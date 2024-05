El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi se expresó en rueda de prensa este miércoles sobre las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien dijo este lunes que decir que “hay una operación político partidaria” es “tan grave” como la propia acusación falsa presentada ante Fiscalía por Paula Díaz, quien actuó instigada por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso.

Orsi dijo a la prensa que le “cuesta creer que dos mujeres un día se levanten de malhumor y resuelvan algo así”, y recordó que Papasso manifestó “que había gente que le había pedido que hiciera lo que hizo”. El precandidato negó haberse referido a la situación como una operación político partidaria, tal como acusó Lacalle Pou, si no a un caso de “política no partidaria”. “Evidentemente, es una movida política, y aclaré: no estoy diciendo que sea partidario”, reiteró.

Luego de que se le consultara por la fiscal a cargo del caso, Sandra Fleitas, ante quien Papasso habría admitido haber realizado declaraciones falsas, el precandidato frenteamplista dijo tener “respeto” ante quien “está al frente de una responsabilidad”, pese a los cuestionamientos que se le hicieron desde su defensa.

En respuesta a las afirmaciones de Lacalle Pou, Orsi dijo que “al presidente o le informaron mal o no escuchó, o está demasiado afectado, demasiado preocupado, y [eso] no le permite decir las palabras justas”, fustigó Orsi, quien volvió a remarcar su convencimiento en torno al móvil partidario del hecho.

También cargó contra Lacalle Pou al recordar que es “el mismo presidente que dijo que cuando se persiguió a dos senadores era humo”, con referencia a Mario Bergara y Charles Carrera, y que “cuando ocurrió algo en la Torre Ejecutiva”, dijo “que sólo pasó a saludar”. “Es el mismo que dice que yo estoy planteando que es partidario”, remató.

El precandidato frenteamplista no apuntó a ningún partido político en particular e incluso dijo haber mantenido conversaciones con los precandidatos a la presidencia por el Partido Nacional Álvaro Delgado y Laura Raffo, así como con el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde.

“Sabemos que la política es algo bastante más complejo que el tema partidos, e incluso las personas a veces actúan por fuera de lo que su propio partido establece”, declaró Orsi, aunque, de todas formas, recordó que “hubo alguien que quiso hacer un daño”.