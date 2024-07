“Ayer fue un día bastante complicado, no es mucho lo que tengo para decirles”, fue lo primero que comentó en una conferencia de prensa este miércoles la novel intendenta de Artigas, la escribana Elita Volpi, que asumió luego de la renuncia al cargo de Pablo Caram, condenado por la Justicia por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental. Volpi anunció que mediante dos resoluciones se limitaron las horas extras a los servicios esenciales temporalmente, hasta que se negocien nuevos términos con los directores de cada dependencia del gobierno departamental.

Volpi dijo que su gestión será “técnica” y que todavía no pudo “armar un equipo” porque está “manteniendo reuniones”. La escribana asumió su cargo esta semana, luego de la renuncia de Caram tanto al cargo como al Partido Nacional. Consultada por la prensa sobre qué valoración podía hacer de los hechos que terminaron con el paso al costado de Caram y de la exdiputada Valentina dos Santos –sobrina del exintendente–, se limitó a decir que le generan “tristeza”, pero que no quiere “mirar para atrás” porque “la Justicia ya se expidió”.

La intendenta dijo que por el mes que corre se habilitarán las horas extras sólo a los servicios esenciales, como “barrido y cementerio”. “Esa gente tiene que cumplir horas extras porque son servicios esenciales y no pueden parar”, señaló. Agregó que, a partir de agosto, los directores de las distintas unidades deberán “hacer una nota manifestando cuántas horas extras necesitan y para qué las van a necesitar, siempre respetando las normas de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], y esas horas extras van a tener que ser autorizadas”.

“Las obras se van a seguir porque, como en toda institución y empresa, no todo está mal, sino que se hicieron muchas cosas, y [con] eso hay que seguir”, comentó. “En cuanto a la institución, la voy a llevar adelante con toda la entereza que me caracteriza, respetando reglamentaciones”, sostuvo. Además, aclaró que no va a hacer “el papel de títere” de los jerarcas anteriores.

Volpi sobre la denuncia en su contra: “Muchos colegas han pasado por eso”

En tanto, la prensa le consultó por su situación ante la Justicia, dado que enfrenta una demanda civil por 5,6 millones de dólares, vinculada al caso conocido como el de la “vidente”, condenada por lavado de activos y apropiación indebida en una maniobra para engañar a la viuda de un estanciero en Artigas, en la que la víctima creía que se contactaba con su esposo fallecido.

Volpi dijo que en 2020 se hizo una denuncia contra ella, “como cualquier profesional la tiene, como muchos colegas han pasado por eso”, pero que su “problema” es “la exposición”. “En 2022 se archivó con fundamento, punto por punto. Obviamente, los abogados volvieron a pedir la revisión. El problema fue que se procesó a la señora por otras cosas que nada tienen que ver con la profesión y con el contrato que se firmó, que fue todo legal, y mezclaron todo. Yo soy una mujer fuerte; la gente me conoce, tengo 30 años de ejercicio”, subrayó.

Volpi dijo que las personas que la quieren y la conocen “saben que es mentira y que fue una gran injusticia”, y que “los que quieren creer, aunque la Justicia se expida”, van a creer que es “una sinvergüenza”, por lo tanto, no le “preocupa”.