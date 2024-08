El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que informó sobre el perfil biológico de la persona cuyos restos se hallaron el 30 de julio en el Batallón 14, en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos en nuestro país. Se trata de un hombre, de entre 43 y 57 años, que medía, al momento de su muerte, entre 1.75 y 1.85 metros de altura.

Perciballe apuntó que la identidad se conocerá en un mes y medio. Una muestra, que se tomará el 20 de agosto con presencia de la Fiscalía, según indicó Perciballe, se enviará al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en Córdoba, a partir de lo cual se cotejará con las muestras de ADN disponibles.

De todas formas, afirmó que previamente el equipo del Grupo de Investigación Antropología Forense (GIAF), liderado por Alicia Lusiardo, pudo elaborar un análisis primario científico del cuerpo, que determinó que se trata de un varón con esas características

En relación al análisis de los restos, Lusiardo puntualizó que es “importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos y no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante”. En ese sentido, agregó que lo que confirma la identidad de la persona es la prueba genética.

Lusiardo relató que la extracción del cuerpo y de la estructura que lo envolvía insumió tres jornadas laborales. En cuanto a la caracterización de la fosa, la antropóloga forense señaló que fue “excavada de manera regular, configurando un rectángulo con bordes redondeados”.

Las medidas de la fosa son de 2,15 metros de longitud por 0,5 de ancho y un metro de profundidad y el cuerpo tenía “una orientación con el cráneo al sureste y los pies al noroeste”. También contó que no se trata de “una estructura homogénea que envuelve al cuerpo, sino que está compuesta por distintas capas de distintos materiales”. Los militares colocaron una primera capa de cal en la fosa, por encima del cuerpo “una capa de cal y pedregullo, por encima de esta capa una de cal, arena, cemento y pedregullo y por encima otra capa más de cal y arena”.

“Por supuesto, esto tapado por 50 centímetros de tierra. Para poder confeccionar una estructura de estas características, se necesitan más de siete carretillas de 70 litros de material”, dijo Lusiardo, quien destacó que no es un cálculo exacto, pero permite tener “una idea aproximada de la magnitud de la estructura que contenía el cuerpo y de lo que puede haber sido conseguir los materiales y trasladarlos”