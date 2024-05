La precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse repudió la denuncia falsa contra su contendiente en la interna, Yamandú Orsi, quien había sido acusado por una mujer trans de agredirla físicamente años atrás. En rueda de prensa, Cosse señaló que hay que “proteger las bases republicanas de nuestra historia y de nuestro país”, y calificó “todo esto que está pasando” como “lamentable”.

“Creo que esto empezó con un aspecto más de escrache y de escándalo. Ahora está en manos de la Justicia. Me parece muy bien que Yamandú haya hecho la denuncia y que se esté procesando”, continuó la precandidata.

Paula Díaz, la mujer que el 13 de marzo presentó una denuncia por agresión contra el precandidato frenteamplista, admitió este domingo en el programa Santo y seña de Canal 4 que no fue Orsi el responsable de la agresión física, que sí dice haber sufrido, pero por parte de otra persona. La mujer, de 42 años, dijo que fue la militante nacionalista Romina Celeste Papasso la que la instó a hacer la denuncia falsa. Papasso fue expulsada este lunes del Partido Nacional.

Cosse sostuvo que “toda esta cuestión de farándula, de fábula, hecha quién sabe por quién, me parece que verdaderamente le hace daño no al FA, sino a todo Uruguay”. Por lo tanto, cree que es “importante” no distraerse, porque “en realidad esto está en manos de la Justicia”. “Estoy segura de que la Justicia va a seguir hasta las últimas consecuencias, es lo que espero, y que dilucide la Justicia como mejor le parezca sobre este caso y cualquier otro que tenga que manejar”, reflexionó.

Consultada sobre si se necesita un “pacto” para que no haya acusaciones falsas en campaña, Cosse respondió que no cree que el sistema político precise de ningún pacto, porque dijo estar “convencida en la solidez republicana de mi país, y la voy a defender con todo”.

“Acá de lo que tenemos que estar convencidos y juntos, como todas y todos los uruguayos, es de que lo dilucide la Justicia. Y nosotros ocuparnos de los temas que realmente nos importan en la vida cotidiana, en el presente de Uruguay y también en el futuro”, siguió. En ese sentido, la intendenta de Montevideo pidió “que estas cosas no nos distraigan del drama diario que viven una gran cantidad de uruguayos y uruguayas”.

Cosse recordó que el tema fue instalado a través de las redes “con una forma más bien escandalosa”. “Me parece muy bien que se haya dirigido el tema a la Justicia y me parece mejor todavía que dejemos que la Justicia actúe sin ninguna clase de obstrucciones y que se vaya hasta el fondo del tema como en todos los temas”, insistió.

La precandidata consideró que en el FA “no hay lugar para nada ni remotamente parecido a esto”. “El Frente Amplio tiene una historia, una épica y una conducta de unidad y de ética que son garantía para Uruguay”, concluyó.