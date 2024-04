Luego de tres horas de reunión, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió este miércoles no respaldar el plebiscito del sector colorado Ciudadanos sobre los ingresos a las intendencias, basado en el proyecto de ley del fallecido senador Adrián Peña, que no alcanzó la aprobación en el Senado por la falta de los votos del Partido Nacional. Si bien el FA acompañó el proyecto en esa instancia, la mayoría de la fuerza política entendió que no era conveniente la vía del plebiscito para impulsar esa iniciativa.

El presidente del FA, Fernando Pereira, fue quien informó de la resolución a los medios de prensa. Para empezar, aclaró que el FA “mantiene su posición de estar en contra de que los ingresos a las comunas, a las intendencias departamentales y a cualquier organismo del Estado no sea por otra vía que la del concurso o la del sorteo” y que sus votos “van a estar en el Parlamento para cualquier proyecto de ley que vaya en esa dirección”. Sin embargo, apuntó luego que al analizar el plebiscito “hubo una posición de 16 votos afirmativos, diez negativos y dos abstenciones” en la Mesa Política.

Según supo la diaria, los votos negativos fueron del Partido Comunista (que tiene tres votos en la Mesa), el Nuevo Espacio (un voto), Fidel (un voto) y cinco de los diez delegados de las bases frenteamplistas que integran la mesa: tres de Montevideo y dos del interior. Votaron afirmativamente la presidencia de la fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que tiene tres votos; los sectores de Seregnistas, también con tres votos, y aportaron un voto a favor (cada uno) el Ir, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y la Liga Federal, y cinco delegados de las bases –dos de Montevideo y tres del interior–. Los otros dos representantes de las bases se abstuvieron.

El apoyo de los legisladores frenteamplistas era clave para que el plebiscito prosperara, dado que para que la consulta popular se concretara se necesitaban las firmas de 52 legisladores. Hasta ahora, sólo Ciudadanos y Cabildo Abierto anunciaron su respaldo.

Pereira explicó que “este tipo de temas en el FA requieren una mayoría especial” que implica “no tener un tercio negativo”, cifra que se superó con los diez votos en contra. “Diez es un tercio negativo, con lo cual no se pudo resolver el tema y entonces no van a estar las firmas del FA para su propio documento ni para el documento de Ciudadanos”, indicó Pereira, en referencia a la papeleta que la fuerza política estaba manejando y que en la previa de la Mesa Política llegó al sector colorado de manera extraoficial, lo que causó molestia en los sectores reticentes a apoyar el plebiscito.

El presidente del FA afirmó que en la Mesa Política “todos votan de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a si el momento político es el más adecuado o no”, pero resaltó que “en lo que sí estuvimos todos de acuerdo fue con el contenido, o sea que si se presentara un contenido en el Parlamento con estas características, el FA lo aprobaría”, reiteró. Consultado sobre si hubo un mandato de unidad de acción en este caso, Pereira respondió que sí, pero que “además de mandato hay acuerdo, unidad de acción”.

Según Pereira, hay “un objetivo principal para los frenteamplistas que es construir una mayoría que provoque cambios en Uruguay”, en contraposición a “un gobierno que ha hecho mucho daño en lo social, en lo laboral, en los salarios de los trabajadores”, y para eso se necesita “una unidad muy férrea, muy amplia, y también saber que la cantidad de temas que tiene por delante el Frente Amplio de cara a un futuro gobierno no se ciñe simplemente a los ingresos de los funcionarios del Estado”.

Este en particular “es un tema que está contenido en varios párrafos del programa del Frente Amplio y lo vamos a impulsar en caso de llegar al gobierno”, aseguró Pereira, además de procurar “obtener los dos tercios que generen las condiciones para que el ingreso a las intendencias no sea como decía [Adrián] Peña, que echaban [de sus trabajos a] miembros de su partido sólo porque eran colorados”. En ese sentido, el expresidente del PIT-CNT contó que en su actividad sindical supo “que echaban gente del mismo partido por cambiarse de lista”.

“Estas son las cosas que el Frente Amplio quiere evitar”, insistió Pereira, y reiteró que en la mesa “no se tuvo la mayoría especial porque hay una valoración de que no es el momento de acumulación” para esto por una parte “importante del Frente Amplio”. De todas formas, indicó que “dudas tenemos todos”, porque de cara a las elecciones de octubre “hay muchos plebiscitos”.

“Mezclarlo con la campaña electoral, para algunos compañeros, dificulta la aprobación del plebiscito”, aseguró Pereira, y por último acotó que “hay un objetivo primordial” que es el debate que definió como “cultural”, en referencia a que si se logra que “la mayoría de la sociedad tenga esta concepción, probablemente se consigan los votos para que en el Parlamento, en la próxima legislatura, se modifique” el mecanismo de ingreso a las intendencias.

Consultado con respecto a si hay una posibilidad de que el plebiscito se haga junto con las elecciones de mayo de 2025, Pereira dijo que no, por “la misma cuestión”: “Se requiere una acumulación” para la cual mayo “probablemente no sea la fecha más adecuada”; esto fue “mencionado” pero “no se puso a consideración” de la Mesa Política, explicó.