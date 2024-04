En octubre de 2023, el senador del Frente Amplio Charles Carrera, junto con el médico Federico Preve, realizó una solicitud de acceso a información pública a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) referida a los contratos de dependientes y arrendamiento de servicios realizados por la Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 ASSE y por la ex Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, desde 2020 hasta junio de 2023, es decir, en los primeros tres años y tres meses del actual gobierno.

Carrera señaló a la diaria que el motivo de la solicitud fue “la preocupación por el posible ingreso masivo a la función pública sin la debida realización de concursos de los funcionarios contratados”, tanto por la Comisión de Apoyo de ASSE como por la ex Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, como parte de “la práctica de la utilización del Estado” para “clientelismo político”.

La consulta abarcó la fecha de contratación y la modalidad de selección, además de los datos personales de los contratados. ASSE respondió al pedido a fines de diciembre, “remitiendo el total de contratos firmados desde mediados de la década del 90 a la fecha de ambas unidades”, dijo Carrera. El senador sostuvo que al analizar los datos de la Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 “fueron confirmadas las sospechas de la utilización del Estado para el ingreso de militantes del Partido Nacional” (PN).

Carrera subrayó que la documentación que recibieron fue contrastada con la información disponible sobre los candidatos en las elecciones internas de los partidos políticos de 2019, así como también de las elecciones nacionales del mismo año y de las elecciones departamentales de 2020. “El principal hallazgo es que de los contratados por la Comisión de Apoyo que a la vez fueron candidatos en alguna de estas elecciones, seis de cada diez pertenecen al PN y 85% pertenecen a la coalición de gobierno”, aseguró.

El análisis consistió en identificar los contratos firmados entre 2020 y 2023, que fueron unos 4.870 del total enviado por ASSE. Sin embargo, “fue verificado que un trabajador a lo largo del tiempo puede tener más de un contrato, lo cual permitió identificar a unos 4.090 trabajadores”. “Del total de trabajadores contratados, 227 participaron como candidatos en los últimos tres procesos eleccionarios, y 129 de ellos fueron candidatos en diferentes listas del PN”, indicó el legislador.

Además, Carrera destacó que al analizar los candidatos del PN contratados por la Comisión de Apoyo de ASSE observaron “una fuerte participación de candidatos del departamento de Canelones: 35%”. En tanto, al analizar las funciones por las que fueron contratados los candidatos, no encontraron “personal médico, sino solamente algunos auxiliares de servicios y principalmente cargos de secretaría”, jefes de secretaría, asistentes, adjuntos a la dirección, choferes, varios “facilitadores de ASSE” y “hasta un abogado y un coordinador subregional, así como un asistente de la Unidad de Transparencia, lo cual no parecen ser cargos de atención a la salud”, subrayó Carrera.

Enlistados

Ante esto, Carrera recordó que la ley de Rendición de Cuentas de 2022, aprobada el año pasado, “autoriza a ASSE a incorporar al padrón presupuestal al personal contratado por la Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 ASSE y de la ex Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata que se encontraran prestando funciones en forma ininterrumpida por al menos 18 meses al momento de la presupuestación, sin previo aviso”.

Por lo tanto, el senador subrayó que los integrantes de las listas nacionalistas que ingresaron a la Comisión de Apoyo estarían en condiciones de ser presupuestados sin concursar para su ingreso al Estado.

En un documento que aportó Carrera a la diaria se consignan varios de los militantes del PN que ingresaron a ASSE, con la imagen de la lista en la que aparecen. Por ejemplo, figuran nombres en la lista 400410, por Canelones, para la interna de 2019; en la lista 4430 de las internas de 2019; en la lista 404404, de la elección departamental de setiembre de 2020 (de Rocha), y en la lista 1404 para la elección departamental de 2020 (Río Negro), entre otras.

Los ingresos de ASSE estuvieron en el ojo de la tormenta en marzo de 2021, cuando Enrique Montagno, vocal del organismo en representación de Cabildo Abierto, renunció luego de que se conociera una conversación que mantuvo con el exmilitante cabildante Adrián Puppo, en la que aseguró que logró que 135 cargos dentro de ASSE sean para CA.

la diaria intentó contactarse con Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, pero no obtuvo respuesta. Sí pudo hablar con Eduardo Henderson, gerente general de ASSE, pero señaló que su cargo es técnico y él no tiene que ver “ni en las nominaciones ni en las propuestas”. “Lo que buscamos es generalmente lo técnico, no le buscamos tanto la vuelta al tema de esa manera”, indicó. De todos modos, subrayó que la designación de los mandos medios, por un programa que llaman “profesionalización de la gestión”, para cuatro cargos de los “hospitales más importantes”, jefes de Cirugía, Medicina, Emergencia y Enfermería, “se hizo por concurso, llamado abierto” y así “todos los mandos medios más importantes de los hospitales”.