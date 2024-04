El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió este viernes al caso de un abogado a quien pagó el Ejército en 2018 para que defendiera al entonces coronel Arturo Astudillo, acusado de acoso sexual y laboral por una subalterna, cuando el legislador cabildante ocupaba el cargo de comandante en jefe. Manini Ríos afirmó que desconocía el caso y sostuvo que la “institución militar” tiene una estructura piramidal y “no todos los temas o cosas menores que a veces ocurren en distintos escalones le llegan al comandante en jefe”.

En esa línea, planteó que “si hubo un pago a algo en un escalón, que después se devolvió, seguramente fue solucionado a nivel del escalón superior”, y explicó que Cantinas Militares tiene un oficial general. “A mí como comandante en jefe ese tema no me llegó. No tengo ni idea”, subrayó.

“Aparte le puedo decir, porque hay otros periodistas que están en la vuelta rascando a ver cómo pueden llegar a Manini Ríos en el tema de su gestión [como comandante en jefe], que en mi gestión nunca se usó un peso de Cantinas Militares para pagar absolutamente nada. Yo, como comandante en jefe, plata de Cantinas Militares no utilicé nunca, ni un peso. Ni para pagar abogados ni para comprar caramelos, nada”, expresó Manini en entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12.

El senador cabildante señaló que en los temas militares es “bueno” consultar a los mandos actuales o al ministro de Defensa Nacional y apuntó que “muchas veces hay intencionalidad de buscar poner en tela de juicio cosas que uno hizo durante su gestión para tratar de afectar la imagen”, pero aseveró que no le “corresponde entrar en ese juego”.

Manini Ríos también negó haber sido él quien contratara el abogado al que el excomandante en jefe del Ejército Claudio Feola pagó 20.000 dólares para que defendiera a un militar acusado de cometer delitos de lesa humanidad –si bien Feola fue quien pagó, el caso venía desde antes–. Por este hecho, Feola fue sancionado con 15 días de arresto a rigor por el exministro de Defensa Nacional Javier García. Al respecto, Manini Ríos dijo: “La verdad, no tengo idea, el caso venía de antes, en mi gestión jamás usé un dinero para una cosa así”.