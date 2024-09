Este martes la consultora Factum divulgó una encuesta de opinión pública sobre la propensión a firmar para habilitar el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Los resultados obtenidos muestran que 53% de los encuestados se manifestó a favor de la propuesta, 35% en contra y 13% no tiene opinión al respecto.

Según el informe de Factum, el apoyo a la iniciativa del movimiento sindical es mayor entre los votantes del Frente Amplio (FA): 68% dijo que apoyaría, 19% que no y 13% no sabe o no opinó sobre el tema.

En tanto, entre el electorado de la coalición de gobierno predomina la postura en favor del no: 41% apoya el plebiscito, 47% se opone y 12% no sabe o no contesta.

El apoyo al plebiscito también es mayor entre los más jóvenes (entre 18 y 33 años, 71%) y disminuye progresivamente con la edad. Entre las personas de 62 años y más, la cifra desciende a 40%.

A su vez, el informe plantea que existe un mayor respaldo entre las personas que se consideran “izquierda” (64%), que de “centro” (50%) o de “derecha” (47%).

Aunque la postura de la mayoría de los encuestados es a favor del plebiscito, al observar la evolución de intención de voto el apoyo ha disminuido de forma constante desde el segundo bimestre de 2024, cuando alcanzó 82% y luego pasó a 70% en el tercer bimestre, y así hasta ubicarse en la cifra actual.

Posturas sobre los ejes centrales del plebiscito

Al tomar en cuenta los tres planteos centrales de la propuesta del PIT-CNT: eliminar las AFAP, establecer un mínimo de edad jubilatoria en 60 años y un mínimo para las jubilaciones que se equipare con el salario mínimo nacional, los apoyos también varían.

Con relación a equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, 79% se manifestó de acuerdo, 18% en contra y sólo hubo 4% de indecisos. De nuevo, hay diferencias según la simpatía política de los votantes. Entre el electorado del FA el apoyo a este punto alcanza 82%, mientras que entre los votantes del oficialismo desciende cuatro puntos porcentuales, a 78%.

En el caso de establecer la edad de jubilación en 60 años, 64% dijo estar de acuerdo, 35% en desacuerdo y 2% no tiene una postura al respecto. En este caso las diferencias entre los votantes de distintos partidos políticos son mínimas: en el FA 64% señaló apoyar este punto y entre los simpatizantes de partidos oficialistas, 65%.

Consultados sobre la eliminación de las AFAP, que es uno de los aspectos del plebiscito que han generado mayores controversias, 39% de la población dijo estar de acuerdo, pero 49% no quiere que se eliminen. Por otra parte, 12% no ha definido su postura.

Entre los votantes de la coalición de gobierno el 61% no está de acuerdo con la eliminación de las AFAP frente a 29% que sí lo está, mientras que entre los votantes del FA 49% está en desacuerdo con este punto y 39% está de acuerdo.

.