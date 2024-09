Este viernes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo junto a algunos de sus ministros una reunión con los principales directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Luego de esa instancia, que duró unos 45 minutos, el mandatario se refirió a diversos temas, entre ellos, el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT.

En primera instancia anunció que participará en la campaña por el no mediante acciones concretas que anunciará en los próximos días. “Tengo la obligación de defender una reforma que hace mucho se dice que es urgente y que ahora se apela por parte de unos a derogar y por otros a un diálogo social”, remarcó.

En esa línea, dijo que en la reforma llevada adelante por su gobierno se llamó a “un gran diálogo nacional” y se consiguieron los votos en las dos cámaras, como corresponde en un proceso de esas características. “Se trató en las dos cámaras, se convocaron como 80 delegaciones”, recordó. Por otra parte, subrayó que desde el Frente Amplio (FA) “se votó en contra, no se aportó” y “no se reformó durante 15 años de gobierno”.

“Ahora dicen que se va a llamar a un diálogo social y además en la reforma no está clara la posición que se va tomar”, señaló sobre la coalición de izquierda. Consultado sobre qué opina de cómo se están manejando en el tema los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por la fuerza opositora, puso énfasis en que no se iba a “meter en la campaña”. Sin embargo, comentó que “no hay que generar incertidumbre” y agregó que “decir que va a haber un gran diálogo social es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento”.

“Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas”, planteó en el mismo sentido. “En un tema tan importante tenemos que tener el aplomo, el coraje de decir voy a actuar para acá o para allá y no diluir la responsabilidad”, complementó. Haciendo referencia a las consecuencias que puede traer la aprobación del plebiscito, subrayó la posibilidad de que se cause un “efecto dominó” que termine obligando a “diversificar el gasto público”, “subir los impuestos” y que lleve a la pérdida de “la confianza del país en el extranjero”.

“Si la voluntad popular dice algo, es la voluntad popular”, comentó, por último, sobre qué debe hacer el próximo gobierno en caso de que el plebiscito sea aprobado.

Lacalle Pou y el atraso cambiario

En referencia al diálogo con la ARU, el mandatario detalló que se hizo “un balance” conjunto con los representantes del sector productivo a 169 días del final de su mandato. “Venimos a conversar con un sector tan importante para la vida del país, obviamente en lo que hace a la economía, pero también a lo que hace a la vida en el campo”, comentó.

Destacó que su gestión llevó adelante “una inversión histórica”, con “respeto por los recursos de los uruguayos”. Poniendo énfasis en la presencia en todo el territorio, apuntó que se buscó “hacer llegar la mayor cantidad de oportunidades en comisarías, en policlínicas, en ambulancias, en escuelas, en liceos, en rutas, en caminería y en puentes”.

En referencia al bajo precio del dólar, cuestionado en varias oportunidades por el sector exportador, marcó que el ingreso de este tipo de divisas “fue muy importante” en este período y que el comportamiento de su valor se vio marcado por esa “influencia extranjera”.

Por otra parte, comentó que también influyó la “confianza en el peso”, que fue “la segunda o la tercera moneda que más se apreció en el mundo”. “Cuando uno es liberal y no se quiere intervenir para que baje [el dólar], tampoco se debería intervenir para que suba”, concluyó sobre el tema.

Entrando en la política exterior, tema que también fue cuestionado por la oposición y por los sectores productivos, Lacalle Pou recordó que para la concreción del TLC con China se buscó “avanzar en dos caminos”, primero a través del Mercosur y luego de forma bilateral. Explicó que el trabajo en bloque fracasó en primera instancia porque “el gobierno anterior de Argentina no estaba de acuerdo” y Brasil no mantenía una postura clara. Ahora la situación cambió y, según el mandatario, el nuevo gobierno de Argentina “tiene la misma posición de Uruguay” y Brasil es el que “no quiere avanzar”.

En cambio, sobre la búsqueda para concretar un acuerdo bilateral con el país asiático reconoció que “ha habido presiones legítimas” de los demás países del bloque, ya que ese tipo de negociación “no se vería con buenos ojos”. “Para nosotros, nos asiste legalmente la posibilidad de pactar bilateralmente, pero no ha habido voluntad”, enfatizó el mandatario. “Sin perjuicio de eso, con China hemos avanzado mucho en una apertura de mercados; no estamos conformes, pero estamos satisfechos”, enfatizó sobre el tema.