La secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, dijo este jueves que, más allá de la celebración del 1° de Mayo y la historia del Día de los Trabajadores, el acto del miércoles fue una instancia para “felicitar la ciudadanía que entregó su firma” para llegar al plebiscito de la seguridad social.

No obstante, consideró que mucha gente lo hizo “no tan convencida” dado que fue “sorprendente la cantidad de firmas” que se consiguieron a último momento. La dirigente sindical, en entrevista con radio M24, agregó que esto es valorable en un contexto donde “hubo una campaña muy fuerte de desprestigio”.

Asimismo, Pereira reconoció que en el camino previo a la constitución de la papeleta no todos estaban de acuerdo dentro del PIT-CNT, entre ellos la corriente que integra. En ese sentido, subrayó que los que mantienen esa postura han sido “honestos” con la central sindical dado que no salieron “públicamente en contra”, aunque indicó que ahora “empieza otra etapa”. Consultada sobre el destino del dinero de las AFAP, reconoció que hay “muchísimas dudas” sobre la propuesta y una es esa.

“Hay respuestas que no están y se necesita, en caso de que esto prospere, un diálogo”, reconoció. Recordó que en un momento había consenso, no sólo en la izquierda, sobre la necesidad de “un diálogo social y de una reforma integral de la sociedad social”. Pero luego terminó en “una reforma jubilatoria mala, que afecta a los trabajadores, y en un plebiscito [en el] que hasta hoy, no hay respuestas totales”.

De cara a octubre, cuando se votará el plebiscito, consideró que la central sindical tiene que hacer un trabajo “mucho mayor, de claridad”, con relación a lo que se está proponiendo.

La dirigente dijo que no cree que “la gente común” esté en desacuerdo con bajar la edad jubilatoria a 60 años o colocar la jubilación como el sueldo mínimo. De todas formas, reconoció que, a su vez, “hay que profundizar más en cosas que no tienen respuesta o que no son claras”.