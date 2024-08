Para el grupo de ciudadanos y ciudadanas en defensa del parque y edificios de la ex Facultad de Veterinaria, el proyecto que la Intendencia de Montevideo (IM) remitió a la Junta Departamental de Montevideo (JDM) sobre renovación urbana de ese predio en Buceo, “se trata de la pérdida de 6 hectáreas de espacio verde de propiedad pública -un verdadero pulmón, un excepcional enclave en el área central de la ciudad- en favor de un desarrollo inmobiliario privado de vocación ajena al sitio y al barrio en que se localiza”, de acuerdo con el comunicado al que accedió la diaria

Dicho predio, ubicado en Alberto Lasplaces y José Leguizamon, sede central de la Facultad de Veterinaria durante 100 años -que desde 2021 funciona en el kilómetro 18 de la Ruta 8, en la zona de Villa García-, cobró relevancia el mes pasado cuando se anunció que, de aprobarse por la JDM el Proyecto Urbano de Detalle “Lasplaces”, se desarrollaría alí “un distrito en alta densidad para usos de habitación, comercio y servicios, basado en una morfología urbana abierta, con edificios extentos en altura y baja ocupación del suelo”, según consta en la resolución 3099/24, disponible en la página de la IM.

Cuando se anunció, el director de Planificación de la comuna, Luis Oreggioni, explicó en rueda de prensa que el proyecto incluiría 1.400 viviendas y una zona comercial de servicios en “un formato de torres que permite preservar la llegada de más gente al barrio”.

Este predio es propiedad de la Universidad de la República (Udelar) y, en ese sentido, Oreggioni señaló que lo que haría la IM es “regular el uso” y “establecer reglas para estructurar ese sector de ciudad”.

El grupo de ciudadanos en contra de este proyecto expresaron que esto significa una “definición irreversible” que “supone resignar el futuro uso público”, ya que podría ser utilizado para localizar “servicios de la Udelar u otras instituciones nacionales o departamentales o, incluso, un nuevo parque urbano”. Además, indican que la iniciativa “tendrá afectaciones históricas, incluida la propia historia institucional de la Udelar, urbano ambientales (entre otras, alto impacto vehicular y sombras) y socioterritoriales (gentrificación, segmentación social)”.

En esa línea, Ramiro Rodríguez Barilari, integrante de este colectivo, indicó a la diaria que quizá ahora la Udelar “no tiene en sus prioridades” realizar obras en el predio, pero que la Universidad “está en constante crecimiento, y en otro momento no tan lejano, probablemente requiera de espacios para construir los edificios de sus sedes”, por lo tanto “este espacio sería un espacio que se habría perdido si ahora lo enajenara”.

Luis Leopold, prorrector de Gestión de la Udelar, apuntó en diálogo con la diaria que en la proyección de la Universidad sobre la construcción de espacios en el país, y en Montevideo en particular, no tienen previsto “construir en este espacio instalaciones”. A su vez, indicó que, si “eventualmente” se pone en venta parte del terreno que la Udelar dispone para este proyecto y así “habilitar determinadas construcciones”, esto “posibilitaría contar con unos recursos que permitirían contribuir al desarrollo de enclaves universitarios”.

El prorrector de la Udelar dijo que el proyecto “vino a concretar”, por un lado, la propuesta de “ver cómo la Universidad podía darle destino final a estos espacios” y, por el otro, en el marco de conversaciones con la IM, “cómo eventualmente esto se tenía que enmarcar en un proyecto de construcción de ciudad”. “Nosotros desde la Udelar hemos manejado la necesidad de no solamente pensar en la construcción o la reutilización de este espacio, sino cómo la universidad participa a su vez en la construcción de ciudad”, manifestó.

Por su parte, Rodríguez Barilari y el grupo de ciudadanos organizados consideraron que el proyecto “no es pertinente”, es “cortoplacista” y “empeña el futuro de uso público sea para destino de la Udelar u otras dependencias del Estado departamentales”.

En ese sentido, subrayó que si se piensa desde “el punto de vista de lo que necesita la ciudad”, con una operación urbana de este tipo se generarían “interferencias vehiculares tremendas”, ya que se agregaría “un montón de transporte para que colapsen Ramón Anador, Rivera, Luis Alberto de Herrera”.

Planteó, además, que “hay un cambio del valor de la tierra”, de forma tal que se generaría “una acción de World Trade Center y Montevideo Shopping al otro lado de Rivera en un territorio verde de privilegio para que se instalen unas capas sociales que no son las de barrios circundantes”. En esa línea, consideró que habría un “cambio en la morfología” del barrio porque “van a empezar a cambiar las alturas también en el resto del área circundante y el recambio poblacional de la existente por una de mayores ingresos”. “¿Eso necesita Montevideo? ¿Eso necesita la zona?”, cuestionó.

Pedido a la Junta para “que abra una instancia de escucha y diálogo con la sociedad civil”

Ahora, el proyecto tiene que tratarse en la Comisión de Planeamiento Urbano, Vivienda, Obras y Servicios del JDM, y posteriormente votarse. Es así que el grupo de ciudadanos solicitó a la JDM “que abra una instancia de escucha y diálogo con la sociedad civil, en la que aporte la totalidad de la información que fundamenta el proyecto de resolución de la IM, y que pause el tratamiento” en la comisión.

Otro integrante del grupo de ciudadanos, Ariel Collazo, señaló en diálogo con la diaria que “lo importante es toda la parte gráfica y la acumulación del proceso”. “Normalmente se hacen estudios de impacto ambiental, se hacen consultas con los vecinos, todo lo que está mandado por la ley de Ordenamiento Territorial [y Desarrollo Sostenible, ley N°18308] para llevar adelante [los proyectos]”, apuntó. “De eso no hay noticias, y no podíamos poner una medida cautelar porque no se sabe bien el bien a proteger, pero por lo menos pedimos que paren la mano y aporten la información”.

Por su parte, Leopold aclaró que “hasta que no haya una aprobación, no se activarán los procedimientos en el marco de los debidos llamados a interesados, licitaciones, propuestas” para llevar a cabo las obras. “No hay nada avanzado por el momento porque no tenemos la aprobación de la JDM”.