Este jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con los ministros del Interior y de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli y Alejandro Sciarra, respectivamente, para discutir sobre la aplicación de la internación compulsiva que comienza este domingo.

En rueda de prensa, Martinelli se refirió a las propuestas de Cabildo Abierto (CA) sobre seguridad pública y la posibilidad de declarar “la emergencia nacional en materia de seguridad”, la cual calificó de “propuesta de campaña política”, aunque “es bien recibida”. Apuntó que están “en el proceso de estudiar la misma” así como todas las medidas presentadas.

El ministro dijo que leyó el documento que CA hizo llegar a Presidencia, y que “ya se han cumplido” la “enorme mayoría de esas propuestas”, en tanto, hay otras que “están en proceso de cumplimiento”. Por ejemplo, dijo que “la cárcel de máxima seguridad ya existe”, que desde 2022 funciona en el módulo 12 de Santiago Vázquez; “el trabajo coordinado en frontera con el Ministerio de Defensa ya se hace”, indicó, así como “el trabajo de reforzamiento en rutas y caminos”.

Consultado sobre por qué no se declaró la emergencia nacional en seguridad aún cuando estaba en el Compromiso para el País, firmado por los integrantes de la coalición de gobierno, Martinelli respondió que no se hizo porque “lograron frenar la tendencia creciente que venía en los últimos 15 o 20 años de todos los delitos” tras realizar “un trabajo vinculado al enfoque dual, que es la impronta que le hemos dado en esta gestión al Ministerio del Interior”. De esta forma, “no sólo frenaron el crecimiento”, sino que se generó “una tendencia hacia la baja en los últimos cuatro años, sobre todo en delitos como la rapiña, el hurto y el abigeato”.

Con respecto a los homicidios, apuntó que “es una preocupación especial”, y que por eso lo tienen “como uno de los ejes principales de trabajo en esta gestión”. “No se olviden que en el 2005 el Frente Amplio ingresa con 190 homicidios por año, y entrega un país con 400 homicidios por año”, señaló.

“Para subirlos basta no hacer nada y mirar para el costado, pero bajarlos requiere un trabajo muy importante y un abordaje no sólo focalizado en la represión, que hay que hacerla y es importante, sino también un abordaje vinculado a las causas, porque, si no, terminamos siempre en un círculo vicioso que debemos cortarlo”, indicó.

Martinelli hizo hincapié en que al ser una política a largo plazo, “es muy importante que sea un política de Estado”, y que “todo el trabajo de las causas siempre lleva mucho más tiempo que el trabajo de represión”, y que es necesario “abordar las problemáticas de drogas, las problemáticas de adicciones, alcoholismo, salud mental”.

Para Martinelli, hay que generar “políticas de consenso” y “políticas de acuerdo”

El ministro también destacó la convocatoria hecha hace dos años por el Ministerio del Interior “para hacer un acuerdo multipartidario donde, de más de 80 propuestas que se presentaron, se sacaron en limpio 16 medidas”, que “este gobierno las está implementando”, salvo la de la creación de un Ministerio de Justicia.

En ese sentido, consideró que “permanentemente hay que juntarse para hablar de seguridad pública”. “Es más que necesario un diálogo en este sentido, para, independientemente de quién gane e independientemente de quién sea el ministro del Interior, poder tener una política con una mirada a largo plazo”, subrayó. El objetivo es “de acá a unos 15 o 20 años podamos tener un nivel delictivo que sea tolerable como país, y ojalá algún día podamos en lugar de reabrir cárceles nuevas, empezar a cerrarlas”, planteó.

“Lo importante y lo que nos pide la gente es generar políticas de consenso, políticas de acuerdo a largo plazo”, valoró, y que “lo que no puede pasar es la mezquindad política de estar con el termómetro electoral y no apoyar ni siquiera las medidas que hubo presentadas”.