso de discusión de aquí a octubre, en algún momento se irá a expedir. Uno siempre aspira a las cosas favorables a uno, pero cada quien tiene su derecho y nosotros tenemos que respetar el derecho que tiene. No vamos a apresurar ninguna cosa”, afirmó. Asimismo, Castillo sostuvo que respetarán “los tiempos” de quienes no militaron por la recolección de firmas. “Ahora está en manos del elector más que de los elegibles”, manifestó.

En tanto, Civila aseguró que nunca le pidieron a Cosse un pronunciamiento, “ni antes ni ahora”. “Me parece que la situación de Carolina es la situación de mucha gente que firmó proclive a que este tema se discuta”, afirmó, y añadió que es una persona que “las cosas que son profundas y tienen implicancias generales grandes las analiza con mucho cuidado”.

Por su parte, Puig opinó que “sería bueno” un mensaje de todos los líderes y sobre todo de los precandidatos del FA “respaldando el plebiscito”. “Veremos si esto se da”, concluyó.