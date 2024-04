El próximo viernes Cabildo Abierto (CA) anunciará si alcanzó o no las firmas necesarias para realizar el plebiscito “contra la usura y por una deuda justa”. El plazo límite para que la consulta popular sea en simultáneo a las elecciones nacionales del 27 de octubre vence este sábado 27 de abril, y se requiere 10% del padrón electoral, esto es, cerca de 270.000 firmas. El líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, informó este miércoles que el partido tiene alrededor de 230.000 firmas.

En el peor escenario, CA tiene previsto continuar la recolección de firmas y presentarlas a la Corte Electoral fuera de plazo para que el plebiscito tenga lugar en el balotaje de noviembre de 2024 o, en su defecto, en las elecciones departamentales de mayo de 2025. Desde la vuelta a la democracia a la fecha se llevaron a cabo 12 plebiscitos y ninguno de ellos fue en simultáneo con las elecciones departamentales o el balotaje.

No obstante, en entrevista con Desayunos informales, el constitucionalista Ruben Correa Freitas, profesor grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirmó este jueves que el plebiscito “debe ser eventualmente con las elecciones departamentales”, y no con el balotaje, porque, según la Constitución, debe hacerse en una elección de carácter nacional.

Asimismo, Correa Freitas consideró que, si bien “es un tema discutible”, la retroactividad que tendría el plebiscito de CA en caso de hacerse en mayo de 2025, y aprobarse, no es obstáculo para su realización.

La papeleta de CA propone modificar el artículo 52 de la Constitución, que actualmente prohíbe la usura, para establecer que el Parlamento deberá aprobar con una mayoría especial de dos tercios una ley que determine “el interés máximo por todo concepto”. Mientras no se sancione una ley, propone establecer como disposición transitoria que haya “una tasa efectiva anual del 30%” como “interés máximo por todo concepto”. Además, se establece que la reforma constitucional entrará en vigencia en marzo de 2025.

“No hay nada que lo impida”, aseguró Correa Freitas, y sostuvo que “el soberano, que es la nación, puede resolver lo que quiera”. De todos modos, señaló que tanto la fecha como la retroactividad serán asuntos sobre los cuales deberá pronunciarse eventualmente la Corte Electoral.

Diferente es la visión de Martín Risso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. En diálogo con la diaria, Risso señaló que “hay un problema en cómo está redactado” el texto de la papeleta que promueve CA, porque, con base en la fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional, “es bastante claro que quienes firmaron estaban pensando en plebiscitar ahora y que entrara en vigor el año que viene”. Afirmó que “no se puede cambiar el sentido de lo que la gente firmó”.

Aunque aclaró que es un tema que “puede ser discutible” y “no es una cosa de blanco o negro”, Risso resaltó que la papeleta, que ya recolectó más de 200.000 adhesiones, era “para plebiscitar ahora en octubre”. “Me parece que eso es lo que limita”, añadió.

En lo que sí coincidió Risso es en que el plebiscito no debería efectuarse en simultáneo con el balotaje, porque técnicamente “no sabemos cuándo va a ser”. “La Constitución dice que tiene que presentarse seis meses antes del balotaje, y balotaje no sabemos si va a haber, y no vamos a saber si va a haber hasta un mes antes”, apuntó.

Define la Corte Electoral

Actualmente, la Corte Electoral está integrada por cinco ministros en representación del Frente Amplio (FA) (Wilfredo Penco, José Korzeniak, Pablo Klappenbach, Cristina Arena y Alberto Castelar), dos del Partido Nacional (Ana Lía Piñeyrúa y Arturo Silvera) y dos del Partido Colorado (José Garchitorena y Juan Máspoli). Ellos son quienes, eventualmente, deberán resolver por mayoría simple sobre el tema en cuestión, que no tiene ningún antecedente.

A título personal, Korzeniak señaló a la diaria que la Constitución marca que la consulta popular debe hacerse en “la próxima elección en la que vote todo el mundo”, por lo que “sí podría hacerse en la próxima [elección] departamental, incluso en el balotaje”.

Según supo la diaria, los cinco ministros del FA opinan que es posible llevar a cabo un plebiscito en mayo junto a las elecciones departamentales. Así fue transmitido este miércoles a la Mesa Política del FA, antes de que la fuerza política definiera su posición sobre el plebiscito de ingresos a las intendencias que promueve el sector colorado Ciudadanos.

Asimismo, fuentes de la Corte Electoral señalaron a la diaria que hay ministros del oficialismo que, en principio, entienden que “no corresponde” fijar el plebiscito de CA en las elecciones departamentales, sobre todo, por el contenido de la papeleta y su eventual efecto de retroactividad. CA no tiene ningún representante en la Corte Electoral.