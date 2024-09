Épsilon, la nueva variedad de marihuana estatal anunciada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) en 2022, estará disponible en el mercado antes de que finalice el año, informó Telemundo y confirmaron a la diaria desde el Ircca.

Esta variante tendrá un nivel de tetrahidrocannabinol (THC) –el principal componente psicoactivo del cannabis– “menor o igual a 20%”, por lo que superará a las variantes existentes: Alfa y Beta (menor o igual a 9%) y Gamma (menor o igual a 15%), que aumentó significativamente las ventas de cannabis en farmacias en 2023.

De todas formas, desde el Ircca aclararon que los valores que figuran en los sobres pueden variar. “Los valores que están en el paquete son los límites: es un hasta 9%, hasta 15% y 20%”, señalaron. “Esto es agricultura”, apuntó la fuente y explicó que si bien se trabaja de una “forma muy regulada y muy técnica para tener un producto bastante homogéneo”, puede pasar que no todos los lotes alcancen el límite del 9% de THC en el caso de Alfa y Beta y estén por debajo, y lo mismo sucede en las otras variantes.

Desde el Ircca señalaron que aún no hay una fecha de lanzamiento. Se maneja este segundo semestre, “tirando hacia fin de año”, pero puede ser en noviembre o diciembre. Además, marcaron que, de hecho, ya habían anticipado el lanzamiento de esta nueva variante cuando se lanzó Gamma en diciembre de 2022.

Daniel Radío: para poder cambiar el eje, “hay que tener una góndola que tenga variedad del producto”

En una entrevista con En perspectiva, de Radiomundo, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, explicó que el objetivo de la introducción de la nueva variante es ofrecer al público una variedad más del producto y apostar a una regulación que permita a las personas elegir variedades del mercado regularizado y no tener que recurrir al mercado ilegal.

“He hecho muchas veces el paralelismo con la producción de bebidas alcohólicas –con el vino, particularmente–”, dijo y señaló que muchas personas producen su propio vino, pero “la mayoría” no lo hace porque no tiene el conocimiento, las herramientas necesarias o simplemente no quieren hacerlo. Entonces, “van y compran en un comercio establecido y en la góndola tienen variedades –tannat, cabernet, merlot, tempranillo– y eligen”.

“Lo que nos pasaba con el cannabis era que uno plantaba en el fondo de la casa o iba a comprar, y cuando iba a comprar se paraba frente a la góndola y no tenía nada para elegir. ‘Es esto, que no me gusta, o concurro al narco’. Entonces, ahí nos parecía que eso no era una regulación que apuntara a cambiar el eje, que es lograr que las personas efectivamente puedan comprar si querían comprar”, agregó.

Para poder cambiar el eje, sostuvo Radío, “hay que tener una góndola que tenga variedad del producto”. En esa línea, se incorporará Épsilon y, señaló, se pueden agregar más. Mencionó que existen más variedades, por ejemplo, sin THC, sólo con cannabidiol (CBD), que no es psicoactivo y se consume en “gran parte de Europa”.

Lorena Quintana: “Sólo en el reino del revés se festeja” una variante con más THC

La candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, se manifestó en contra de la nueva variedad de cannabis que se comenzará a comercializar antes de que termine 2024.

“Aún no sabemos el daño que hace el cannabis, pero lo vendemos en farmacias como algo positivo. Los estudios son con dosis bajas del principio activo y ya se evidencia el daño”, escribió en su cuenta de X y añadió: “Sólo en el reino del revés se festeja que se venderá con dosis más alta en diciembre y ‘pegará más’”.