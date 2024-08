Tras la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, a la Comisión Especial de Población y Desarrollo para responder preguntas sobre el involucramiento del Mides en el programa Vale Emprender, impulsado en Artigas por la exdiputada Valentina dos Santos, el diputado del Frente Amplio (FA) Nicolás Lorenzo denunció que la cartera, si bien no participó con financiamiento, aportó vehículos e instalaciones para el funcionamiento del programa.

Por su parte, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, dijo unos días atrás que no cree que “a ningún uruguayo le gusta que una diputada ejerza como intendenta, que toma decisiones, que toma personal, que echa gente, que le da horas extras, que da compensaciones, que reparte electrodomésticos”, y que “a esta altura no se sabe con el dinero de quién, algunos dicen que es del Mides”.

En ese sentido, el diputado del Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien convocó a las autoridades del Mides al Parlamento para dar explicaciones sobre el caso, dijo que se presentó un acta sobre convenios para emprendedores rurales que hizo la cartera con 12 intendencias en 2021 -entre ellas la de Artigas- “para superar la situación de vulnerabilidad”.

El exministro dijo que esto se llevó adelante con un trabajo técnico de los funcionarios del Mides. En el acta se establece “a dónde fueron los recursos en este caso”, por lo que la documentación “contradice las falsedades que llevó adelante el presidente del FA la semana pasada”.

En ese sentido, afirmó que “no hubo absolutamente nada que vincule fondos del Mides con el programa Vale Emprender, por lo tanto quedó claro que lo que dijo es falso”.

Aseguró que convocó a las autoridades al Parlamento porque no acepta que “se dijera cualquier cosa”. “Sé que el FA está acostumbrado con que hay legisladores que están siendo investigados en una comisión investigadora y deciden no ir”, apuntó en referencia -aunque no lo aclaró- al caso del senador del FA Charles Carrera, quien es investigado por su gestión como director general del Ministerio del Interior. “Yo no tengo la misma postura”, señaló. “Cuando tiene que ver con la actuación y el honor de las personas, convoco, me presento, solicito la documentación, y espero qué se tiene para decir acá donde las papas queman”, agregó.