Este lunes, un grupo de ciberdelincuentes vulneró la página web del Partido Nacional y lo utilizó para amenazar a la senadora blanca Graciela Bianchi, informó la empresa Birmingham Cyber Arms en su cuenta de X, según difundió El Observador y confirmó la diaria con la legisladora.

“Un actor de amenazas publicó una vulnerabilidad de Cross-Site-Scripting [también conocido como XSS] en el sitio web del Partido Nacional y la utilizó para amenazar a un parlamentario”, publicó Birmingham Cyber Arms.

De acuerdo a la información difundida por la empresa, el grupo de hackers publicó en el sitio: “Graciela Bianchi, sabemos lo que mandaste por WhatsApp. Nuestro silencio tiene un precio. 13/08/2024 hablamos”. El mensaje tiene la firma de “The ExPresidents”.

En diálogo con la diaria, Bianchi señaló que tomó conocimiento del hecho a través del contacto de la prensa y apuntó que hasta el mediodía no había recibido ninguna notificación de su fuerza política: “Es bueno que se sepa que el Partido Nacional no me avisó, porque la verdad es que estoy bastante molesta”, dijo.

Quien sí se comunicó con la legisladora fue el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que por “razones de seguridad” le recomendó que eliminara todas sus conversaciones de WhatsApp, contó Bianchi.

Con relación a la amenaza que recibió, la senadora blanca aseveró: “Conmigo no pierdan el tiempo porque yo me hago cargo de lo que sea; quieren mis whatsapps, se los doy yo”.

La legisladora dijo que tiene “más de 3.000” chats que corresponden a cuentas bloqueadas y mensajes que recibió luego de que trasciendera su número de teléfono personal tras presentar una denuncia penal con su compañero Sergio Botana por la filtración de las conversaciones de un grupo de Whatsapp de senadores del Partido Nacional (PN), en las que, en abril de 2023, intercambiaban sobre la conveniencia de llevar a juicio político a la exintendenta de Montevideo y actual candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse.

“Me llenaron de cuentas, me decían de todo y yo las bloqueé todas. Hay más de 12 o 13 que son más de 3.000 whatsapps que no son míos y están en cuentas bloqueadas”, sostuvo.

Bianchi maneja dos hipótesis posibles sobre el origen de la amenaza. Por un lado, comentó que este domingo conversó con una diputada del Partido Popular Español sobre la situación en Venezuela y señaló que, a pesar de la diferencia horaria, “le pasó lo mismo”. “Exactamente la misma comunicación le llegó al Partido Popular de la localidad de Palencia, de donde ella es”, aseguró.

“Así que puede ser por el lado del ataque que está llevando a cabo la gente de [Nicolás] Maduro, porque ella también está en la misma lucha que yo”, agregó.

Por otro lado, sostuvo que el ataque puede corresponder a su vínculo con Israel, “también puede ser por ahí que el común denominador es Irán”, dijo.

De todas formas, Bianchi remarcó que “si a mí me piensan extorsionar o me piden algo, no, ni una manzana, absolutamente nada, que publiquen todo lo que quieran. Yo siempre lo dije: 'si a mí me quieren callar me van a tener que pegar un tiro'”.

Partido Nacional: “No hemos encontrado nada”

En tanto, desde el Partido Nacional informaron a la diaria que los servidores y el sitio web están funcionando con normalidad y que un equipo de técnicos está investigando qué fue lo que ocurrió. Aunque aún no se ha podido esclarecer la situación, es seguro que no se hackeó la base de datos de la página web del partido, aseguraron.